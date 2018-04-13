Итоги: Прогнозы 13.04.18

Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:07

США: Число первичных заявок на пособие по безработице уменьшилось на 9 000 до 233 000.Число первичных заявок на пособие по безработице уменьшилось на 9 000 до 233 000, сообщило Министерство труда США. Заявки остаются ниже отметки 300 000 162 недели подряд - самая длительная серия с 1967 года. Экономисты ожидали, что число заявок будет 230 00.Скользящая средняя заявок за четыре недели, которая сглаживает волатильность, выросла до 230 000.Низкий уровень заявок – это один из признаков здоровья рынка труда США.Безработица остается на уровне 4,1% с октября пошлого года. Это самый низкий уровень с конца 2000 года.Работодатели создают рабочие места вне сельского хозяйства в течение 90 месяцев подряд, и это самая длительная подобная серия роста рабочих мест за все время ведения наблюдений. Число вторичных заявок на пособие по безработице выросло на 53 000 до 1 871 000.Высказывания президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари.- Не наблюдали рост зарплат по стране;- Вероятно, сохраняется некоторая слабость на рынке труда;- Иммиграция принесла чрезвычайную пользу США;- США должны избегать торговой войны, должны избегать торговой войны с Китаем;- Симпатизирует тому, чтобы Китай открыл больше рынков для бизнеса США;- Очень сложно представить, где закончится торговый конфликт США с Китаем.Промышленное производство в еврозоне в феврале сократилось на 0,8%.Промышленное производство в еврозоне в феврале сократилось на 0,8% - максимально с конца 2016 года. При прогнозе роста на 0,2%. Рост промышленного производства лежал в основе неожиданно сильного роста экономики еврозоны в 2017 году.Сокращение промышленного производства совпадает и с другим индикаторам экономической активности, которые также указывают на замедление роста. Снижение промышленного производства вызван временными факторами, в том числе очень холодной зимой, забастовками в металлургической и электротехнической промышленности в Германии, которые значительно снизили объем производства в феврале.Глава ЕЦБ осторожен в решениях сворачивания программы стимулирования, но глава Бундесбанка Йенс Вайдманн выступает за ужесточение политики. Ближайшее заседание ЕЦБ пройдет 26 апреля,Позиции «зеленых быков» на пятничной сессии валютного межбанка заметно укрепились, вызвав более весомый рост курса безналичного доллара.В этом «бычьему» тренду помогала «прижимистость» держателей СКВ, не пожелавших выйти на рынок с предложениями доллара.Во-вторых, на стороне «быков» была пролонгация роста объема гривневого навеса на транзитных и коррсчетах НБУ.В-третьих, как известно, в преддверии выходных значительная часть игроков и бизнеса старается максимально возможно войти в «старый надежный» доллар ради комфортного отдыха в субботу-воскресенье.Наличный рынок, ведомый настроения клиентов, обеспокоенных ростом цен «зеленого» безнала, также демонстрировал подорожание наличной «зелени», хотя, признаться, здесь «беспредельничать» ценам мешала ликвидность, ограничивая алчность валютчиков.На торгах 16 апреля вероятность сохранения «бычьего» тренда у «зеленого» безнала высока. Прежде всего, из-за ограниченного предложения СКВ, характерного для дебюта новой недели. В дальнейшем, рискнем предположить, рост курса безналичного «американца» должен сойти на нет.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv