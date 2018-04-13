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фондовый рынок 13.04.18

Итоги: Мировой фондовый рынок 13.04.18
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Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:03

Итоги: Мировой фондовый рынок 13.04.18

США

Основные фондовые индексы США в четверг прибавили 0,8-1,2% на фоне начала сезона корпоративной отчетности.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,21%, до 24483,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,01%, до 7140,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,83%, до 2663,99 пункта.

Акции в США в четверг выросли, так как инвесторы ожидают сильных квартальных данных от компаний, и после предположения президента США Трампа, что удар по Сирии может не быть близким, что охладило геополитические опасения.
S&P 500 сейчас восстановил почти все потери, которые были ранее в этом году.
Трамп заявил в твите в четверг что возможная атака на Сирию может случиться «очень скоро или не так скоро вообще», что уменьшило опасения развития конфронтации.
Доходность казначейских облигаций США повысилась, что помогло росту на 1,8% финансовых акций, что стало самым большим ростом из 11 основных секторов S&P.
Индекс акций технологического сектора вырос на 1,3%, он внёс наибольший вклад в рост S&P.
Сезон отчетности начинается с докладов JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo в пятницу.
Аналитики ожидают, что квартальная прибыль компаний, акции которых входят в S&P 500, вырастет на 18,4% к уровню прошлого года, что было бы наибольшим ростом за семь лет.

В четверг одна из крупнейших инвестиционных компаний США Blackrock сообщила о росте чистой прибыли по итогам первого квартала на 27%, до $1,092 миллиарда, или $6,7 на акцию. Аналитики ожидали показатель на уровне $6,39 за акцию.

Чистая прибыль одного из крупнейших американских авиаперевозчиков Delta Air Lines за квартал снизилась на 2%, до $547 миллионов, или $0,77 на акцию, в то время как эксперты ожидали, что показатель составит $0,73. Операционная выручка выросла при этом на 10%, до рекордных $9,968 миллиарда.

Кроме того, на настроение инвесторов повлияло некоторое ослабление геополитической напряженности. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии: это может произойти «либо очень скоро, либо совсем не скоро».

Ранее американский президент обвинил Дамаск в предполагаемой химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, причастность к которой сирийские власти отвергают. Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия. При этом американский лидер не исключил и военных мер.
«На рынке много позитива и много негатива, и борьба между ними день за днем увеличивает волатильность, и мы пытаемся поймать направление, куда нам двигаться, но каждое движение не похоже на другое», - сказал старший рыночный стратег Newbridge Securities Дональд Селкин.

Настроение инвесторов также было поддержано данными по заявкам на пособие по безработице, которые указывают на устойчивую силу рынка труда.
Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE 1,20 к 1, на Nasdaq 1,84 к 1.

Объем торговли на биржах США 6,12 млрд. акций, по сравнению с 7,27 млрд. в среднем за полную сессию из двух последних торговых дней.

Промышленный индекс Dow Jones повысился на 1,21%, до 24 483,05 пункта.

Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,83%, до 2 663,99 пункта.

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,01%, до 7 140,25 пункта.

Европа

Фондовые торги в Европе завершились в четверг ростом ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок в четверг вырос, так как опасения в отношении потенциального удара США по Сирии снизились. Ранее в течение сессии эти опасения удерживали инвесторов от ставок на рынке акций.

Однако мировые фондовые рынки выросли после того, как президент США Трамп в твиттере заявил, что военный удар может не произойти в ближайшее время. Сообщение от Трампа, вероятно, ослабило геополитические опасения, которые давили на рынки после того, как в среду Трамп заявил, что ракетная атака Сирии не так далека.

В тоже время вышедший протокол заседания ЕЦБ показал, что центральный банк будет сокращать программы выкупа активов (на €30 млрд. в месяц) только постепенно, и начнет повышать процентные ставки.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,70%, после снижения на 0,6% в среду. С начала недели индекс вырос на 1,1%, что сократило снижение с

Экономические данные:
Объём промышленного производства в еврозоне в феврале снизился на 0,8% м/м, это третий месяц снижения подряд, что может показывать замедление экономического роста в регионе. Аналитики в среднем ожидали роста на 0,2%. Снижение объёма промышленного производства к уровню прошлого месяца стало максимальным с конца 2016 г.
Экономический рост в Германии «немного ослаб» в начале года, так как объём выпуска в промышленности немного снизился, как сообщило министерство экономики страны.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,70%, после снижения на 0,6% в среду. С начала недели индекс вырос на 1,1%, что сократило снижение с начала года до 2,7%.

Британский FTSE 100 вырос на 0,02% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 258,34 пункта.

Немецкий DAX повысился на 0,98%, до 12 415,01 пункта.

Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,59% — на отметке 5 309,22 пункта.

Азия

Фондовые площадки Азии завершили торги пятницы разнонаправленной динамикой ключевых индикаторов.

Японский Nikkei 225 вырос на 0,55% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 778,74 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,07% до 30 808,38 пункта, а индекс

Шанхайской фондовой биржи SSE Composite уменьшился на 0,66% до 3 159,05 пункта.
Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,94% — до отметки 3 501,3.

Южнокорейский KOSPI показал рост на 0,51% до 2 455,07 пункта.

Участники торгов в Азии с оптимизмом отреагировали на то, что основные фондовые индексы США в четверг прибавили 0,8-1,2% на фоне начала сезона корпоративной отчетности в стране. Кроме того, на настроения инвесторов повлияло некоторое ослабление геополитической напряженности.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии: это может произойти «либо очень скоро, либо совсем не скоро».

Полагаю, динамика бирж Азии в целом отражает настроения инвесторов в США.
В то же время давление на китайские индексы оказали внутренние статданные. Так, в пятницу стало известно, что торговый дефицит в Китае в марте составил $4,98 миллиарда против профицита торгового баланса в $33,74 миллиарда в феврале. При этом аналитики ждали положительное сальдо торгового баланса Китая на уровне $27,21 миллиарда.
Экспорт Китая в марте впервые с февраля прошлого года неожиданно сократился на 2,7% против увеличения на 44,5% месяцем ранее, хотя аналитики ждали роста показателя на 10%. Импорт при этом вырос на 14,4%, оказавшись лучше ожиданий экспертов по росту также на 10%.

Россия

Торги на российском фондовом рынке в четверг завершились положительной динамикой.
Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,82% и составил 2 210,05 пункта. Индекс РТС вырос на 3,84%, до 1 125,09 пункта.

Бумаги Сбербанка подорожали на 2,02%, Московской биржи — на 1,06%, «АЛРОСы» — на 3,14%, «Газпрома» — на 0,5%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» упали в цене на 2,24%.

Российский рынок акций в четверг отскочил выше, но пока все это восстановление напоминает робкие попытки зацепиться за уровни. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2 200 пунктов, но будем реалистами: внешний фон для России, ее активов и валюты не изменился, просто драйвер отыграли и учли в котировках. Наступает время консолидации, чтобы подготовиться к вероятным новым качкам.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 12 апреля, повысился на 4,14 пункта или на 1,14% до уровня 368,34 пунктов.

Объем торгов за день составил 102,5 млн. грн., акциями наторговали 0,36 млн. грн.

Как сообщалось в среду 11 апреля, ПФТС-индекс повысился на 1,54 пункта или на 0,42% до уровня 364,20 пунктов.

С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 53,28 пунктов или на 16,91% с 315,06 пункта.

На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 12 апреля, сессия в ПФТС.

Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют преимущественно динамику на понижение вслед за закрытием в «минусе» американских бирж накануне на фоне комментариев президента США Дональда Трампа в отношении Сирии и России.

По состоянию на 07.35 Киева гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,23% - до 30827,85 пункта.

Корейский KOSPI рос на 0,29% - до 2451,3 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,27%, до 5812,7 пункта.

Японский Nikkei 225 терял на 0,11%, снижаясь до 21662,78 пункта.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,6% - до 3188,97 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,25%, до 1846,26 пункта.

В понедельник президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия, не исключив военных мер. В среду днем американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. На этом фоне фондовые индексы США завершили торги в среду снижением.

Кроме того, инвесторы оценивают комментарии министра торговли Китая в четверг по поводу торгового спора относительно импортных пошлин США и КНР. Официальный представитель ведомства Гао Фэн заявил, что страны не ведут никаких переговоров по обострившимся в последнее время торговым противоречиям.
Он также подчеркнул, что «если США будут стоять на своем и продолжать придерживаться политики односторонних действий и торгового протекционизма, Китай даст отпор и будет бороться до победного конца».

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на $50 миллиардов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров - как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. При этом в пятницу Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на $100 миллиардов.

Во-вторых, фондовые площадки Азии завершили торги четверга отрицательной динамикой ключевых индикаторов вслед за закрытием в «минусе» американских бирж накануне на фоне комментариев президента США Дональда Трампа в отношении Сирии и России.

Японский Nikkei 225 просел на 0,12% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 660,28 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,22% до 30 831,28, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite уменьшился на 0,87% до 3 180,16 пункта.

Сингапурский Straits Times Index просел на 0,32% — до отметки 3 468,61.

Южнокорейский KOSPI показал снижение на 0,06% до 2 442,71 пункта.

В понедельник президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия, не исключив военных мер. В среду днем американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. На этом фоне фондовые индексы США завершили торги в среду снижением.

