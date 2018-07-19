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Finance.ua: Як безпечно
купувати на OLX

Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:33

4790 7299 0323 2718
Slava Makarov

Тел.: 0 (99) 791 39 71

Продають товари на олх, яких в наявності не мають. Після передоплати виключений телефон.
Krasotavokrugnas
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:33

Не понятно почему OLX не введет систему отзывов и рейтинга продавца. Как раньше на Аукро было.
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:15

5375414104519649 не кидайте сюда денег. Светлана О. - мошенн

5375414104519649 не кидайте сюда денег. Светлана О. - мошенница продает любые товары в ОЛХ. Я ей скинул 150 грн за доставку и она сразу удаляет чат. Не ведитесь на это. Заяву накатал и в Монобанк иду разбираться. Друг сказал, что ей счет заблокирует.
vanshvez48
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 04:19

Саренко Александр Викторович 096 850 68 54 из Кривого Рога - очень хитрый и подлый человек . Если что - то у Вас покупает - предоплату делать не спешит. Товар заказывает ссылаясь что он совестный человек а далее просто начинает Вас водить за нос типа оно немного не такое как он себе представлял ( хотя перед этим обещал что 100 % заберет по предоставленых фото и если соответствует все ) . Далее он торгуется жестко понимая что назад посылку Вам возвращать невыгодно и цену смешную просто предлагает . В итоге я пошел на его условие , назад не было возвращать, это было бы в хороший минус . Сам же он если что - то продает - обязательно обманет . Человеку отправил игровую приставку сгоревшую и на половину пустую внутри ! Как видите люди от этого человека только потери несут (!) Самое интересное что говорить он умеет красиво , строит из себя интеллигента , совестного человека ,- но сам слова не держит , это все иллюзия , гнилой он человек . Никому не желаю иметь дела с ним . Ни в коем случае ничего у него не покупайте и не продавайте ибо пожалели люди уже не раз !
zver222555
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:24

0950745822, Укрсоцбанк 5174749900480923, Коренко Виталий Сергеевич
Перечислила ему деньги, после этого он пропал, тел. отключил, написала с другого аккаунта, туда тоже отправил номер карты для предоплаты. Мошенник ОЛХ, OLX
mariagarbuz1984
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:42

спасибо за интересную статью
ann_manoff
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 08:56

Скасування платежу

Прошу допомоги. Мною було перераховано на рахунок продавця за товар кошти через приват 24 в сумі 500 грн., потім виявилось що попав на шахраїв, рахунок відкритий в банку Vietnam.
Звернувся в кіберполіцію.
Як скасувати переведення коштів? Можливо хтось був у такій ситуації.
AGK
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 10:07

Re: Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX

AGK написав:Прошу допомоги. Мною було перераховано на рахунок продавця за товар кошти через приват 24 в сумі 500 грн., потім виявилось що попав на шахраїв, рахунок відкритий в банку Vietnam.
Звернувся в кіберполіцію.
Як скасувати переведення коштів? Можливо хтось був у такій ситуації.
Тільки поліція, але малоймовірно, що когось знайдуть.
Якщо купівля на OLX, то з 2018 року діє OLX-доставка, 100% спосіб, щоб не попасти на такий вид шахрайства.
Zochan
 
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