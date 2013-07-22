Сегодня листал просторы интернета и наткнулся на такой вот сайт rostovshchik
договор
Может есть на этом сайте счастливые инвесторы или потерпевшие?
Буду благодарен за дельные советы.
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 28 бер, 2018 12:07
Кредитный союз «Ростовщикъ» от Алексей Лукьянов
День добрый уважаемые господа.
Сегодня листал просторы интернета и наткнулся на такой вот сайт rostovshchik
договор
Может есть на этом сайте счастливые инвесторы или потерпевшие?
Буду благодарен за дельные советы.
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