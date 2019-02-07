RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Finance.ua: Картки з
онлайн-замовленням

Finance.ua: Картки з онлайн-замовленням
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:50

Finance.ua: Картки з онлайн-замовленням

Пропонуємо до обговорення:
Кредитні картки для тих, хто не любить ходити у відділення банків
Вам потрібна кредитна картка, а часу йти до відділення банку немає? Не біда, «Фінанси.ua» зробив цю невдячну роботу за вас. Деякі банки-партнери «Фінанси.ua» оформляють картки по телефону. Вам потрібно заповнити нескладну форму і дочекатися дзвінка з банку.

Дивися повний текст Картки з онлайн-замовленням
D2
 
Повідомлень: 44
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:50

92 дня льготный период у Идея Банка?
maksshevcovw
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 05.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:18

Re: Finance.ua: Картки з онлайн-замовленням

только первый грейс до 92 дней, все последующие до 62
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9054
З нами з: 23.01.13
Подякував: 261 раз.
Подякували: 1279 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:27

В Альфу и Идею сходить всё-таки придётся, без посещения отделения карту активировать не получится.
kovach_a_i
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 14:42

Re: Finance.ua: Картки з онлайн-замовленням

kovach_a_i написав:В Альфу и Идею сходить всё-таки придётся, без посещения отделения карту активировать не получится.
В Альфе активация по телефону, не надо никуда ходить
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23592
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1105 раз.
Подякували: 5418 раз.
 
Профіль
6
1
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pcust32 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины 1 ... 4, 5, 6
mustbe » Чет 07 лют, 2019 22:03
55 3390
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лют, 2019 12:33
mustbe
Finance.ua: Чи потрібна картка monobank? 1 ... 8, 9, 10
D2 » Сер 04 кві, 2018 15:25
92 43611
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 12:54
bondart0470
Finance.ua: Битва платних розстрочок
D2 » Сер 30 січ, 2019 12:24
1 499
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 01:23
alter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (85)
17.02.2019 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.