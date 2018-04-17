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Итоги: Энергетика 17.04.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:32

Итоги: Энергетика 17.04.18

Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются, поскольку инвесторы ожидают возможных перебоев в поставках из-за ситуации на Ближнем Востоке, отношений США и Ирана и кризиса в Венесуэле.

По состоянию на 08.35 Киева стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,31%, до $71,64 за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,45%, до $66,52 за баррель.

Основная поддержка нефтяным ценам исходит из рисков ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, опасений новых санкций США против Ирана и снижения добычи в Венесуэле в результате экономического кризиса.

Так, США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. При этом инвесторы в целом не ожидают эскалации конфликта. Возможное расширение санкций США против Ирана также положительно влияет на котировки.

В понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что не ожидает решения о расширении санкций против Ирана, хотя ряд министров не исключали, что такая дискуссия возможна, в том числе в связи с намерением США выйти из ядерной сделки с Ираном.

Кроме того, по данным доклада ОПЕК за апрель, добыча нефти в Венесуэле продолжает стремительно падать, обновляя многолетние минимумы, - в марте на 55,3 тысячи баррелей в сутки, до 1,488 миллиона баррелей.
Стоимость нефти поддерживается таким большим количеством причин для потенциальных сбоев в поставках и рядом рыночных потрясений.

Цены на нефть в понедельник снизились после резкого роста на прошлой неделе, на фоне ослабления опасения в отношении развития кризиса вокруг Сирии после удара США и союзников.

Майский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 1,17 доллара, или на 1,7%, до $66,22 за баррель. За прошлую неделю цена выросла на 8,6%.

Июньский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на $1,16, или на 1,5%, до $71,42 за баррель. За прошлую неделю цена выросла на 8,2%.

На прошлой неделе цены WTI и Brent достигла максимального уровня за более чем три года.

Отсутствие ответа РФ и Ирана на удары не дало повода для роста оцениваемых рисков. На прошлой неделе цена росла на опасения эскалации напряженности в Сирии.

В пятницу Международное энергетическое агентство сообщило, что мировые запасы нефти уменьшаются и приближаются к пятилетней средней, что является целью ОПЕК.
Администрация энергетической информации США (EIA) прогнозирует, что сланцевая добыча нефти в мае вырастет на 125.000 баррелей в день до 6,996 млн. баррелей в день.
По вышедшим в пятницу данным Baker Hughes число активных буровых на неделе выросло на 7.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes
дядя Caша
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