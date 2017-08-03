gitleroleg
Можете поделиться результатами?
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Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:17
Обговорюємо кредитні спілки
gitleroleg
Можете поделиться результатами?
Додано: Вів 21 лип, 2020 16:40
Re: Обговорюємо кредитні спілки
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
Додано: Чет 30 лип, 2020 07:41
Re: Обговорюємо кредитні спілки
Якщо проект не розводка, то дуже хороший спосіб зберегти кошти + відсоток, потрібно спробувати. Якщо хтось спробував, поділіться досвідом, буду дуже вдячний)
Додано: Чет 01 жов, 2020 13:47
РОСТОВЩИК
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке!
Думаю фин. модели как таковой нет, стандартно выплаты по депозитам
покрывают за счет новых "клиентов".
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
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