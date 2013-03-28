Обговорюємо кредитні спілки

В ютуб каналі iplan.ua подився інтервью https://www.youtube.com/watch?v=yIBPk2Bhwng Олександр Бурдун вході бесіди проговорився, що Ломбард Ростовщикъ має позитвний відгук. Хтось вкладався в депозит Ломбард Ростовщикъ ? Який досвід ?
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТОВЩИК" Код ЄДРПОУ засновника: 40374136 Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, вул.Іллєнка Юрія, будинок 2/10, корпус 14 Розмір внеску до статутного фонду: 400 000,00 грн Частка (%): 4,0000%
ЛУК'ЯНОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАСЕЙНА, будинок , квартира Розмір внеску до статутного фонду: 3 500 000,00 грн Частка (%): 35,0000%
ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ОЛЕКСІЯ ЛУК'ЯНОВА" Код ЄДРПОУ засновника: 40900662 Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, вул.Іллєнка Юрія, будинок 2/10, корпус 14 Розмір внеску до статутного фонду: 6 100 000,00 грн Частка (%): 61,0000%
есть два пути заработка. 1. заниматься самостоятельно бизнесом. 2. вкладывать свободные средства без рисков. Любая КС - это лотерея и в любой момент можно остаться без средств. Лучше если монеты жмут в кармане, то отнесите в банк под меньший процент и сумму под фонд.