Кроме того, инвесторы оценивают комментарии министра торговли Китая в четверг по поводу торгового спора относительно импортных пошлин США и КНР. Официальный представитель ведомства Гао Фэн заявил, что страны не ведут никаких переговоров по обострившимся в последнее время торговым противоречиям.
Он также подчеркнул, что «если США будут стоять на своем и продолжать придерживаться политики односторонних действий и торгового протекционизма, Китай даст отпор и будет бороться до победного конца».

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на $50 миллиардов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров - как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. При этом в пятницу Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на $100 миллиардов.

В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг преимущественно в «зеленой зоне».

Британский FTSE 100 по состоянию на 13.35 Киева просел на 0,02% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 256,01 пункта.

Немецкий DAX повысился на 0,14% и был равен 12 311,18 пункта.

Французский САС 40, прибавив 0,08%, находился на отметке 5 282,14 пункта.

Отечественный рынок акций в четверг вновь завершил торги ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,86% - до 1788,83 пункта, индекс ПФТС - на 1,14%, до 368,34 пункта.

Объем торгов на УБ составил 18,8 млн. грн., в том числе акциями - 7,2 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 102,5 млн. грн., в том числе акциями - 0,36 млн. грн.

Среди индексных акций УБ наиболее подорожали бумаги Мотор Сичи (+6,85%), Центрэнерго (+3,2%) и Донбассэнерго (+1,36%).
Снизились в цене акции Турбоатома (-2,47%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+2,97%) и Центрэнерго (+1,99%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,1% - до 495,61 пункта при объеме торгов 2,86 млн. злотых (21,88 млн. грн.).

В «индексной корзине» подорожали бумаги «Агротона» (+4,21%), «Милкиленда» (+1,44%) и «Кернела» (+1,19%).
Снизились в стоимости акции KSG Agro (-3,53%) и «Астарты» (-1,51%).

К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Китая и Гонконга, в пятницу демонстрируют положительную динамику, реагируя на подъем на американских рынках.

По состоянию на 07.50 Киева корейский KOSPI рос на 0,56% - до 2456,41 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,35%, до 5835,7 пункта.

Японский Nikkei 225 прибавлял 0,5%, поднимаясь до 21768,05 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,08% - до 30807,18 пункта.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,39% - до 3167,89 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,17%, до 1837,2 пункта.

Участники торгов в Азии с оптимизмом отреагировали на то, что основные фондовые индексы США в четверг прибавили 0,8-1,2% на фоне начала сезона корпоративной отчетности в стране. Кроме того, на настроения инвесторов повлияло некоторое ослабление геополитической напряженности.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии: это может произойти «либо очень скоро, либо совсем не скоро».

Полагаю, динамика бирж Азии в целом отражает настроения инвесторов в США.
В то же время давление на китайские индексы оказали внутренние статданные. Так, в пятницу стало известно, что торговый дефицит в Китае в марте составил $4,98 миллиарда против профицита торгового баланса в $33,74 миллиарда в феврале. При этом аналитики ждали положительное сальдо торгового баланса Китая на уровне $27,21 миллиарда.
Экспорт Китая в марте впервые с февраля прошлого года неожиданно сократился на 2,7% против увеличения на 44,5% месяцем ранее, хотя аналитики ждали роста показателя на 10%. Импорт при этом вырос на 14,4%, оказавшись лучше ожиданий экспертов по росту также на 10%.

Во-вторых, фондовые площадки Азии завершили торги пятницы разнонаправленной динамикой ключевых индикаторов.

Японский Nikkei 225 вырос на 0,55% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 778,74 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,07% до 30 808,38 пункта, а индекс

Шанхайской фондовой биржи SSE Composite уменьшился на 0,66% до 3 159,05 пункта.
Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,94% — до отметки 3 501,3.

Южнокорейский KOSPI показал рост на 0,51% до 2 455,07 пункта.

Участники торгов в Азии с оптимизмом отреагировали на то, что основные фондовые индексы США в четверг прибавили 0,8-1,2% на фоне начала сезона корпоративной отчетности в стране. Кроме того, на настроения инвесторов повлияло некоторое ослабление геополитической напряженности.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии: это может произойти «либо очень скоро, либо совсем не скоро».

Полагаю, динамика бирж Азии в целом отражает настроения инвесторов в США.
В то же время давление на китайские индексы оказали внутренние статданные. Так, в пятницу стало известно, что торговый дефицит в Китае в марте составил $4,98 миллиарда против профицита торгового баланса в $33,74 миллиарда в феврале. При этом аналитики ждали положительное сальдо торгового баланса Китая на уровне $27,21 миллиарда.
Экспорт Китая в марте впервые с февраля прошлого года неожиданно сократился на 2,7% против увеличения на 44,5% месяцем ранее, хотя аналитики ждали роста показателя на 10%. Импорт при этом вырос на 14,4%, оказавшись лучше ожиданий экспертов по росту также на 10%.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru, www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com ,
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