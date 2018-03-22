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Німеччина дозволила будівництво
"Північного потоку-2"

Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2"
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  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:38

  Yuri_T написав:
  Criticus написав:Какой-то "гибридный" ольгинец, не иначе как :mrgreen:

вы думаете, просто так получится юродствовать?
вы в Ольгино читали когда-то Юлиана Семёнова?
у него как раз по этому поводу удачно сказано:
Агента звали Клаус. Его завербовали два года назад. Он сам шел на вербовку: бывшему корректору хотелось острых ощущений. Работал он артистично, обезоруживая собеседников искренностью и резкостью суждений. Ему позволяли говорить все, лишь бы работа была результативной и быстрой. Присматриваясь к Клаусу, Штирлиц с каждым днем их знакомства испытывал все возрастающее чувство страха.
«А может быть, он болен? — подумал однажды Штирлиц. — Жажда предательства тоже своеобразная болезнь. Занятно. Клаус полностью бьет Ломброзо 1 — он страшнее всех преступников, которых я видел, а как благообразен и мил…»


Я же попросил с подобным в личку! Я знаю, чего вы добиваетесь - меня не гнушаются банить за оффтоп, а промолчать я не смогу. Но это не страшно. Я ж могу и не писать. Поймите, от этого ГТС газом не загрузится, и чек на 2.56 млрд долларов от Газпрома не зайдет.

Если действительно много людей находят идею критики действий власти в нищей стране контр-продуктивной, так тому и быть - перестану писать
Criticus
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:13

Criticus
и вам не хворать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:28

Re: Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2"

Да уж, жаль, а надежда была до последнего. Теперь уже наверное остановить не получится, раз Германия разрешила то сейчас посыпятся разрешения от Финнов и Шведов, ну а Дания или разрешит или будут обходить морем.
dilet
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:59

А как же это:
Депутаты Европейского парламента, входящие в комитет по промышленности, исследований и энергетики, поддержали изменения в газовой директивы, которая должна помешать строительству газопровода “Северный поток 2”.

Соответствующее предложение Еврокомиссии поддержали 41 депутат Европарламента, 13 проголосовали против, еще девять воздержались, сообщает Reuters.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42298 ... o-potoka-2
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, відкриваючи ранкове засідання Парламенту, нагадав, що два тижні тому спікери п’яти парламентів: Литви Польщі, України, Латвії та Молдови підписали спільний лист про недопустимість проекту, який є загрозою для енергетичної безпеки України. А.Парубій наголосив, що «дуже важливо, що наш голос був почутий», і зазначив, що сьогодні представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки заявив, що компанії, які беруть участь у будівництві газогону «Північний потік 2», можуть потрапити під санкції.

Зокрема, за його словами, у заяві Держдепу США йдеться:

«Ми вважаємо, що він (Nord Stream 2) Норд Стрім підриває енергетичну безпеку і стабільність Європи. Він надасть Росії ще один засіб для чинення тиску на європейські країни, особливо на такі, як Україна».

Голова Парламенту України підкреслив, що він «високо цінує підтримку України американськими союзниками і закликає інші країни, насамперед країни ЄС, також запровадити санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві цього газогону».

http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/156100.html
:?:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:10

Re: Німеччина дозволила будівництво

Начинаю переживать за беглых российских шпионов и олигархов, их же британцы всех изведут, как Литвиненко и Скрипаля, не пожалеют никого! )))
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:31

yanyura
Так уряд Німеччини тільки дав дозвол, а компанії вже хай самі думають - будувати чи ні, на свій страх і ризик.
Взагалі, ситуація нагадує ситуацію 40-ка річної давнини, коли будували нашу експортну ГТС. Тоді ФРН, незважаючи на шалений тиск США і санкції, такі отримала дешевий газ із СРСР.
Зараз ще є ЄС, який може, в принципі, заблокувати ПП2, але історія може повторитись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:33

  Дваждыдвашник написав:Начинаю переживать за беглых российских шпионов и олигархов, их же британцы всех изведут, как Литвиненко и Скрипаля, не пожалеют никого! )))


"Всiх панiв до однiй ями буржуiв, за буржуями будем, будем бить..." ©
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:44

  lapay написав:yanyura
Так уряд Німеччини тільки дав дозвол, а компанії вже хай самі думають - будувати чи ні, на свій страх і ризик.
Взагалі, ситуація нагадує ситуацію 40-ка річної давнини, коли будували нашу експортну ГТС. Тоді ФРН, незважаючи на шалений тиск США і санкції, такі отримала дешевий газ із СРСР.
Зараз ще є ЄС, який може, в принципі, заблокувати ПП2, але історія може повторитись.


ЕС ничего не заблокирует, Финляндия очень сильно зависит от соседа, разрешение Дании не принциапиально - обойти их зону это всего лишь лишние 50 км, в масштабах проекта мелочь, единственная страна которая может создать проблемы - Швеция, ну и, конечно, какие-нибудь реальные санкции от США, в ближайшее время все станет ясно. Нафтогазу сейчас надо не твиты писать, а предпринимать реальные меры на случай худшего варианта, но там по-ходу больше озабочены размером персональных премий за "пэрэмоги"...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:53

Re: Німеччина дозволила будівництво

  antikkristall написав:Нафтогазу сейчас надо не твиты писать, а предпринимать реальные меры на случай худшего варианта, но там по-ходу больше озабочены размером персональных премий за "пэрэмоги"..

В найгіршому варіанті транзит зменшиться до 30-40 млрд кубів на рік, бо Турецького потоку точно не буде, тут Німеччина безсила. Тому і словацький газ нікуди не дінеться, і ставку транзита можна буде підняти в 1,5-2 рази.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:55

lapay почему турецкого потока не будет?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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