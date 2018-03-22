Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті відомства.
Дивися повний текст Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2".
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Додано: Вів 27 бер, 2018 15:03
Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2".
Додано: Вів 27 бер, 2018 15:03
молодцы немцы - они считают свои деньги, а не принимают чисто политические решения.
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Додано: Вів 27 бер, 2018 15:26
кто бы сомневался - "ничего личного, только бизнес"©
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Вів 27 бер, 2018 17:52
Судя по всему, "скрипач не отыграл", и тетенька Мэй зря старалась. Интересно все-таки, покажут, или нет шпиона и его дочь с остальными 130 пострадавшими жителями Солсбери?
Вопрос риторический...
Что касается решения - Германию обвинить не в чем. Когда посредник не обязателен, от него стараются избавиться. Тем более, что в нынешних условиях острой заинтересованности Газпрома, Россия и оплатит проект единолично.
Немцы получат газ дешевле, чем сегодня (за счет увеличения прямых закупок), и будут иметь возможность поставок "излишек" по ЕС, добавляя свою маржу.
Не тот фантомный реверс, по которому словацкий газ идет на нужды Украины, а реальный технический по обеспечению газом Европы, в первую очередь Северной и Западной.
Что касается нашей ГТС - это еще не конец, и все равно необходимо садиться на стол переговоров на троих - поставщик Россия, транзитер Украина и потребитель Европа, и думать о совместном владении и использовании.
Во-первых, проект СП2 в любом случае еще столкнется с разрешительными проблемами. Во-вторых, на само строительство понадобится не менее 3 лет.
Но действовать нам нужно незамедлительно. Не фантазировать на тему, сколько еще миллиардов к присужденным арбитражем 2.5 млрд должен заплатить Газпром, а включать наш интерес (в том числе эти 2.5 млрд) в пакетное решение по консорциуму, гарантируя загрузку трубы для транзита и поставки недостающего для баланса нам самим газа (15 млрд кубов в год - их тоже нужно откуда-то брать, словацкие газодобытчики уже не справляются с тех пор, как Газпром давление прикрутил на входе в ГТС :)
Додано: Вів 27 бер, 2018 18:24
При чем тут Скрипаль? Ты еще Кемерово сюда приплети.
Это победа, однозначно.
Как в анекдоте: -Папа, ты будешь меньше пить? Нет, сынок, это ты будешь меньше есть.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Вів 27 бер, 2018 19:07
Я не пойму, вас что от минстеця ко мне "приставили"? :)
Такая честь прям :) Ни один мой пост стороной не обойдете... Ну да ладно - пожалуйста.
По поводу стороны, платящей за банкет, то есть России - ну им нравится "осваивать" большие объемы денег, после этого регулярно появляются новые миллиардеры из списка одноклассников Путина.
Но нам то от факта их коррупции ни холодно, ни жарко. При этом они умудряются и воровать, и проекты "деливерить" (в отличие, например, от "стены Яценюка", где факт воровства есть, а стены нет)...
Так вот - за деньги России, или Германии, но СП2 будет построен. И чтобы наша ГТС не осталась металлоломом, нужно не нос задирать и не популизмом заниматься, а садиться за стол переговоров. Тем более, что эти переговоры наиболее резонно проводить в 3-сторонннем формате вместе с ЕС, а не тет-а-тет Украина-Россия.
ЗЫ: Скрипаль - да совсем не причем. Ни к выборам, ни к СП2. Жил себе десяток лет будучи раскрытым, и разобраться кровавая гебня решила в аккурат накануне выборов президента и за 3 месяца до ЧМ. Ага-ага, верю...
ЗЫ-ЗЫ: что касается Кемерово - не пиарьтесь на чужом горе
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