Додано: Сер 28 бер, 2018 13:47 Итоги: Мировой фондовый рынок 28.03.18 США



Фондовый рынок в США во вторник резко снизился.

Основные фондовые индексы США 27 марта резко снизились, это стало четвёртым снижением за пять сессий, фоном для снижения стала распродажа в технологическом секторе.



Технологические акции, которые были среди наиболее сильно выросших на «бычьем» рынке, оказались под давлением из-за опасений в отношении регулирования правительства.



Акции Facebook на фоне скандала с использованием персональных данных снизились 4,9% (15% с начала месяца). Индекс Nasdaq Internet показал самое большое дневное снижение в процентах с июня 2016 г.

Из 11 основных секторов S&P 500 только «защитные» - потребительских товаров повседневного пользования, связи, недвижимости, и энергетики и коммунального хозяйства завершили сессию на положительной территории.



После достижения рекордного уровня 26 января, акции были под давлением опасений, связанных с ростом инфляции, темпом повышения процентных ставок ФРС и вероятности мировой торговой войны. S&P 500 снизился на 9,1% с максимума.



Советник Белого дома по внешней торговле Питер Наварро подтвердил, что представители администрации Трампа на переговорах по избежанию тарифов на китайские товары просили Китай снизить тарифы на импортируемые машины, позволить иностранцам владеть фирмами финансовых услуг, и покупать больше производимой в США микроэлектроники.



Ранее газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время предвыборной кампании Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.



«Мы видим ротацию в технологических акциях, которые переоценены, но неясно, куда перетекают деньги», - сказал старший инвестстратег Tower Bridge Advisors Джеймс Мейер.



В понедельник СМИ сообщили о том, что Китай и США начали переговоры по поводу того, чтобы не допустить торговой войны и обеспечить Соединенным Штатам более широкий доступ к рынку материкового Китая. Более того, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай готов к диалогу с США на тему противоречий в торговле. А министр финансов США Стивен Мнучин выразил надежду на то, что стороны достигнут соглашения, чтобы избежать введения ввозных пошлин.



Как сообщила во вторник аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в стране в марте снизился до 127,7 пункта с пересмотренного показателя февраля в 130 пунктов. При этом аналитики ждали роста до 131 пункта с первоначальной февральской оценки, которая составила 130,8 пункта, что является максимумом с 2000 года.

Кроме того, индекс цен на жилье Case-Shiller в январе увеличился на 6,4% по сравнению с январем прошлого года, тогда как эксперты ожидали роста на 6,1%.



Рынки выросли в понедельник, показав наилучший день с августа 2015 г, на надеждах, что две крупнейшие экономики мира стремятся пересмотреть тарифы и торговые дисбалансы.



Однако этот рост оказался временным, и был преодолён ослаблением в технологическом секторе.



Отношение снизившихся выпусков акций к выросшим на NYSE было 2,12 к 1, на Nasdaq 3,36 к 1.



Объем торговли на биржах США был 7,57 млрд. акций, против 7,37 млрд. за 20 последних полных торговых дней.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 1,43%, до 23 857,71 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 1,73%, до 2 612,62 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 2,93%, до 7 008,81 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок во вторник существенно вырос, прекратив серию снижений на опасениях потенциальной мировой торговой войны.

Инвесторы переместили фокус внимания на новости компаний и информацию о слияниях.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,21%, что сократило снижение с начала года до 5,6%. В понедельник индекс снизился на 0,7%, (это было четвертая сессия снижения подряд), достигнув минимума за один год.



Европейский рынок последовал за ростом на азиатских рынках (Nikkei вырос на 2,65%) и ралли на Уолл-Стрит в понедельник — индексы в США показали самый большой в процентах рост с 2015 г. на сообщениях, что США и Китай проводят неофициальные переговоры по избежанию мировой торговой войны. Рост на американском фондовом рынке продолжился и во вторник.



Управляющий центрального банка Финляндии Лииканен, который является членом управляющего совета ЕЦБ, в интервью CNBC сказал, что политические риски могут представлять потенциальную проблему для экономического восстановления в еврозоны, и это может побудить ЕЦБ продлить программу выкупа активов, которая, как сейчас ожидается, будет завершена в сентябре.



Британский FTSE 100 вырос на 1,62% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 000,14 пункта.



Немецкий DAX повысился на 1,56% до 11 970,83 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,98% — на отметке 5 115,74 пункта.



Азия



Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду упали на фоне распродаж акций высокотехнологических компаний по всему миру.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific уменьшился на 1,3%. Наиболее существенное негативное влияние на индикатор оказало снижение стоимости акций китайской Tencent Holdings Ltd. и южнокорейской Samsung Electronics Co.



Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов снизились соответственно на 1,34% и 1,02%.



Китайский индикатор Shanghai Composite по итогам сессии потерял 1,4%, гонконгский Hang Seng рухнул на 2,5%.



Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшилось на 1,34%.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 0,73%.



Более половины компаний, входящих в расчет Topix, закрыли реестры акционеров к очередной выплате дивидендов, что также оказало отрицательное воздействие на рынок.



Котировки бумаг SoftBank снизились на 3,75%, даже несмотря на объявленное соглашение японской телекоммуникационной компании с суверенным фондом Саудовской Аравии о запуске крупнейшего в мире проекта в сфере солнечной энергетики. Развитие этого плана начнется в текущем году с инвестиций в размере $1 млрд. из средств совместного Vision Fund. В дальнейшем объем вложений, как ожидается, достигнет $200 млрд., в результате чего генерирующие мощности составят примерно 200 ГВт к 2030 году.



Акции выпускающих бытовую электронику компаний Panasonic и Sony подешевели соответственно на 3,9% и 0,9%, производителя компьютерных приставок Nintendo - на 1,8%.



Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на гонконгской бирже упал на 4,6%, поставщика компонентов для смартфонов AAC Technologies - на 6,3%.

BYD Co., крупнейший в мире производитель автомобилей на новых источниках энергии, по итогам 2017 года снизил чистую прибыль на 19,5% - до 4,066 млрд юаней ($648 млн). Котировки акций BYD на торгах в Гонконге упали на 10,5%, в Шэньчжэне - на 8,3%.



Капитализация производителей полупроводников Samsung Electronics Co. и SK Hynix упала на 2,6% и 1,4% соответственно.



Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. снизилась соответственно на 1,1% и 1%.

Акции четверки крупнейших австралийских банков также подешевели: Westpac Banking - на 0,4%, National Australia Bank - на 0,8%, Australia & New Zealand Banking - на 1,1% и Commonwealth Bank of Australia - на 0,8%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии во вторник. Так, индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,97% - до 2262,5 пункта, РТС - на 1,06%, до 1243,99 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,04% - до $70,09 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 1,18%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,05%, «Газпрома» — на 1,83%, Московской биржи — на 0,38%. Акции «АЛРОСы» снизились в цене на 0,46%.



Несмотря на вторничный рост, уже 28-го российские фондовые индексы могут вновь перейти к снижению.

В среду индексы вновь могут перейти к снижению. Индекс РТС в среду будет находиться в диапазоне 1220-1240 пунктов, индекс ММВБ - в коридоре 2225-2250 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 27 марта, повысился на 4,04 пункта или на 1,15% до уровня 357,95 пунктов.



Объем торгов за день составил 234,6 млн. грн., акциями наторговали 0,37 млн. грн.



Как сообщалось в понедельник 26 марта, ПФТС-индекс понизился на 0,57 пункта или на 0,16% до уровня 353,89 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 42,88 пунктов или на 13,61% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 27 марта, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) утром во вторник растут, следуя динамике американских индексов накануне, которые перешли к росту на фоне новой риторики Китая и США по вопросу торгового взаимодействия.



По состоянию на 7.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,97%, до 3164,02 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,21%, до 1829,98 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,91%, до 30826,46 пункта.



Корейский KOSPI поднимался на 0,68%, до 2453,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,73%, до 5832,6 пункта, Nikkei 225 - на 2,21%, до 21227,27 пунктов.



Трейдеры по-прежнему следят за развитием торговых отношений между двумя крупнейшими экономиками мира - США и Китаем. На прошлой неделе страны президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая, что, по его словам, может стоить Пекину $60 миллиардов. Пекин ответил на это также протекционистской риторикой и объявил, что страна рассматривает варианты введения импортных пошлин на ряд товаров из США, среди 120 наименований - свежие фрукты, сухофрукты, орехи, вино, женьшень, бесшовные стальные трубы.

При этом, как пишет издание The Wall Street Journal, инвесторы к концу понедельника были слегка успокоены сообщениями о том, что Китай и США начали переговоры по поводу того, чтобы не допустить торговой войны.



В понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин также заявил, что Китай готов к диалогу с США на тему противоречий в торговле. А министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News выразил надежду на то, что стороны достигнут соглашения, чтобы избежать введения ввозных пошлин.



Японские биржи растут вследствие коррекционного снижения курса иены.

Но как считают аналитики, чье мнение приводит издание, несмотря на оптимистичную тенденцию, рынки все равно ждут снижения цен.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов вторника выросли, поддерживаемые динамикой американских индексов, переживания на рынке относительно вероятности торговой войны между КНР и США постепенно ослабевают.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,05%, до 3166,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,2%, до 1829,69 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,79%, достигнув 30790,83 пункта, а южнокорейский KOSPI - на 0,61%, до 2452,06 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,72%, до 5832,3 пункта.



Японский Nikkei 225 поднялся на 2,65%, до 21317,32 пункта.



На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая, что, по его словам, может стоить Пекину $60 миллиардов. КНР в свою очередь объявила о возможном введении импортных пошлин на ряд американских товаров, среди указанных в списке 120 наименований - свежие фрукты, сухофрукты, орехи, вино, женьшень, бесшовные стальные трубы.



В понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай готов к диалогу с США на тему противоречий в торговле. А министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News выразил надежду на то, что стороны достигнут соглашения, чтобы избежать введения ввозных пошлин. Такое развитие событий ослабило опасения на мировых рынках: биржи США в результате выросли по итогам торгов понедельника на 2,7-3,3%, индексы Европы после открытия во вторник растут более чем на 1%.



Заметный рост японского Nikkei 225 при этом вызван ослаблением иены к доллару. Традиционно национальная валюта Японии считается безопасным активом, поэтому в период ослабления геополитической неопределенности спрос на валюту падает, вызывая ее удешевление. В свою очередь, ослабление иены приводит к росту японских бирж, так как это увеличивает доход компаний-экспортеров.



Отечественный фондовый рынок завершил торги во вторник ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,68% - до 1684,46 пункта, индекс ПФТС - на 1,15%, до 357,95 пункта.



Объем торгов на УБ составил 425,44 млн. грн., в том числе акциями 10,5 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 234,6 млн. грн., в том числе акциями 0,37 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Мотор Сичи (+3,57%), Райффайзен Банка Аваль (+2,35%) и Донбассэнерго (+0,37%).

В «красной зоне» завершили торги акции Укрнафты (-0,09%), Турбоатома (-0,05%) и Центрэнерго (-0,04%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+4,62%) и Центрэнерго (-0,32%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,86% - до 499,24 пункта при объеме торгов 3,4 млн. злотых (26 млн. грн.).



Среди индексных акций больше всех подешевели бумаги «Астарты» (-2,81%), «Овостара» (-1,06%) и агрохолдинга ИМК (-0,76%).

Подорожали только акции «Кернела» (+0,71%).



К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) утром в среду торгуются в «минусе», давление на индексы региона оказывают американские рынки, которые закрылись снижением на 1,4-3% на фоне ослабления технологического сектора.



По состоянию на 07.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,11%, до 3131,48 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,75%, до 1815,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,47%, до 30336,92 пункта.



Корейский KOSPI опускался на 1,31%, до 2419,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,68%, до 5792,8 пункта, Nikkei 225 - на 1,59%, до 20978,16 пункта.



Индексы США закрылись снижением до 3%, причем акции Facebook FB подешевели на 4,9% на фоне новостей о скандале с утечкой данных. Во вторник СМИ сообщили со ссылкой на источники, что глава компании Facebook Марк Цукерберг принял решение присутствовать на слушаниях в конгрессе США для дачи пояснений в связи со скандалом вокруг утечки данных пользователей соцсети.



По данным источников, Цукерберг согласился принять участие в слушаниях после сильного давления со стороны парламентариев, СМИ и общественности.

В середине марта газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время предвыборной кампании Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.



На рынке присутствует ощущение, что к Facebook или FANG (четверки технологических компаний - Facebook, Amazon, Netflix и Alphabet, владеющей компанией Google) будет применено больше требований, и что затраты, связанные с их соблюдением, будут расти.



Во-вторых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду упали на фоне распродаж акций высокотехнологических компаний по всему миру.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific уменьшился на 1,3%. Наиболее существенное негативное влияние на индикатор оказало снижение стоимости акций китайской Tencent Holdings Ltd. и южнокорейской Samsung Electronics Co.



Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов снизились соответственно на 1,34% и 1,02%.



Китайский индикатор Shanghai Composite по итогам сессии потерял 1,4%, гонконгский Hang Seng рухнул на 2,5%.



Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшилось на 1,34%.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 0,73%.



Более половины компаний, входящих в расчет Topix, закрыли реестры акционеров к очередной выплате дивидендов, что также оказало отрицательное воздействие на рынок.



Котировки бумаг SoftBank снизились на 3,75%, даже несмотря на объявленное соглашение японской телекоммуникационной компании с суверенным фондом Саудовской Аравии о запуске крупнейшего в мире проекта в сфере солнечной энергетики. Развитие этого плана начнется в текущем году с инвестиций в размере $1 млрд. из средств совместного Vision Fund. В дальнейшем объем вложений, как ожидается, достигнет $200 млрд., в результате чего генерирующие мощности составят примерно 200 ГВт к 2030 году.



Акции выпускающих бытовую электронику компаний Panasonic и Sony подешевели соответственно на 3,9% и 0,9%, производителя компьютерных приставок Nintendo - на 1,8%.



Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на гонконгской бирже упал на 4,6%, поставщика компонентов для смартфонов AAC Technologies - на 6,3%.

BYD Co., крупнейший в мире производитель автомобилей на новых источниках энергии, по итогам 2017 года снизил чистую прибыль на 19,5% - до 4,066 млрд юаней ($648 млн). Котировки акций BYD на торгах в Гонконге упали на 10,5%, в Шэньчжэне - на 8,3%.



Капитализация производителей полупроводников Samsung Electronics Co. и SK Hynix упала на 2,6% и 1,4% соответственно.



Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. снизилась соответственно на 1,1% и 1%.

Акции четверки крупнейших австралийских банков также подешевели: Westpac Banking - на 0,4%, National Australia Bank - на 0,8%, Australia & New Zealand Banking - на 1,1% и Commonwealth Bank of Australia - на 0,8%.



