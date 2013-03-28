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Обговорюємо кредитні спілки
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Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
Додано: Вів 17 вер, 2019 08:54
И какая сейчас ситуация?
Скрин выплат скиньте?
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
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FOXes
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