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Безкоштовні кредитки

Finance.ua: Безкоштовні кредитки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:49

Finance.ua: Безкоштовні кредитки

Пропонуємо до обговорення:
Картки, за випуск і обслуговування яких не потрібно платити
Ідеальну кредитну картку вибрати майже неможливо. Ви розумієте свої типові операції зараз, але навряд чи можете прогнозувати їх хоча б на кілька місяців вперед. До того ж за карткою з вигідними умовами розрахунків в супермаркетах, як правило, взагалі не будуть нараховувати кешбек за купівлю одягу або техніки. Хороший вихід - кілька кредитних карток. Благо, що платити за них не потрібно.

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:49

приват банка, а банка и т.д.
maksshevcovw
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:00

ОБНОВЛЕНО 10 ЯНВАРЯ 2018. На 14 января 2019 - уже не правдивая информация
sasutka
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