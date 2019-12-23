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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 03 чер, 2019 17:54
Мой рецепт от кидка на OLX: 1) просите продавца сделать видео товара в отделении НП и показать его вам; 2)звоните оператору этого отделения (по желанию); 3) делаете предоплату на карту продавца 100 грн.;4) остаток предоплаты делаете после подтверждения продавцом факта отправки товара. Если покупатель в течение часа не оплатил остаток предоплаты, продавец забирает обратно свой товар с отделения НП. Как-то так.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 23:42
СЦ Fast-service
+380508754912
Будьте обережні - кошти взяв - товар не відправив.
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Stasishen Oleksiy
Додано: Нед 10 лис, 2019 22:04
Re: Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX
Главное не кидать предоплату без защищенной сделки. Всегда надо через гарант работать, или предоплату Новой Почты!
Додано: Нед 17 лис, 2019 11:26
Я на олх уже очень давно .Раньше было намного безопасней, с чем это связано ответить не могу . Сегодня столкнулась с обманщицей Колчак Виктория Дмитриевна Моно Банк 5174 7499 9017 6902 . Очень часто встречаются объявления с заниженной ценой и все объявления добавлены в один день, по всем объявлениям понятно что фото не совпадают по обстановке , и при просьбе дополнительно фото донный товар + любая домашняя чашка . Для честных продавцов проблем нет , а вот для мошейника проблема ,так как скопированые фото с интернета чашку добавить . И тут сразу черный список. Кто может себе на заметку, дополнительно фото с предметом . Но есть ещё такие что дома фото делают и дадут Вам фото дополнительно. Но отправлять никто нечего не будет. Я проверяю с другой страницы, обычно мошейник даёт счита для оплаты всем , тут тоже все понятно. Всем удачи и не одного мошенника .
Додано: Вів 24 гру, 2019 18:01
Не забирает товар
Бондаренко Максим Васильевич на OLX Евгений
098-969-68-61
097-176-49-83
Заказывает товар и не забирает
Додано: Сер 25 гру, 2019 19:03
Re: Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX
Универсального способа страховки от кидка нет, как я понимаю?
Додано: Чет 26 гру, 2019 09:22
Re: Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX
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