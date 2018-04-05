Finance.ua: Найдешевший кредит

Що вигідніше: кредитна картка чи кредит?
Вам терміново потрібен холодильник, подобається модель за 12 000 гривень. На руках потрібної суми немає, а за вікном - спекотне літо. Максимум, що зможете виділяти в найближчі півроку - 2 000 гривень на місяць. Доведеться брати кредит. Щоб заощадити ваш час, я порівняла кілька варіантів: розстрочка, купівля в рахунок кредитного ліміту за карткою та кредит готівкою. Вивчила пропозиції трьох банків – Приватбанк, Альфа-Банк і ПУМБ. Ось що вийшло.
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