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Правила покупки золота

Правила покупки золота
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:52

kalinavalera1 В менее цивилизованной стране типо Турции или Египта ваше золото у вас купят намного проще, охотнее и даже дороже и в большем количестве мест чем в какой-то зажравшейся Германии или Австрии. Просто потому что они там его на себе килограммами носят, в немалом числе экспортируют в виде украшений да еще и хрянят в нем сбережения.
jabba
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 23:14

  jabba написав:kalinavalera1 В менее цивилизованной стране типо Турции или Египта ваше золото у вас купят намного проще, охотнее и даже дороже и в большем количестве мест чем в какой-то зажравшейся Германии или Австрии. Просто потому что они там его на себе килограммами носят, в немалом числе экспортируют в виде украшений да еще и хрянят в нем сбережения.

Я имел ввиду Зимбабве, Гондурас и тп. Турция и Египет это вроде вполне цивилизованные страны - по доходу на душу населения и по качеству жизни выше Украины ? Но я бы не рискнул в чужой восточной стране продавать что-то - иная культура , сложнее с доверием , разве что иметь там связи и рекомендации с кем можно иметь дело. Восточные люди - хитрованы :mrgreen: мягко говоря. А может и правда проще на практике ?
kalinavalera1
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