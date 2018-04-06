RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Як безпечно
купувати на OLX

Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:34

Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX

Пропонуємо до обговорення:
І чому для розрахунків краще використовувати картку Приватбанку
Я - давній і активний користувач сервісу оголошень OLX. Використовую його як для купівлі-продажу потрібних-непотрібних речей, і як інструмент продажів для свого невеликого бізнесу. Але популярний ресурс давно став місцем промислу для шахраїв. Нещодавно і я став жертвою одного з них. У цій статті я розповім, які помилки при цьому допустив, як можна захиститися від шахраїв від OLX, і, найголовніше - як зміг повернути свої гроші.

Дивися повний текст Як безпечно купувати на OLX
D2
 
Повідомлень: 11
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:35

Хочу посоветовать вот этот сервис olx24.com.ua, как альтернативу олх.
seo_24_com_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 03.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.