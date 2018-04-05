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Найдешевший кредит

Finance.ua: Найдешевший кредит
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:07

Finance.ua: Найдешевший кредит

Пропонуємо до обговорення:
Що вигідніше: кредитна картка чи кредит?
Вам терміново потрібен холодильник, подобається модель за 12 000 гривень. На руках потрібної суми немає, а за вікном - спекотне літо. Максимум, що зможете виділяти в найближчі півроку - 2 000 гривень на місяць. Доведеться брати кредит. Щоб заощадити ваш час, я порівняла кілька варіантів: розстрочка, купівля в рахунок кредитного ліміту за карткою та кредит готівкою. Вивчила пропозиції трьох банків – Приватбанк, Альфа-Банк і ПУМБ. Ось що вийшло.

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:07

приват банка карта например для оплаты частями на товар
maksshevcovw
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