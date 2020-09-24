Додано: Чет 10 чер, 2021 10:35

не в них самих и их поступках,

Номер 1:

Номер 2:

Номер 3:

Номер 4.

Номер 5.

Номер 6:

Номер 7

(но в недвижимости)Термин "Обострение классовой борьбы" был введен в оборот в начале 20-го века.Тогда он касался отношений между кулацким и социалистическим хозяйством.Сегодня его можно условно применить к отношению между теми, кто считает, что в жизни деньги зарабатывают для того, чтобы тратить их на себя, любимого и семью, любимую - на "запасной аэродром" за границей и кто НЕ считает, что "запасной аэродром" нужен и лучше действовать по украинской пословице "Краще сидіти на одній сраці".Как все заметили, в последние полгода такое противостояние обострилась, и последние стали особо агрессивными. Главная проблема их жизни кроется - как они для себя определили -а в топик-стартере ветки. Це він в усьому є винним... Злодій...Историческая схема сделана мною 15 ноябрягода и содержала данные о тех НОВЫХ домах, в которых можно было купить квартиры в Анталии.Правда, интересно, чем все закончилось, и получить информацию о том, кто здесь на ветке дает правильную точную информацию и кто занимается банальным флудом.Итак, схема за 15 ноября 2020 года:Новый 6-ти этажный дом. На сегодня в продаже есть 1 (одна) двухуровневая квартира 2+1 площадью 130 кв. м по цене 930 000 лир или 110 000 долларов. Квартира с видом на море и горы. Вообще-то комплекс очень неплохой. Есть и бассейн и парковка. Расположение "5-" - слегка шумная улица.Ссылка может не открываться с украинских IP-адресов: нужна регистрация на сайте:Новый 6-ти этажный дом. Примерно через месяц после продажи было выставлено в продажу 4 квартиры. Все - с видом на море. Квартир в продаже на сегодня нет.В соседнем доме - я о нем не имею информации - похожая по параметрам квартира продается за 1 000 000 лир.Самое интересное в микрорайоне расположение будущего дома. Не очень спешно, но идет сооружение нового дома. По данным за март/апрель 2021 50% квартир было выкуплено на этапе фундамента. Квартиры с не самым удачным расположением в доме были в марте/апреле по 750 000 лир (чуть меньше 100 000 долларов). Свежих данных нет. На сайте объявлений предложения отсутствуют.Супер-пупер расположение дома в 5 этажей, но квартиры все были выкуплены еще осенью 2020 года. Дом закончен. Я думал, что сдадут до Нового года. Слегка задержали сдачу. Сейчас на первом этаже заканчивают обустройство продуктового супермаркета. Здесь квартиру можно было брать "не глядя".Комплекс из двух домов от очень очень приличного застройщика. Год назад была цена, которая мне казалась нереальной - 530 000 лир. Нас сегодня есть продаже 2 квартиры по цене 750 000 - 820 000 лир (88 230 - 96 500 долларов) за квартиры 2+1 площадью в 80 кв. м. Квартиры неравноценны - один корпус стоит прямо возле скоростной трассы на Кемер, второй в глубине. В глубине корпус отличный.Бинго! Дом отличный от отличного застройщика сдан летом 2018 года.Первый раз за все время (!!!) появились в продаже 2+1 площадью 85 кв. м. Точно помню цену по Прайс листу последней в продаже квартиры от Застройщика: 77 000 евро.Сегодня цена 950 000 лир или 91 400 евро.Бинго! Профит 91 400-77 000=14 400 евро.Интересный вариант: точно знаю, что такую квартиру в 2019 году там снимали наши украинцы за 2000 лир в месяц. Тогда это было как бы дорого: тогда доллар был скажем, 5,90 лиры, и аренда обходилась в 340 долларов в месяц. Можно подсчитать и по-другому: если выставлена в продажу именно эта квартира, то она теоретически принесла владельцу 3х12х340=12 240 долларов.И при удачной продаже еще принесет 14 400 евро.Ну что тоже: профит в- не так уж и плохо...А достаточно было читать советы на этой ветке...- самый знаменитый на сегодня комплекс CasaGrande (упоминался много раз). Высочайшее качество. Отличный дизайн.На сегодня в продаже (комплекс на стадии сдачи - думаю, пара недель) 2 квартиры в цене 1 100 000 - 1 250 000 лир. Площадь квартир - 100 кв. м.По эффективности вложений - место 2 в Анталии.Место 1 - безусловно, комплекс CasaMax.