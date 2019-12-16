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Finance.ua: Як безпечно
купувати на OLX

Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:33

4790 7299 0323 2718
Slava Makarov

Тел.: 0 (99) 791 39 71

Продають товари на олх, яких в наявності не мають. Після передоплати виключений телефон.
Krasotavokrugnas
 
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З нами з: 17.01.20
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:33

Не понятно почему OLX не введет систему отзывов и рейтинга продавца. Как раньше на Аукро было.
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Alexey_k9
 
Повідомлень: 117
З нами з: 06.08.15
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