И какая сейчас ситуация?
Скрин выплат скиньте?
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Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
Додано: Вів 17 вер, 2019 09:54
Re: Обговорюємо кредитні спілки
И какая сейчас ситуация?
Скрин выплат скиньте?
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
Додано: Сер 18 вер, 2019 22:59
FOXes
Якщо проект не розводка, то дуже хороший спосіб зберегти кошти + відсоток, потрібно спробувати. Якщо хтось спробував, поділіться досвідом, буду дуже вдячний)
Додано: Пон 13 січ, 2020 11:53
Re: Обговорюємо кредитні спілки
Это как-то сильно смахивает на финансовую пирамиду. Да и сам сайт смахивает больше на лендинговую страницу, чем на официальный ресурс организации.
Сейчас достаточно много существует микрофинансовых организаций. Имхо к ним обратится будет куда правильнее.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:29
Доброго всем денечка.Являюсь членом КС с 2018.Сначала открыл депозит на не очень большую сумму,пару месяцев посмотрел,как это работает,потом пополнил.Когда кончился срок,просто продлил,а вот недавно открыл еще один депозит.Пока до сих пор проблем ни каких не было,процент исправно переводят каждый месяц на карту.Ну а время покажет.А все остальные риски невозврата и т.д,так это дело каждого,боитесь не вкладывайте.Я поверил,вложил,пока доволен.Удачи всем.
Додано: Вів 03 бер, 2020 16:16
Re: Обговорюємо кредитні спілки
Сейчас скринам документов и то нельзя верить, не то что словам ,,вложился. доволен,,
Время когда люди несли свои деньги в ПИФы, КС, брокерам, и т.д. где обещают очень большой процент - ушло безповоротно. За бездумное доверие всем этим благодетелям заплачено очень высокую цену, потерей средств, нервов,а иногда и жизней.
Додано: Пон 01 чер, 2020 22:16
Re: Обговорюємо кредитні спілки
Инфа на сайте не актуальна.
ИМХО развод.
Додано: Сер 01 лип, 2020 14:47
Re: Обговорюємо кредитні спілки
Как думаете пирамида?
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
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