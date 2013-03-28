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Обговорюємо кредитні спілки

Обговорюємо кредитні спілки
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Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 17:53

  Квесторе_поверніться написав:
  John Wick написав:Ще одну КС розглядаю:
https://minfin.com.ua/ua/credits/company/zaraz/

КС "Зараз"
18,5 % на депозити в гривні
10 % на депозити в валюті

https://minfin.com.ua/ua/bonus/depozity ... programmy/

Згідно чинного законодавства кредитні спілки не є учасниками системи гарантування вкладів фізичних осіб.
Поэтому хоть 1000% будут давать, то лучше тогда дома оставить :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 19:12

  Игорь Алексеевич написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  John Wick написав:Ще одну КС розглядаю:
https://minfin.com.ua/ua/credits/company/zaraz/

КС "Зараз"
18,5 % на депозити в гривні
10 % на депозити в валюті

https://minfin.com.ua/ua/bonus/depozity ... programmy/

Згідно чинного законодавства кредитні спілки не є учасниками системи гарантування вкладів фізичних осіб.
Поэтому хоть 1000% будут давать, то лучше тогда дома оставить :roll:


але є і плюс роботи із КС - раніше то був "дікій запад", а зараз КС пішли під курацію НБУ
До речі цього року вжє є заплановані перевікри багатьох КС
+ деякі вже почали самостійно здавати ліцензії

https://bank.gov.ua/ua/supervision/regu ... dit-unions

https://bank.gov.ua/ua/news/all/pitanny ... uchasnikiv

https://bank.gov.ua/ua/news/all/chotiri ... tsiativoyu
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 20:17

Ломбард Ростовщикъ

Доброго дня,

В ютуб каналі iplan.ua подився інтервью https://www.youtube.com/watch?v=yIBPk2Bhwng
Олександр Бурдун вході бесіди проговорився, що Ломбард Ростовщикъ має позитвний відгук.
Хтось вкладався в депозит Ломбард Ростовщикъ ?
Який досвід ?

Цікаво що в Юконтрол 3-и засновника, ТОВ, фіз особа та ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ
Навіщо таке робити ?
https://youcontrol.com.ua/catalog/compa ... /40408400/


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТОВЩИК"
Код ЄДРПОУ засновника: 40374136
Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, вул.Іллєнка Юрія, будинок 2/10, корпус 14
Розмір внеску до статутного фонду: 400 000,00 грн
Частка (%): 4,0000%

ЛУК'ЯНОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАСЕЙНА, будинок , квартира
Розмір внеску до статутного фонду: 3 500 000,00 грн
Частка (%): 35,0000%

ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ОЛЕКСІЯ ЛУК'ЯНОВА"
Код ЄДРПОУ засновника: 40900662
Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, вул.Іллєнка Юрія, будинок 2/10, корпус 14
Розмір внеску до статутного фонду: 6 100 000,00 грн
Частка (%): 61,0000%
dmitriy_kostenko
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Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 12:41

есть два пути заработка.
1. заниматься самостоятельно бизнесом.
2. вкладывать свободные средства без рисков.
Любая КС - это лотерея и в любой момент можно остаться без средств.
Лучше если монеты жмут в кармане, то отнесите в банк под меньший процент и сумму под фонд. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 12:55

Коли з’явиться фонд гарантування для КС

https://minfin.com.ua/ua/2021/03/16/61422597
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 16:42

Re: Обговорюємо кредитні спілки

Если такой фонд сделают, то и ставки по депозитам в КС упадут
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 09:41

:) А как на счет https://rostovshik.com/ ?
Нужно нервничать на счет их ?
Согласно Юконтрол судов на них и связаных команиях нет.
Работают с 2016 года
Я пробные 1к закинул вчера.
dmitriy_kostenko
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 12:32

dmitriy_kostenko

вітаю
вам вдалось оформити доступ до онлайн кабінету?
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 14:21

greenozon
Да, удалось оформить онлайн, пройти верификацию.
Хочу проверить как выплачивают % ежемесячные.
dmitriy_kostenko
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:25

НБУ взявся по дорослому за КС-и


https://minfin.com.ua/ua/2021/04/10/62981192/

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... nih-spilok
greenozon
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