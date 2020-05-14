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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:14

  hnhgjhgj написав:Помогите информацией! Сестра работаю на фрилансе, приводит по реферальной ссылке людей и с их заработка ей капают деньги. Монобанк блокнул карту и заморозил сумму последнего поступления, просит предоставить документы как источники получения средств. Сайт никаких документов естественно не выдает, да и если скажет что это доход - ей припишут штраф? Как можно обойти этот вопрос? Банк настойчиво спрашивает за что проводят расчет с ней. С целью чтоб она налоги заплатила?


Перед использованием надо почитать этот форум. И там написано что нельзя это использовать .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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