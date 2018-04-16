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фондовый рынок 16.04.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 16.04.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Пон 16 кві, 2018 12:16 Итоги: Мировой фондовый рынок 16.04.18 США



Основные фондовые индексы США завершили торги в минусе на фоне неоднозначных показателей финансовой отчетности американских банков.



Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,5%, до 24360,14 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,47%, до 7106,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,29%, до 2656,30 пункта.



JP Morgan Chase сообщил в пятницу о росте прибыли по итогам первого квартала 2018 года на 36%, до $8,7 миллиарда, или $2,37 на акцию против $1,65 годом ранее. При этом выручка от инвестиционной деятельности банка снизилась на 7%, до $1,6 миллиарда.



Кроме того, чистая прибыль банковской группы Wells Fargo & Co за I квартал увеличилась на 5,5%, до $5,94 миллиарда. Банк также сообщил, что показатели за I квартал, скорее всего, будут пересмотрены в худшую сторону из-за вероятного штрафа Бюро по финансовой защите потребителей (CFPB) США за нарушения в автостраховании и ипотеке.



Чистая прибыль Citigroup за квартал выросла на 13%, до $4,62 миллиарда долларов, или $1,68 на акцию против $1,36 годом ранее.



Прибыли банков выглядят прилично, но не впечатляюще, и они точно не достаточно хороши для того, чтобы акции пробили техническое сопротивление.



Кроме того, индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, в апреле, по предварительной оценке, опустился до 97,8 пункта со 101,4 пункта в марте. Аналитики при этом ожидали снижения индикатора только до 100,6 пункта.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,50%, до 24 360,14 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,29%, до 2 656,30 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 0,47%, до 7 106,65 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в пятницу ростом ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок в пятницу вырос, также он вырос за неделю, что стало третьей неделей роста подряд. Инвесторы наблюдали за развитием ситуации вокруг Сирии и торговым противостоянием между США и Китаем.



Европейский рынок в течение сессии показывал существенный рост, но он сократился после снижения на фондовом рынке США в течение дня.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,10%, после роста на 0,7% в четверг. За неделю индекс вырос на 1,2%.

Фунт и евро укрепились к доллару на около 0,1%.



Геополитическая напряженность продолжила привлекать внимание инвесторов, которые наблюдали за тем, приступят ли США к удару по Сирии. Трейдеры были осторожно оптимистичны после того, как министр обороны США Мэттис предупредил в отношении потенциального удара, намекнув, что США и союзники должны будут позаботиться о том, чтобы не вызвать более широкий конфликт со станами, поддерживающими Сирию — Ираном и РФ. Его комментарий был после того, как президент Трамп также смягчил риторику, предположив в твите в четверг, что удар может быть не столько неизбежным, как думали.



Более того, Трамп предположил, что США могут вновь присоединиться с Транс-Тихоокеанскому партнерству, что также помогло ослабить напряженность на рынке.



В последние недели США втянулись в торговое противостояние с Китаем, и, как сообщается, планируют усилить давление, чтобы Пекин пошёл на уступки. Белый дом, как ожидается, представит на следующей неделе детали плана по тарифам на китайский импорт на $100 млрд.



Экономические новости:

Положительное сальдо торгового баланса еврозоны в феврале увеличилось, импорт снизился на 3,1%, экспорт снизился на 2,3%, сальдо составило €21,0 млрд., после €20,2 млрд. в январе.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,10%, после роста на 0,7% в четверг. За неделю индекс вырос на 1,2%.



Британский FTSE 100 вырос на 0,09% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 264,56 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,22%, до 12 442,4 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,11% — на отметке 5 315,02 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой на фоне сохранения геополитической напряженности, связанной с ситуацией вокруг Сирии.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,53% - до 3110,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,52%, до 1824,77 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,6% - до 30315,59 пункта, корейский KOSPI - вырос на 0,1%, до 2457,49 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,21% - до 5841,3 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,26%, до 21835,53 пункта.



Есть вероятность, что ситуация вокруг Сирии будет развиваться по сценарию апреля 2017 года. Напомним, что тогда реакция рынков на ракетные удары со стороны США была только временной.



Участники торгов также обратили внимание на внутренние новости региона.



