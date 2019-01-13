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Finance.ua: Безкоштовні кредитки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:49
Пропонуємо до обговорення:
Картки, за випуск і обслуговування яких не потрібно платити
Ідеальну кредитну картку вибрати майже неможливо. Ви розумієте свої типові операції зараз, але навряд чи можете прогнозувати їх хоча б на кілька місяців вперед. До того ж за карткою з вигідними умовами розрахунків в супермаркетах, як правило, взагалі не будуть нараховувати кешбек за купівлю одягу або техніки. Хороший вихід - кілька кредитних карток. Благо, що платити за них не потрібно.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:49
приват банка, а банка и т.д.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 20:00
ОБНОВЛЕНО 10 ЯНВАРЯ 2018. На 14 января 2019 - уже не правдивая информация
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