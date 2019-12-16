Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX

4790 7299 0323 2718
Slava Makarov
Тел.: 0 (99) 791 39 71
Продають товари на олх, яких в наявності не мають. Після передоплати виключений телефон.
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:33
4790 7299 0323 2718
Slava Makarov
Тел.: 0 (99) 791 39 71
Продають товари на олх, яких в наявності не мають. Після передоплати виключений телефон.
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:33
Не понятно почему OLX не введет систему отзывов и рейтинга продавца. Как раньше на Аукро было.
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