Так, в пятницу после закрытия торгов в Японии международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) улучшило прогноз по суверенному рейтингу страны на уровне «A+» до позитивного со стабильного на фоне диверсифицированной экономики, политической стабильности и устойчивой финансовой системы страны.



Инвесторы также ожидают статистику по ВВП Китая, которая будет опубликована во вторник. Аналитики прогнозируют, что показатель за первый квартал в годовом выражении вырос на 6,8%, а в квартальном - на 1,5%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 1,58% - до 2175,16 пункта, РТС - на 1,83%, до 1104,51 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла к 18.55 Киева на 0,87% - до $72,65 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 3,54%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,94%, «Газпрома» — на 2,34%, Московской биржи — на 0,82%. Акции «АЛРОСы» выросли в цене на 0,12%.



Российский рынок в пятницу вечером снижался на фоне подготовки в Госдуме и Совете Федерации ответных мер против США. В итоге рублевый индикатор Мосбиржи с начала дня падал на 1,3%, до 2 181 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,6%, до 1 107 пунктов.



Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2 130—2 230 пунктов, а РТС — в коридоре 1 095—1 125 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 13 апреля, повысился на 2,05 пункта или на 0,56% до уровня 370,39 пунктов.



Объем торгов за день составил 108,8 млн. грн., акциями наторговали 0,34 млн. грн.



Как сообщалось в четверг 12 апреля, ПФТС-индекс повысился на 4,14 пункта или на 1,14% до уровня 368,34 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 55,33 пунктов или на 17,56% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 13 апреля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Китая и Гонконга, в пятницу демонстрируют положительную динамику, реагируя на подъем на американских рынках.



По состоянию на 07.50 Киева корейский KOSPI рос на 0,56% - до 2456,41 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,35%, до 5835,7 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавлял 0,5%, поднимаясь до 21768,05 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,08% - до 30807,18 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,39% - до 3167,89 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,17%, до 1837,2 пункта.



Участники торгов в Азии с оптимизмом отреагировали на то, что основные фондовые индексы США в четверг прибавили 0,8-1,2% на фоне начала сезона корпоративной отчетности в стране. Кроме того, на настроения инвесторов повлияло некоторое ослабление геополитической напряженности.



В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии: это может произойти «либо очень скоро, либо совсем не скоро».



Полагаю, динамика бирж Азии в целом отражает настроения инвесторов в США.

В то же время давление на китайские индексы оказали внутренние статданные. Так, в пятницу стало известно, что торговый дефицит в Китае в марте составил $4,98 миллиарда против профицита торгового баланса в $33,74 миллиарда в феврале. При этом аналитики ждали положительное сальдо торгового баланса Китая на уровне $27,21 миллиарда.

Экспорт Китая в марте впервые с февраля прошлого года неожиданно сократился на 2,7% против увеличения на 44,5% месяцем ранее, хотя аналитики ждали роста показателя на 10%. Импорт при этом вырос на 14,4%, оказавшись лучше ожиданий экспертов по росту также на 10%.



Во-вторых, фондовые площадки Азии завершили торги пятницы разнонаправленной динамикой ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,55% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 778,74 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,07% до 30 808,38 пункта, а индекс



Шанхайской фондовой биржи SSE Composite уменьшился на 0,66% до 3 159,05 пункта.

Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,94% — до отметки 3 501,3.



Южнокорейский KOSPI показал рост на 0,51% до 2 455,07 пункта.



Участники торгов в Азии с оптимизмом отреагировали на то, что основные фондовые индексы США в четверг прибавили 0,8-1,2% на фоне начала сезона корпоративной отчетности в стране. Кроме того, на настроения инвесторов повлияло некоторое ослабление геополитической напряженности.



В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии: это может произойти «либо очень скоро, либо совсем не скоро».



Полагаю, динамика бирж Азии в целом отражает настроения инвесторов в США.

В то же время давление на китайские индексы оказали внутренние статданные. Так, в пятницу стало известно, что торговый дефицит в Китае в марте составил $4,98 миллиарда против профицита торгового баланса в $33,74 миллиарда в феврале. При этом аналитики ждали положительное сальдо торгового баланса Китая на уровне $27,21 миллиарда.

