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Обговорюємо кредитні спілки

Обговорюємо кредитні спілки
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Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:17

Обговорюємо кредитні спілки

gitleroleg
Можете поделиться результатами?
pavloberdnyk77
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:40

Re: Обговорюємо кредитні спілки

  vpchelko написав:Инфа на сайте не актуальна.
ИМХО развод.

Расскажите подробней почему такое мнение?
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
FOXes
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 07:41

Re: Обговорюємо кредитні спілки

Якщо проект не розводка, то дуже хороший спосіб зберегти кошти + відсоток, потрібно спробувати. Якщо хтось спробував, поділіться досвідом, буду дуже вдячний)
sidojkinvalerij
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:47

РОСТОВЩИК

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке! :!:

Думаю фин. модели как таковой нет, стандартно выплаты по депозитам
покрывают за счет новых "клиентов". :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
FOXes
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