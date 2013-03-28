Обговорюємо кредитні спілки

greenozon
Если появится обязательное участие КС в фонде гарантирования вкладов КС превратятся в банки ?
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Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
Додано: Пон 12 кві, 2021 14:22
greenozon
Если появится обязательное участие КС в фонде гарантирования вкладов КС превратятся в банки ?
Додано: Пон 12 кві, 2021 15:05
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