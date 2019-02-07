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Finance.ua: Картки з онлайн-замовленням
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:50
Пропонуємо до обговорення:
Кредитні картки для тих, хто не любить ходити у відділення банків
Вам потрібна кредитна картка, а часу йти до відділення банку немає? Не біда, «Фінанси.ua» зробив цю невдячну роботу за вас. Деякі банки-партнери «Фінанси.ua» оформляють картки по телефону. Вам потрібно заповнити нескладну форму і дочекатися дзвінка з банку.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:50
92 дня льготный период у Идея Банка?
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maksshevcovw
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:18
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Додано: Суб 16 лют, 2019 13:27
В Альфу и Идею сходить всё-таки придётся, без посещения отделения карту активировать не получится.
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kovach_a_i
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Додано: Нед 17 лют, 2019 14:42
kovach_a_i написав:В Альфу и Идею сходить всё-таки придётся, без посещения отделения карту активировать не получится.
В Альфе активация по телефону, не надо никуда ходить
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Faceless
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Чет 14 лют, 2019 01:23
alter
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