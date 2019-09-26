Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX

Додано: Пон 20 кві, 2020 10:49

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Демченко Андрій Олександрович кинув на 6000 гривень.



На початку грудня у фейсбук я побачив рекламу телеграм магазину електроніки за низькими цінами, я зв'язався з продавцем, він надав мені номер картки та ПІБ для переказу. В середу 4 грудня я переказав йому 6тис. гривень, він сказав що в п'ятницю зранку надішле трек-номер. Я написав йому чи він ще не відправив, а він (оскільки це телеграм) очистив весь діалог, заблокував на каналі і зробив його приватним. На момент вступу там було близько 8320підписників. в п'ятницю лише один він. Все це дуже хитро сплановано тому що в нього не було постійного посилання на канал, лише інвайт лінк, який генерується. Скріншотів я навіть не встиг зробити, лише один з його оголошення, також маю фото, яке він скинув - на ньому папірець з моїм прізвищем на коробці з телефоном, так він засвідчив що в нього справді є цей телефон. В підсумку, в мене є квитанція про переказ, я звернувся в приватбанк, вони зафіксували випадок шахрайства за номером його кредитки і запропонували звернутися в поліцію. В кіберполіції розводять руками.