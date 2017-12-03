Помер організатор найбільшої фінансової піраміди «МММ» - ЗМІ

То есть по вашему Вести врут, что он умер? Мда.... Кругом враги?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 бер, 2018 10:18
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:35
Re: Помер організатор найбільшої фінансової піраміди «МММ» -
Сергей Мавроди в шести цитатах.
А ведь что то есть в его оправданиях, он просто дал людям "финансовый героин", который им так надо. Биткоин - современный синтетический финансовый героин.
П.С. Стих в конце зацепил, поэтом был....
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:31
Re: Помер організатор найбільшої фінансової піраміди «МММ» -
Ничего гениального в нем не было. Заурядный мошенник, использовавший схему итальянца Понци придуманную за столетие до него.
реклама
|