Экспорт Китая в марте впервые с февраля прошлого года неожиданно сократился на 2,7% против увеличения на 44,5% месяцем ранее, хотя аналитики ждали роста показателя на 10%. Импорт при этом вырос на 14,4%, оказавшись лучше ожиданий экспертов по росту также на 10%.



Отечественный фондовый рынок Украины завершил торги в пятницу ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,74% - до 1802,13 пункта, индекс ПФТС – на 0,56%, до 370,39 пункта.



Объем торгов на УБ составил 18,77 млн. грн., в том числе акциями – 7,18 млн. грн.

Объем торгов на ПФТС составил 108,8 млн. грн., в том числе акциями – 0,34 млн. грн.



Тройку лидеров роста среди индексных акций УБ составили бумаги Центрэнерго (+2,14%), Донбассэнерго (+2,07%) и Мотор Сичи (+1,03%).

Снизились в цене акции Укрнафты (-1,04%) и Турбоатома (-0,02%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+2,34%) и Мотор Сичи (+0,64%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу повысился на 0,91% - до 500,11 пункта при объеме торгов 0,2 млн. злотых (1,5 млн. грн.).



Среди индексных акций дорожали бумаги KSG Agro (+2,44%), «Кернела» (+1,37%) и «Астарты» (+1,31%).

В «красной зоне» торговались акции «Агротона» (-3,67%) и «Милкиленда» (-0,71%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей короткой недели, 10 – 13 апреля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 362,44 к отметке 370,39 пунктов, прибавив 7,95 пункта или 2,19%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,41 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 02 – 06 апреля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 354,43 к отметке 362,44 пунктов, прибавив 8,01 пункта или 2,26%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,76 млн. грн.



К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются в основном в минусе, оказывает давление на биржи геополитическая напряженность после ракетной атаки по Сирии.



По состоянию на 08.00 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,5% - до 3111,65 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,67%, до 1822,08 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 1,47% - до 30355,93 пункта, корейский KOSPI - на 0,06%, до 2453,87 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - рос на 0,26%, до 5844,1 пункта.



Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,28% - до 21838,26 пункта.



Утром 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, часть которых была сбита сирийской ПВО.



Рынки были обеспокоены длительной и расширенной кампанией США против Башара

Асада.

Инвесторы также ожидают статистику по ВВП Китая, которая будет опубликована во вторник, 17 апреля. Аналитики прогнозируют, что показатель за I квартал в годовом выражении вырос на 6,8%, а в квартальном - на 1,5%.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой на фоне сохранения геополитической напряженности, связанной с ситуацией вокруг Сирии.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,53% - до 3110,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,52%, до 1824,77 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,6% - до 30315,59 пункта, корейский KOSPI - вырос на 0,1%, до 2457,49 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,21% - до 5841,3 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,26%, до 21835,53 пункта.



Есть вероятность, что ситуация вокруг Сирии будет развиваться по сценарию апреля 2017 года. Напомним, что тогда реакция рынков на ракетные удары со стороны США была только временной.



Участники торгов также обратили внимание на внутренние новости региона.



Так, в пятницу после закрытия торгов в Японии международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) улучшило прогноз по суверенному рейтингу страны на уровне «A+» до позитивного со стабильного на фоне диверсифицированной экономики, политической стабильности и устойчивой финансовой системы страны.



