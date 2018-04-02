Итоги: Энергетика 02.04.18

По состоянию на 7.20 Киева стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,60%, до $69,75 за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,42% - до $65,21 за баррель.
В понедельник на нефтяном рынке зафиксирован пониженный объем торгов, поскольку ряд рынков остаются закрытыми в связи с католическими пасхальными праздниками. На этом фоне инвесторы продолжают отыгрывать данные о числе буровых установок в США.
Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила в минувший четверг, что за рабочую неделю, завершившуюся 29 марта, общее число буровых установок в США сократилось на две штуки, или на 0,2%, до 993 единиц. При этом число именно нефтяных буровых сократилось за эту неделю на семь штук, или на 0,8% до 797.
Кроме того, на настроения инвесторов некоторое влияние оказывает неопределенность относительно перспектив атомных договоренностей с Ираном. Эта страна и «шестерка» международных посредников в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Тогда был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Но сейчас США выступают за изменение соглашения.
По мнению главы отдела торговли на азиатских биржах в Oanda Стивена Иннеса,
участников нефтяного рынка беспокоит перспектива «иранской сделки»: сохранят США хрупкие договоренности, или будут изменения.
Baker Hughes: число нефтяных буровых в США неожиданно сократилось на 7 штук, реакцию рынка узнаем в понедельник.
По данным Baker Hughes, за неделю до 30 марта в США:
общее число буровых установок сократилось на 2 штуки до 993 штук;
число буровых на нефтяных месторождениях сократилось на 7 штук до 797 штук (рекордное снижение с начала прошлого ноября, ожидался рост на 3 штуки);
число буровых на газовых месторождениях выросло на 4 штуки до 194 штук.
В пятницу биржи США были закрыты в связи с празднованием Страстной пятницы, поэтому реакцию рынка на эти данные мы узнаем в понедельник.
Американские сланцевики зарабатывают больше и не собираются останавливаться на достигнутом.
Сланцевая отрасль США переживает серьезные преобразования: нефтяники меняют свои стратегии.
По сведениям Rystad Energy, в этом году американские сланцевые компании увеличат капитальные расходы на 20% и повысят плановые показатели производства. Больше всего ажиотажа в Пермском бассейне, здесь нефтяники собираются нарастить добычу на 40% в годовом выражении, что эквивалентно колоссальному скачку на 850 тыс. баррелей в сутки.
Но на этом изменения не заканчиваются. Как отмечают в Rystad Energy, многие участники сланцевой индустрии оптимизируют свои портфели земельных активов, продавая менее привлекательные участки другим компаниям и направляя вырученные средства на стимулирование активности в более интересных локациях. Благодаря такой стратегии они могут увеличить производство и при этом сохранить положительный денежный поток.
В качестве примера Rystad ссылается на QEP Resources, которая избавляется от участков на месторождениях Баккен, Хейнсвиль и в бассейне Уинта, чтобы купить земли в Пермском бассейне. Тем временем Pioneer Natural Resources анонсировала план продажи всех своих активов за пределами Пермского бассейна, а также программу расходов, сфокусированную на этом богатом нефтью регионе. Уровни добычи Pioneer в этом году останутся без изменений, но компания решительно настроена перебазироваться в Пермский бассейн.
Rystad отмечает, что производители интересуются не только этим крупным бассейном. Так, к примеру, Devon Energy распродала все свои активы на месторождении Барнет и помимо Пермского бассейна присматривается к STACK, а Whiting Petroleum надеется избавиться от участков на Niobrara/Redtail и отправиться на месторождение Баккен.
Все эти планы объединяет скорее стремление к «оптимизации» активов, нежели просто рост ради роста. Сланцевые компании хотят не просто купить новые участки, а купить их в правильном месте. И вместо продаж акций или привлечения заемных средств многие предпочитают избавляться от неинтересных участков и направлять вырученные деньги на финансирование новых расходов.
Тем не менее, сланцевая отрасль может позволить себе новые расход в первую очередь за счет роста цен на нефть. Недавнее исследование ФРБ Далласа показало, что более половины из 136 опрошенных компаний планируют в этом году увеличить штат рабочих, и большинство ожидает остаться в «плюсе» при нынешних ценах на нефть. По словам производителей, уровень безубыточности в Пермском бассейне составляет $47-$52 за баррель WTI, хотя мелким игрокам нужна нефть дороже $70.
Тем временем покупка RSP Permian компанией Resources сигнализирует о том, что в Пермском бассейне начался процесс консолидации. После сделки на $9 млрд. Concho станет крупнейшим сланцевым производителем в этом регионе.
Пермский бассейн активнее погружается в фазу интенсивного развития. Когда компании оценивают свои активы и деятельность, к новым решениям их подталкивает именно эффективность, которую можно повысить при увеличении баланса и масштабов программы, отмечает Тим Лич, исполнительные директор Concho. Инвесторы не пришли в восторг, узнав о сделке? В основном из-за высокой премии к рыночной цене. На новостях акции Concho подешевели на 9%, хотя впоследствии немного восстановились. Размер премии говорит о том, что земля стремительно дорожает, а значит и затраты в регионе будут увеличиваться.
На самом деле отрасль переживает инфляцию издержек производства через цепочку поставок, на фоне роста буровой активности. Исследование ФРБ Далласа показало, что зарплаты в индустрии растут, как и стоимость услуг на месторождениях, несмотря на то что производителям пока удается договариваться с поставщиками, чтобы те не поднимали свои цены.
«Компании по геологоразведке и добыче пока еще воздерживаются от повышения цен на свои услуги. Но наши затраты на товары, топливо и зарплаты растут ежедневно. Сейчас самое время повысить активность, чтобы обеспечить сохранение рентабельных показателей», — подчеркнул один из респондентов, участвовавших в исследовании ФРБ Далласа.
В конечном счете нефтяным компаниям все же придется платить за услуги больше, соответственно их затраты продолжат расти.
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