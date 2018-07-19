Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX

Додано: Чет 13 лют, 2020 04:19

Саренко Александр Викторович 096 850 68 54 из Кривого Рога - очень хитрый и подлый человек . Если что - то у Вас покупает - предоплату делать не спешит. Товар заказывает ссылаясь что он совестный человек а далее просто начинает Вас водить за нос типа оно немного не такое как он себе представлял ( хотя перед этим обещал что 100 % заберет по предоставленых фото и если соответствует все ) . Далее он торгуется жестко понимая что назад посылку Вам возвращать невыгодно и цену смешную просто предлагает . В итоге я пошел на его условие , назад не было возвращать, это было бы в хороший минус . Сам же он если что - то продает - обязательно обманет . Человеку отправил игровую приставку сгоревшую и на половину пустую внутри ! Как видите люди от этого человека только потери несут (!) Самое интересное что говорить он умеет красиво , строит из себя интеллигента , совестного человека ,- но сам слова не держит , это все иллюзия , гнилой он человек . Никому не желаю иметь дела с ним . Ни в коем случае ничего у него не покупайте и не продавайте ибо пожалели люди уже не раз !