И какая сейчас ситуация?
Скрин выплат скиньте?
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Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
Додано: Вів 17 вер, 2019 08:54
Re: Обговорюємо кредитні спілки
И какая сейчас ситуация?
Скрин выплат скиньте?
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
Додано: Сер 18 вер, 2019 21:59
FOXes
Якщо проект не розводка, то дуже хороший спосіб зберегти кошти + відсоток, потрібно спробувати. Якщо хтось спробував, поділіться досвідом, буду дуже вдячний)
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