Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

hnhgjhgj написав:Помогите информацией! Сестра работаю на фрилансе, приводит по реферальной ссылке людей и с их заработка ей капают деньги. Монобанк блокнул карту и заморозил сумму последнего поступления, просит предоставить документы как источники получения средств. Сайт никаких документов естественно не выдает, да и если скажет что это доход - ей припишут штраф? Как можно обойти этот вопрос? Банк настойчиво спрашивает за что проводят расчет с ней. С целью чтоб она налоги заплатила?
Перед использованием надо почитать этот форум. И там написано что нельзя это использовать .