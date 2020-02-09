Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX

4790 7299 0323 2718
Slava Makarov
Тел.: 0 (99) 791 39 71
Продають товари на олх, яких в наявності не мають. Після передоплати виключений телефон.
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:33
4790 7299 0323 2718
Slava Makarov
Тел.: 0 (99) 791 39 71
Продають товари на олх, яких в наявності не мають. Після передоплати виключений телефон.
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:33
Не понятно почему OLX не введет систему отзывов и рейтинга продавца. Как раньше на Аукро было.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 13:15
5375414104519649 не кидайте сюда денег. Светлана О. - мошенн
5375414104519649 не кидайте сюда денег. Светлана О. - мошенница продает любые товары в ОЛХ. Я ей скинул 150 грн за доставку и она сразу удаляет чат. Не ведитесь на это. Заяву накатал и в Монобанк иду разбираться. Друг сказал, что ей счет заблокирует.
Додано: Чет 13 лют, 2020 04:19
Саренко Александр Викторович 096 850 68 54 из Кривого Рога - очень хитрый и подлый человек . Если что - то у Вас покупает - предоплату делать не спешит. Товар заказывает ссылаясь что он совестный человек а далее просто начинает Вас водить за нос типа оно немного не такое как он себе представлял ( хотя перед этим обещал что 100 % заберет по предоставленых фото и если соответствует все ) . Далее он торгуется жестко понимая что назад посылку Вам возвращать невыгодно и цену смешную просто предлагает . В итоге я пошел на его условие , назад не было возвращать, это было бы в хороший минус . Сам же он если что - то продает - обязательно обманет . Человеку отправил игровую приставку сгоревшую и на половину пустую внутри ! Как видите люди от этого человека только потери несут (!) Самое интересное что говорить он умеет красиво , строит из себя интеллигента , совестного человека ,- но сам слова не держит , это все иллюзия , гнилой он человек . Никому не желаю иметь дела с ним . Ни в коем случае ничего у него не покупайте и не продавайте ибо пожалели люди уже не раз !
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