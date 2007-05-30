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Помер організатор найбільшої
фінансової піраміди «МММ» - ЗМІ

Помер організатор найбільшої фінансової піраміди «МММ» - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:52

  Tamagoch написав:а может он решил красиво уйти на пенсию.... на острова, например... вы ж тела не видели )

Если бы он хотел на острова, он бы был там уже в 90-х
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:24

неужели британцы отравили ?
Ukrnalogi
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:26

Re: Помер організатор найбільшої фінансової піраміди «МММ» -

Старая новость, 30.05.2007:
https://news.finance.ua/ua/news/-/99585/mavrodi-pretenduye-na-gazprom
Засновник фінансової піраміди МММ Сергій Мавроді заявив, що може одержати доступ до 7% акцій Газпрому, вартість яких з актуальних біржових котирувань становить близько 15 мільярдів доларів.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:42

Re: Помер організатор найбільшої фінансової піраміди «МММ» -

Да ладно, умер в постели, а не с членом в руке и паяльником в ж***... Можно сказать нормально ушёл.
Sam17a
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