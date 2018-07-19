RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Як безпечно
купувати на OLX

Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:34

Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX

Пропонуємо до обговорення:
І чому для розрахунків краще використовувати картку Приватбанку
Я - давній і активний користувач сервісу оголошень OLX. Використовую його як для купівлі-продажу потрібних-непотрібних речей, і як інструмент продажів для свого невеликого бізнесу. Але популярний ресурс давно став місцем промислу для шахраїв. Нещодавно і я став жертвою одного з них. У цій статті я розповім, які помилки при цьому допустив, як можна захиститися від шахраїв від OLX, і, найголовніше - як зміг повернути свої гроші.

Дивися повний текст Як безпечно купувати на OLX
D2
 
Повідомлень: 35
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:57

спасибо за статью!
britva00862
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:02

Так то да,но даже нормальные продавцы должны брать предоплату хотя б за почту!а то в итоге потом покупатель или не приходит на почту или не заберёт товар,а продавец свои бабки просто так отдает!А почта не дешёвая.
alinavlas70
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 07:36

  alinavlas70 написав:нормальные продавцы должны брать предоплату хотя б за почту!

Ничего нормального я в этом не вижу.
Нормально - полностью исключить возможность кидка: использовать OLX-доставку и наложенный платёж.
mustbe
 
Повідомлень: 838
З нами з: 27.12.17
Подякував: 41 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 19:19

  mustbe написав:
  alinavlas70 написав:нормальные продавцы должны брать предоплату хотя б за почту!

Ничего нормального я в этом не вижу.
Нормально - полностью исключить возможность кидка: использовать OLX-доставку и наложенный платёж.

в вашем варианте при наложенном платеже возможен кидок продавца, а именно: если покупатель тупо не получит посылку, то продавец попадёт на услуги новой почты в две стороны...
оптимальный для всех вариант - ОЛХ-доставка, а если покупатель по каким-то причинам не хочет или не может ею воспользоваться и настаивает на наложенном платеже, то пусть он тогда и несёт риски по частичной предоплате(хотя бы 50 грн.для оплаты услуг новой почты)и дальше получает товар с наложенным платежём за вычетом предоплаты
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2188
З нами з: 06.03.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 19:46

  velvet написав:
  mustbe написав:
  alinavlas70 написав:нормальные продавцы должны брать предоплату хотя б за почту!

Ничего нормального я в этом не вижу.
Нормально - полностью исключить возможность кидка: использовать OLX-доставку и наложенный платёж.

в вашем варианте при наложенном платеже возможен кидок продавца, а именно: если покупатель тупо не получит посылку, то продавец попадёт на услуги новой почты в две стороны...
оптимальный для всех вариант - ОЛХ-доставка, а если покупатель по каким-то причинам не хочет или не может ею воспользоваться и настаивает на наложенном платеже, то пусть он тогда и несёт риски по частичной предоплате(хотя бы 50 грн.для оплаты услуг новой почты)и дальше получает товар с наложенным платежём за вычетом предоплаты

Часто користуюсь ОЛХ.Купую тільки наложеним платежем.Якщо продавець не хоче - нах потрібен.
В статті написано,що коли продавець продає товар на 30-40% дешевше звичайної ціни,то від підпадає під ознаки шахрая.Іноді купував товар навіть за півціни і наложеним платежем забирав.Обставини у людей можуть бути різні,тому люди й продають зі знижкою 30-40-50%.
tea
 
Повідомлень: 15998
З нами з: 15.11.08
Подякував: 420 раз.
Подякували: 2074 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:40

D2

Краще накладеного платіжа нічого не придумати. Гроші платиш по факту
dimayaroshenko
 
Повідомлень: 4
З нами з: 31.10.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:49

Re: Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX

dimayaroshenko написав:Краще накладеного платіжа нічого не придумати. Гроші платиш по факту

Olx-доставка!
Zochan
 
Повідомлень: 163
З нами з: 22.10.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:43

Zochan
Як варіант при переказі коштів, якщо це не наложений платіж, можна в призначенні платежу вказати за товар і вказати який саме. Якщо товар не надійде замовнику тоді замовник має право звернутися до банку з вимогою повернення коштів, вказавши картку шахрая. Це не швидкий процес, проте гроші зазвичай повертаються на рахунок замовника.
yana1987
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії
D2 » Чет 15 лис, 2018 13:13
5 148
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 15:50
Surz
Finance.ua: Депозити monobank
D2 » Пон 29 жов, 2018 14:17
3 543
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 08:57
morozzoff81
Finance.ua: Заощадити на здоров'ї
D2 » Чет 19 лип, 2018 08:35
4 771
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 16:11
pyshistaj_zaj

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.