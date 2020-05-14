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Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:58
Stringer написав: vpchelko написав:
Пол года использую монобанк. Пока лучше варианта не нашел. Коммуналку и налоги плачу без комиссии причем можно за счет кредитных.
Зачем же себя обкрадывать? Полно вариантов когда за коммуналку кешбек платят
скажите где?
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vitaliian
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:38
vitaliian написав: Stringer написав: vpchelko написав:
Пол года использую монобанк. Пока лучше варианта не нашел. Коммуналку и налоги плачу без комиссии причем можно за счет кредитных.
Зачем же себя обкрадывать? Полно вариантов когда за коммуналку кешбек платят
скажите где?
Изя, сибас, тазик
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Stringer
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Додано: Пон 25 тра, 2020 11:10
Сливают клиентскую базу! Будьте осторожны! В итоге мошенники переподвязали к карте свой номер телефона и пополнили с моей карты какой-то левый номер телефона! Позвонили мне по телефону и знали все мои данные!!, просили зайти на почту и подтвердить устройство, с которого был вход на карту, я его ОТКЛОНИЛА , но в итоге пока общалась с карты сделали перевод 890 грн на мобильный! В банке говорят "не может быть" или я, возможно, слишком долго отклоняла, обращайтесь в полицию, а чтоб анулировать карту погасите теперь эту задолженность..Пин-коды никому не передавала, карту и телефон не теряла.. В полицию, конечно, обратилась, но там вряд ли чем-то помогут... Так что спасибо, что только 890 грн потеряла... Вот и думайте теперь нужен ли вам такой "надежный" банк
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Додано: Пон 25 тра, 2020 14:16
Зачем кликать на чём-то в фейковых письмах? Вот и накликали себе 890 гривен убытка.
Только при чем тут банк?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
- UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
- Рахунок в польскому банку для українського туриста https://cutt.ly/konto_w_Polsce
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Додано: Пон 25 тра, 2020 15:32
Заметил, что почти все, кого якобы кинул Монобанк, имеют только 1 сообщение на форуме.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:25
Как разплатится кэшбеком?
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viktorcepenko568
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:05
viktorcepenko568 написав:
Как разплатится кэшбеком?
расплатиться можно картой, кешбек от 100 грн. выводится на основную (черную) карту
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