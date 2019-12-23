Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX

Додано: Нед 17 лис, 2019 11:26

Я на олх уже очень давно .Раньше было намного безопасней, с чем это связано ответить не могу . Сегодня столкнулась с обманщицей Колчак Виктория Дмитриевна Моно Банк 5174 7499 9017 6902 . Очень часто встречаются объявления с заниженной ценой и все объявления добавлены в один день, по всем объявлениям понятно что фото не совпадают по обстановке , и при просьбе дополнительно фото донный товар + любая домашняя чашка . Для честных продавцов проблем нет , а вот для мошейника проблема ,так как скопированые фото с интернета чашку добавить . И тут сразу черный список. Кто может себе на заметку, дополнительно фото с предметом . Но есть ещё такие что дома фото делают и дадут Вам фото дополнительно. Но отправлять никто нечего не будет. Я проверяю с другой страницы, обычно мошейник даёт счита для оплаты всем , тут тоже все понятно. Всем удачи и не одного мошенника .