Итоги: Энергетика 17.04.18

Додано: Вів 17 кві, 2018 12:32

Основная поддержка нефтяным ценам исходит из рисков ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, опасений новых санкций США против Ирана и снижения добычи в Венесуэле в результате экономического кризиса.



Так, США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. При этом инвесторы в целом не ожидают эскалации конфликта. Возможное расширение санкций США против Ирана также положительно влияет на котировки.



В понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что не ожидает решения о расширении санкций против Ирана, хотя ряд министров не исключали, что такая дискуссия возможна, в том числе в связи с намерением США выйти из ядерной сделки с Ираном.



Кроме того, по данным доклада ОПЕК за апрель, добыча нефти в Венесуэле продолжает стремительно падать, обновляя многолетние минимумы, - в марте на 55,3 тысячи баррелей в сутки, до 1,488 миллиона баррелей.

Стоимость нефти поддерживается таким большим количеством причин для потенциальных сбоев в поставках и рядом рыночных потрясений.

На прошлой неделе цены WTI и Brent достигла максимального уровня за более чем три года.



Отсутствие ответа РФ и Ирана на удары не дало повода для роста оцениваемых рисков. На прошлой неделе цена росла на опасения эскалации напряженности в Сирии.



В пятницу Международное энергетическое агентство сообщило, что мировые запасы нефти уменьшаются и приближаются к пятилетней средней, что является целью ОПЕК.

Администрация энергетической информации США (EIA) прогнозирует, что сланцевая добыча нефти в мае вырастет на 125.000 баррелей в день до 6,996 млн. баррелей в день.

По вышедшим в пятницу данным Baker Hughes число активных буровых на неделе выросло на 7.

Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются, поскольку инвесторы ожидают возможных перебоев в поставках из-за ситуации на Ближнем Востоке, отношений США и Ирана и кризиса в Венесуэле.Цены на нефть в понедельник снизились после резкого роста на прошлой неделе, на фоне ослабления опасения в отношении развития кризиса вокруг Сирии после удара США и союзников.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: