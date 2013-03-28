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Обговорюємо кредитні спілки

Обговорюємо кредитні спілки
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Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:59

https://bank.gov.ua/ua/news/all/sim-ust ... ih-ustanov
greenozon
 
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З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 13:17

і знову "добрий день" від нбу

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva

на цей раз під роздачу попала і КС УОЦ

КС “УОЦˮ – штраф у розмірі 204 000,00 грн за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону № 361-ІХ у частині здійснення верифікації клієнтів на підставі офіційних документів, які не були чинними (дійсними) на момент їх подання;
greenozon
 
Повідомлень: 14132
З нами з: 01.06.14
Подякував: 272 раз.
Подякували: 1303 раз.
 
Профіль
1
1
2
  #<1 ... 3456
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Модератори: Ірина_, Модератор

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