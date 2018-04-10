Итоги: Энергетика 10.04.18

Додано: Вів 10 кві, 2018 14:19

Инвесторы оптимистично оценивают намерения Китая и США урегулировать спор по поводу взаимных импортных пошлин. Опасения развития торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, а также неопределенность относительно баланса спроса и предложения на нефтяном рынке в последние недели вызвали волатильность на рынках.



«Риск торговой войны разгромил мировые рынки, включая рынок сырьевых товаров», - таково мнение аналитиков JPMorgan.

В дополнение к этим факторам аналитики банка указывают на риск введения санкций со стороны администрации Дональда Трампа против основных стран - экспортеров нефти, включая Иран, Венесуэлу и Россию.



Позднее во вторник трейдеры ожидают данных от Американского института нефти (API) по запасам нефти в США за неделю. За прошлую неделю, по данным организации, запасы сократились на 3,28 миллиона баррелей.

По данным агентства Reuters, в знак того, что объемы поставок нефти остаются на высоком уровне, крупнейшая китайская нефтеперерабатывающая компания Sinopec планирует на 40% сократить закупки сырья у Саудовской Аравии в мае вместо того, чтобы искать альтернативного поставщика. В понедельник сообщалось, что Saudi Aramco неожиданно сильно повысила цены на импортируемую в Азию нефть.



На рынке наблюдался «хорошее ралли ... после того, как официальные лица США понизили свой тон по поводу торговой войны с Китаем в минувшие выходные», - сказал Колин Чешински, главный стратег рынка SIA Wealth Management Inc. - «Рост, однако, был «по-прежнему меньше, чем падение в пятницу, так что это еще предстоит выяснить, если это торговый отскок или начало более серьезного продвижения».



Цены на нефть снизились в пятницу, пострадав от худшего недельного снижения. Цены следовали за рынками акций на фоне растущих опасений по поводу торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.



В понедельник нефть следовала за мировыми фондовыми рынками на фоне смягчения в выходные позиции администрации президента Дональда Трампа в торговле с Китаем, хотя замечания министерства иностранных дел Китая и твит Трампа предполагают, что спор может снова легко разгореться еще раз.



«В настоящее время рынок обеспокоен нарастающим торговым противостоянием Китая и США. Это связано с тем, что это будет плохо для глобального роста и роста спроса на нефть в будущем», - сказал Бьярн Шилроп, главный аналитик сырьевых товаров SEB Markets. - «Тем не менее, фундаментально нефтяной рынок ужесточается и цены на нефть, похоже, будут расти, пока ОПЕК придерживается своих сокращений».

Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают расти, - инвесторы надеются на урегулирование торгового спора между Китаем и США.Цены на нефть в понедельник повысились, восстановив большую часть потерь прошлой недели, поскольку напряженность между США и Китаем, похоже, ослабела, но опасения по поводу роста добычи в США остались на фоне значительного недельного повышения буровой активности.Число буровых в США выросло до трехлетнего максимума. Нефть обновляет минимумы.Снижение числа буровых в США на прошлой неделе оказалось временным явлением — в Baker Hughes отрапортовали об увеличении числа буровых установок на нефтяных месторождениях до максимального уровня с марта 2015 года. Рост буровых наблюдается уже 9 недель из последних 11.Еженедельный отчет Baker Hughes показал, что за неделю до 6 апреля в США произошли следующие изменения:общее число буровых выросло на 10 до 1003 единицчисло буровых на нефтяных месторождениях выросло на 11 до 808 единицчисло буровых на газовых месторождениях осталось на уровне 194число прочих буровых сократилось на 1 до 0.Цены на нефть отреагировали на отчет Baker Hughes умеренным снижением, а к настоящему времени нефть марки WTI упала к свежим минимумам ниже $62 за баррель.В четверг «быки» попытались использовать рост надежд на сделку США и Китая, чтобы вернуться выше пробитой ранее поддержки. Это им не удалось, а сегодняшние попытки роста также не принесли результата — угрозы Трампа ввести тарифы еще на $100 млрд. китайских товаров не оставили шансов. Данные Baker Hughes лишь способствовали поддержанию и без того негативного настроя.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: