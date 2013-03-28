Обговорюємо кредитні спілки

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Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
Додано: Вів 30 сер, 2022 12:59
Додано: Вів 06 вер, 2022 13:17
і знову "добрий день" від нбу
на цей раз під роздачу попала і КС УОЦ
КС “УОЦˮ – штраф у розмірі 204 000,00 грн за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону № 361-ІХ у частині здійснення верифікації клієнтів на підставі офіційних документів, які не були чинними (дійсними) на момент їх подання;
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