Инвесторы также ожидают статистику по ВВП Китая, которая будет опубликована во вторник. Аналитики прогнозируют, что показатель за первый квартал в годовом выражении вырос на 6,8%, а в квартальном - на 1,5%.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Основные фондовые индексы США завершили торги в минусе на фоне неоднозначных показателей финансовой отчетности американских банков.Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,5%, до 24360,14 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,47%, до 7106,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,29%, до 2656,30 пункта.JP Morgan Chase сообщил в пятницу о росте прибыли по итогам первого квартала 2018 года на 36%, до $8,7 миллиарда, или $2,37 на акцию против $1,65 годом ранее. При этом выручка от инвестиционной деятельности банка снизилась на 7%, до $1,6 миллиарда.Кроме того, чистая прибыль банковской группы Wells Fargo & Co за I квартал увеличилась на 5,5%, до $5,94 миллиарда. Банк также сообщил, что показатели за I квартал, скорее всего, будут пересмотрены в худшую сторону из-за вероятного штрафа Бюро по финансовой защите потребителей (CFPB) США за нарушения в автостраховании и ипотеке.Чистая прибыль Citigroup за квартал выросла на 13%, до $4,62 миллиарда долларов, или $1,68 на акцию против $1,36 годом ранее.Прибыли банков выглядят прилично, но не впечатляюще, и они точно не достаточно хороши для того, чтобы акции пробили техническое сопротивление.Кроме того, индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, в апреле, по предварительной оценке, опустился до 97,8 пункта со 101,4 пункта в марте. Аналитики при этом ожидали снижения индикатора только до 100,6 пункта.Фондовые торги в Европе завершились в пятницу ростом ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в пятницу вырос, также он вырос за неделю, что стало третьей неделей роста подряд. Инвесторы наблюдали за развитием ситуации вокруг Сирии и торговым противостоянием между США и Китаем.Европейский рынок в течение сессии показывал существенный рост, но он сократился после снижения на фондовом рынке США в течение дня.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,10%, после роста на 0,7% в четверг. За неделю индекс вырос на 1,2%.Фунт и евро укрепились к доллару на около 0,1%.Геополитическая напряженность продолжила привлекать внимание инвесторов, которые наблюдали за тем, приступят ли США к удару по Сирии. Трейдеры были осторожно оптимистичны после того, как министр обороны США Мэттис предупредил в отношении потенциального удара, намекнув, что США и союзники должны будут позаботиться о том, чтобы не вызвать более широкий конфликт со станами, поддерживающими Сирию — Ираном и РФ. Его комментарий был после того, как президент Трамп также смягчил риторику, предположив в твите в четверг, что удар может быть не столько неизбежным, как думали.Более того, Трамп предположил, что США могут вновь присоединиться с Транс-Тихоокеанскому партнерству, что также помогло ослабить напряженность на рынке.В последние недели США втянулись в торговое противостояние с Китаем, и, как сообщается, планируют усилить давление, чтобы Пекин пошёл на уступки. Белый дом, как ожидается, представит на следующей неделе детали плана по тарифам на китайский импорт на $100 млрд.Экономические новости:Положительное сальдо торгового баланса еврозоны в феврале увеличилось, импорт снизился на 3,1%, экспорт снизился на 2,3%, сальдо составило €21,0 млрд., после €20,2 млрд. в январе.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой на фоне сохранения геополитической напряженности, связанной с ситуацией вокруг Сирии.Есть вероятность, что ситуация вокруг Сирии будет развиваться по сценарию апреля 2017 года. Напомним, что тогда реакция рынков на ракетные удары со стороны США была только временной.Участники торгов также обратили внимание на внутренние новости региона.Так, в пятницу после закрытия торгов в Японии международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) улучшило прогноз по суверенному рейтингу страны на уровне «A+» до позитивного со стабильного на фоне диверсифицированной экономики, политической стабильности и устойчивой финансовой системы страны.Инвесторы также ожидают статистику по ВВП Китая, которая будет опубликована во вторник. Аналитики прогнозируют, что показатель за первый квартал в годовом выражении вырос на 6,8%, а в квартальном - на 1,5%.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла к 18.55 Киева на 0,87% - до $72,65 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 3,54%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,94%, «Газпрома» — на 2,34%, Московской биржи — на 0,82%. Акции «АЛРОСы» выросли в цене на 0,12%.Российский рынок в пятницу вечером снижался на фоне подготовки в Госдуме и Совете Федерации ответных мер против США. В итоге рублевый индикатор Мосбиржи с начала дня падал на 1,3%, до 2 181 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,6%, до 1 107 пунктов.Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2 130—2 230 пунктов, а РТС — в коридоре 1 095—1 125 пунктов.Как сообщалось в четверг 12 апреля, ПФТС-индекс повысился на 4,14 пункта или на 1,14% до уровня 368,34 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 55,33 пунктов или на 17,56% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 13 апреля, сессия в ПФТС.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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