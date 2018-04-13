Итоги: Энергетика 13.04.18

Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:09

В среду цены нефти Brent и WTI подскочили до максимумов с декабря 2014 года - до $73 и $67 за баррель соответственно на фоне роста геополитической напряженности, связанной с ситуацией вокруг Сирии.



В пятницу нефтяные котировки корректируются вниз. Как отмечают аналитики, несмотря на текущее снижение цен, по итогам недели их рост может составить около 7%, что является самым сильным недельным повышением с июля 2017 года.



Участники торгов также продолжают оценивать апрельский доклад ОПЕК, в котором организация повысила прогноз на 2018 год по росту спроса на нефть в мире на 0,03 миллиона баррелей в сутки, до 1,63 миллиона баррелей в сутки. В этом году спрос прогнозируется примерно на уровне 98,7 миллиона баррелей в сутки. В то же время ОПЕК повысила и прогноз по росту в 2018 году предложения на рынке нефти со стороны стран, не входящих в картель, - примерно на 0,04 миллиона баррелей в сутки, до 1,71 миллиона баррелей в сутки.

Инвесторы наблюдали за новостями связанными с Ближним Востоком, включая вероятность удара США по Сирии, который мог нарушить поставки из региона. Цена WTI получила поддержку от сообщения о перехвате Саудовской Аравией баллистической ракеты, в среду также сообщалось, что Саудовская Аравия сбивала ракету.



Напряженность вокруг Сирии и Саудовской Аравии оживила геополитические страхи на рынке, что помогло фьючерсам вырасти.



Также трейдеры оценивали месячный доклад ОПЕК, в котором говорится, что объём добычи группы в марте снизился, но мировое предложение нефти в марте выросло из-за увеличения добычи производителей вне ОПЕК.



В среду президент США Трамп в твите отметил, что отношения США с Россией «сейчас хуже, чем когда-либо были, включая Холодную войну». В другом твите он предположил, что удар против Сирии может быть неизбежным.



Геополитические риски затмили относительно медвежьи данные по изменению запасов в США на прошлой неделе от Администрации энергетической информации (EIA) — запасы нефти выросли на 3,3 млн. баррелей, что выше ожиданий аналитиков. Объём добычи внутри страны вырос на прошлой неделе на 65 тыс. баррелей в день до 10,525 млн. баррелей.



Вышедший в четверг доклад ОПЕК показал, что объём добычи нефти ОПЕК снизился в марте на 201 тыс. баррелей в день до 31,96 млн. баррелей в день. Также оценивается, что мировое предложение нефти в прошлом месяце выросло на 180 тыс. баррелей в день из-за производителей вне ОПЕК, включая США.

Мировые цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром после роста ранее на неделе до максимумов более чем за три года на фоне геополитической напряженности.Цены на нефть в четверг двигались разнонаправленно: цена Brent немного снизилась, но цена WTI выросла в конце сессии, и удержалась на более чем трехлетнем максимуме.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: