Итоги: Энергетика 17.04.18

По состоянию на 08.35 Киева стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,31%, до $71,64 за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,45%, до $66,52 за баррель.
Основная поддержка нефтяным ценам исходит из рисков ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, опасений новых санкций США против Ирана и снижения добычи в Венесуэле в результате экономического кризиса.
Так, США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. При этом инвесторы в целом не ожидают эскалации конфликта. Возможное расширение санкций США против Ирана также положительно влияет на котировки.
В понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что не ожидает решения о расширении санкций против Ирана, хотя ряд министров не исключали, что такая дискуссия возможна, в том числе в связи с намерением США выйти из ядерной сделки с Ираном.
Кроме того, по данным доклада ОПЕК за апрель, добыча нефти в Венесуэле продолжает стремительно падать, обновляя многолетние минимумы, - в марте на 55,3 тысячи баррелей в сутки, до 1,488 миллиона баррелей.
Стоимость нефти поддерживается таким большим количеством причин для потенциальных сбоев в поставках и рядом рыночных потрясений.
Цены на нефть в понедельник снизились после резкого роста на прошлой неделе, на фоне ослабления опасения в отношении развития кризиса вокруг Сирии после удара США и союзников.
Майский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 1,17 доллара, или на 1,7%, до $66,22 за баррель. За прошлую неделю цена выросла на 8,6%.
Июньский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на $1,16, или на 1,5%, до $71,42 за баррель. За прошлую неделю цена выросла на 8,2%.
На прошлой неделе цены WTI и Brent достигла максимального уровня за более чем три года.
Отсутствие ответа РФ и Ирана на удары не дало повода для роста оцениваемых рисков. На прошлой неделе цена росла на опасения эскалации напряженности в Сирии.
В пятницу Международное энергетическое агентство сообщило, что мировые запасы нефти уменьшаются и приближаются к пятилетней средней, что является целью ОПЕК.
Администрация энергетической информации США (EIA) прогнозирует, что сланцевая добыча нефти в мае вырастет на 125.000 баррелей в день до 6,996 млн. баррелей в день.
По вышедшим в пятницу данным Baker Hughes число активных буровых на неделе выросло на 7.
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