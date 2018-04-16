Итоги: Прогнозы 16.04.18

Джеймс Найтли, экономист из ING, отмечает, что несмотря на снижение индекса уверенности потребителей США в апреле, числа по-прежнему очень сильные по историческим стандартам: «Предварительное значение индекса настроения университета Мичигана для апреля было хуже ожиданий, на 97,8 против консенсус-прогноза 100,4 и мартовского значения 101,4.
Ослабление было, вероятно, из-за более слабого рынка акций и роста цен на бензин, но мы должны помнить, что доклад остаётся очень сильным по историческим стандартам.
С одной стороны, рынки акций стабилизировались, но остаются уязвимыми для плохих новостей по торговым переговорам и геополитике. Цены на бензин обратно выросли, и ипотечные ставки выросли из-за движения по доходностям государственных облигаций. С другой стороны, небольшие свободные ресурсы на рынке руда предполагают повышательный потенциал для зарплат, в то время как экономика продолжает создавать рабочие места в существенных количествах и снижение налогов приносит больше денег домохозяйствам.
Мы подозреваем, что денежные потоки на этот раз выиграют, что предполагает позитивный прогноз расходов потребителей.»
США: число вакансий снизилось не фоне зимней погоды, - Wells Fargo.
Аналитики из Wells Fargo отмечают, что снижение числа вакансий в феврале имело место, несмотря на сильный доклад по занятости вне сельского хозяйства. Они наблюдают еще большее сокращение ресурсов на рынке труда:
«Число вакансий в феврале снизилось, на 176 000 до 6,05 млн. Снижение числа вакансий и найма контрастирует с докладом по занятости вне сельского хозяйства, который показал рост числа занятых 326 000 в феврале. Зимняя погода и сезонная коррекция могли создать некоторый шум в данных Размещение и услуги питания, строительство показали одни из самых больших месячных снижений, что обеспечивает некоторую поддержку этой гипотезе.
Увольнения выросли в феврале на 19 000, в то время как доля увольнений остается стабильной на 2,2%.
Рост доли экономически активного населения, особенно основного трудоспособного возраста, предполагает, что уменьшение свободных ресурсов на рынке труда устойчиво возвращает людей обратно к рабочую силу.»
Высказывания Булларда (ФРС).
- Хочет, чтобы заявление FOMC показало, что ФРС уже или около нейтральной позиции;
- Слишком много неопределенности в отношении тарифов для оценки влияния на данный момент;
- Надеется, что США и Китай достигнут хорошего результата по внешней торговле;
- Последние данные по инфляции не были неожиданными;
- Мировой рост удивил, особенно в Европе, он не был учтен в ценах и это привело к ослаблению доллара США;
- Пока не ясно, будет ли должна ФРС пересматривать подход к инфляции, но он поддерживает регулярную оценку;
- Оценка, вероятно, подтвердила бы текущий подход, но это было бы хорошей практикой делать это каждые 5 лет или около того;
- Даже если первый квартал слабее ожиданий, это не будет влиять на среднесрочный прогноз ФРС;
- Не видит значительного изменения в уровне безработицы к концу года;
- Агрессивные повышения ставки могут привести к перевернутой кривой доходности;
- Кривая доходности сейчас нормальна, но есть риски позже в этом году и в следующем.
Профицит сальдо внешней торговли еврозоны в феврале вырос.
Профицит сальдо внешней торговли еврозоны в феврале был €18,9 млрд. против €16,1 млрд. годом ранее.
Рост положительного сальдо - это признак положительного влияния внешней торговли на экономику, с другой стороны - сигнал ослабление спроса в еврозоне. Сокращение экспорта отражать укрепление евро против доллара США. Сокращение новых заказов есть следствие неясности относительно новых торговых пошлин США и их влияния на экономику еврозоны.
Торгам безналичным долларом 16 апреля написало сюжет состояние гривневой ликвидности. Судя по динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, к понедельнику случилось обострение гривнедефицита, определив сдержанную коррекцию курса «зеленого» безнала на фоне очень незначительное преобладание продаж СКВ, которые ввиду привычной в дебюте новой недели притока экспортной выручки на межбанк, находило своих покупателей.
Возвращаясь к теме гривнедефицита (в безналичной форме), укажем на заметный рост (на 22, 175 млрд. грн. против 7,059 млрд. грн. 12 апреля) объема размещения регулятором своих депозитных сертификатов, расчеты за которые проводятся 16 апреля.
Со слов дилеров наличного рынка, здесь тоже нехватка гривни, заставляющая клиентов «сдавать валюту», провоцируя обострение гривнедефицита.
В дальнейшем, однако, мы ждем расширение гривневой ликвидности в безналичной форме посредством намеченной на текущую неделю компенсацию НДС нашим Казначейством. Это, по всей видимости, может развернуть рынок с понедельничной «вялой» коррекции курса доллара (в наличном и безналичном виде), к незначительному росту, который станет сдерживаться чуть погода повышением притока из-за рубежа экспортной выручки.
Пока сложно определить масштабы предстоящей рынку курсовой динамики, однако, представляется, вряд ли она окажется значительной. Похоже, Казначейство, НБУ и Минфин наконец-то достигли консенсуса. Стараясь действовать на рынке гривневого ресурса согласованно, не допуская резких курсовых движений на валютном межбанке.
Рынок понемногу становится «скучным», хотя, думается, эта «скука» устраивает регулятор и системных игроков валютного рынка
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