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Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 05 сер, 2021 17:57
Раньше всем своим знакомым рекомендовал Моно, теперь и врагу не пожелаю... Не мог войти в приложение вечером, оказалось заблокировали счёт, счёт черной карты к которой были привязаны регулярные платежи, чем устроили мне попадалово по деньгам, белой, долларовой, к которой был привязан бизнес Google аккаунт, и наконец то счёт ФОП... Предупреждений никаких не было, причину - не объясняют...
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storm_forever_93
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 15:04
storm_forever_93 написав:
Раньше всем своим знакомым рекомендовал Моно, теперь и врагу не пожелаю... Не мог войти в приложение вечером, оказалось заблокировали счёт, счёт черной карты к которой были привязаны регулярные платежи, чем устроили мне попадалово по деньгам, белой, долларовой, к которой был привязан бизнес Google аккаунт, и наконец то счёт ФОП... Предупреждений никаких не было, причину - не объясняют...
А что отвечает поддержка, как разблокировать?
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Bosstone
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Додано: Пон 09 сер, 2021 09:32
Здравствуйте. Что насчёт детской карты? И обычной, которую после 16 дают. Без лишних эмоций, кредитный лимит использоваться не будет, а в остальном - вполне. Конструктивно, стоит делать карту монобанка для простого повседневного использования ребенку?
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alinazozulyak2005
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Додано: Вів 10 сер, 2021 11:02
Здрасьте всем ! Хочу узнать есть ли аналог карты монобанка в других банках - и на сколько он лучше ( хуже ) - просто мониторю ...
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Додано: Вів 10 сер, 2021 12:25
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Ірина_
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Додано: Пон 06 вер, 2021 16:12
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Додано: Пон 27 вер, 2021 13:38
Tamagoch написав:
пополнение наличными в глубокой опе, за время карантина все мои потоки нала вернулись в приват, потому что там терминалы есть и они работают, а этот iBox никому не нужен видимо, никто ими не занимается... печаль полнейшая... может у банка цель работать без отделений и без кэша, тогда да - ждите когда будут с других карт переводить, только какой смысл в этом, терять на комиссиях?
год прошел.... я был услышан или было замечено очевидное, но в окресностях появились новые терминалы в разных локациях - избыточность достигнута, даже лучше привата на данный момент (и очередей намного меньше), так что к локдауну готовы... завёл себе белую карту, ожидаю что с операционной деятельностью проблем не будет, однако жаль, что большинство клиентов все еще предпочитают приват
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Додано: Вів 12 жов, 2021 11:36
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Додано: Вів 26 жов, 2021 10:55
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Додано: Сер 27 жов, 2021 13:06
storm_forever_93 написав:
Раньше всем своим знакомым рекомендовал Моно, теперь и врагу не пожелаю... Не мог войти в приложение вечером, оказалось заблокировали счёт, счёт черной карты к которой были привязаны регулярные платежи, чем устроили мне попадалово по деньгам, белой, долларовой, к которой был привязан бизнес Google аккаунт, и наконец то счёт ФОП... Предупреждений никаких не было, причину - не объясняют...
Таки интересно продолжение истории. Или это просто наброс?
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