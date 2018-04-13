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Итоги: Энергетика 13.04.18

Итоги: Энергетика 13.04.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:09

Итоги: Энергетика 13.04.18

Мировые цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром после роста ранее на неделе до максимумов более чем за три года на фоне геополитической напряженности.

По состоянию на 07.25 Киева стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,31%, до $71,8 за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,34% - до $66,84 за баррель.

В среду цены нефти Brent и WTI подскочили до максимумов с декабря 2014 года - до $73 и $67 за баррель соответственно на фоне роста геополитической напряженности, связанной с ситуацией вокруг Сирии.

В пятницу нефтяные котировки корректируются вниз. Как отмечают аналитики, несмотря на текущее снижение цен, по итогам недели их рост может составить около 7%, что является самым сильным недельным повышением с июля 2017 года.

Участники торгов также продолжают оценивать апрельский доклад ОПЕК, в котором организация повысила прогноз на 2018 год по росту спроса на нефть в мире на 0,03 миллиона баррелей в сутки, до 1,63 миллиона баррелей в сутки. В этом году спрос прогнозируется примерно на уровне 98,7 миллиона баррелей в сутки. В то же время ОПЕК повысила и прогноз по росту в 2018 году предложения на рынке нефти со стороны стран, не входящих в картель, - примерно на 0,04 миллиона баррелей в сутки, до 1,71 миллиона баррелей в сутки.

Цены на нефть в четверг двигались разнонаправленно: цена Brent немного снизилась, но цена WTI выросла в конце сессии, и удержалась на более чем трехлетнем максимуме.

Майский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на 25 центов, или на 0,4%, до $67,07 за баррель. Уровень закрытия стал максимальным с 3 декабря 2014 г.

Июньский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на 4 цента, или менее 0,1%, до $72,02 за баррель. Большая часть потерь внутри дня была восстановлена. В среду уровень закрытия по Brent был на трехлетнем максимуме.

Инвесторы наблюдали за новостями связанными с Ближним Востоком, включая вероятность удара США по Сирии, который мог нарушить поставки из региона. Цена WTI получила поддержку от сообщения о перехвате Саудовской Аравией баллистической ракеты, в среду также сообщалось, что Саудовская Аравия сбивала ракету.

Напряженность вокруг Сирии и Саудовской Аравии оживила геополитические страхи на рынке, что помогло фьючерсам вырасти.

Также трейдеры оценивали месячный доклад ОПЕК, в котором говорится, что объём добычи группы в марте снизился, но мировое предложение нефти в марте выросло из-за увеличения добычи производителей вне ОПЕК.

В среду президент США Трамп в твите отметил, что отношения США с Россией «сейчас хуже, чем когда-либо были, включая Холодную войну». В другом твите он предположил, что удар против Сирии может быть неизбежным.

Геополитические риски затмили относительно медвежьи данные по изменению запасов в США на прошлой неделе от Администрации энергетической информации (EIA) — запасы нефти выросли на 3,3 млн. баррелей, что выше ожиданий аналитиков. Объём добычи внутри страны вырос на прошлой неделе на 65 тыс. баррелей в день до 10,525 млн. баррелей.

Вышедший в четверг доклад ОПЕК показал, что объём добычи нефти ОПЕК снизился в марте на 201 тыс. баррелей в день до 31,96 млн. баррелей в день. Также оценивается, что мировое предложение нефти в прошлом месяце выросло на 180 тыс. баррелей в день из-за производителей вне ОПЕК, включая США.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes
дядя Caша
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