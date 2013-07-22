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Кредитный союз «Ростовщикъ»
от Алексей Лукьянов

Кредитный союз «Ростовщикъ» от Алексей Лукьянов
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:07

Кредитный союз «Ростовщикъ» от Алексей Лукьянов

День добрый уважаемые господа.
Сегодня листал просторы интернета и наткнулся на такой вот сайт rostovshchik http://www.rostovshchik.kiev.ua/ И хотел спросить у вас что вы думаете по данному поводу это бизнес или ловля на живца?

договор http://ks.rostovshik.com.ua/wp-content/uploads/2018/03/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B8%CC%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80.pdf

Зображення
http://ks.rostovshik.com.ua/services/deposits/

Может есть на этом сайте счастливые инвесторы или потерпевшие?
Буду благодарен за дельные советы. :?:
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