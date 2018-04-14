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Відтік працездатного
населення з України досяг...

Відтік працездатного населення з України досяг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:20

Re: Відтік працездатного населення з України досяг...

  rjkz написав:Предположим, Украина построила мегазавод, который производит что-то, что надо всем по всему миру


Какое-то советское мышление. У нас что, государство занимается венчурным инвестированием в пром. предприятия? У государства нет других денег, кроме как денег налогоплательщиков. Да и людской трудовой ресурс - это разве сейчас какая-то ценность? В большинстве стран такой переизбыток трудовых ресурсов, что в абсолютное большинство из них не пробиться иностранцу, в том смысле, что нельзя просто приехать и начать там легально работать.

Приглашают работать только туда, где платят гроши, ниже уровня как текущего воспроизводства, так и дальнейшего соц. обеспечения работающего (пенсии, пособия, доступная медицина, своё жильё на старости лет и т.п.).
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:35

ну что, господа присяжные, и дальше будем голодом морить своих наемных работников?
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:38

  freeze написав:
  vetalok написав:если сейчас повысят народу зп на 30% будет уровень 2013 года (в дол)


Лучше повысить на 100%.


Есть другой вариант. Подогнать валюты из слепых и прочих трастов и опустить курс зелёного до 18-20. Соответственно польская зарплата уже станет менее привлекательной.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:39

  Деньги написав:ну что, господа присяжные, и дальше будем голодом морить своих наемных работников?


Едят уже вроде меньше, но пьют всё также. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:56

  Ratatui написав:
  freeze написав:
  vetalok написав:если сейчас повысят народу зп на 30% будет уровень 2013 года (в дол)


Лучше повысить на 100%.


Есть другой вариант. Подогнать валюты из слепых и прочих трастов и опустить курс зелёного до 18-20. Соответственно польская зарплата уже станет менее привлекательной.

Вероятно будут стараться вычудить нечто среднее. До 18-20 прогнуть курс нереалистично, как и вытащить ЗП вверх еще на 30-50%.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:57

  Ratatui написав: Есть другой вариант. Подогнать валюты из слепых и прочих трастов и опустить курс зелёного до 18-20. Соответственно польская зарплата уже станет менее привлекательной.

к этому все и идет. З/п не поднимают, рынок продаж просел, инфляция из-за роста наценки уже не помогает. Выход один - падает в цене валюта, но это уже рынок
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:59

  Ratatui написав: Едят уже вроде меньше, но пьют всё также.

ну кто-то должен кормить пенсионеров :)) Пьющие, курящие, автолюбители и мусорные баки. А государство и НБУ будут рисовать нам красивые отчеты :)))
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:10

  Ratatui написав:А в это время в Канаде :

Райан Kьослаг, вице-президент организации производителей шампиньонов. Он говорит, что около 15% урожая портится из-за отсутствия сборщиков. Между тем сборщики могут заработать до 30 канадских долларов в час. "Канадцев такая работа не интересует", - добавляет Кьослаг.

Так что пора сборщикам польских огурцов и подтирателям ж*** итальянско-немецким бабушкам менять приоритеты трудоустройства.


Да, только сборщикам надо инглиш выучить.Даже на рабочие специальности, Канада хочет специалистов со средним уровнем английского/французского. Не очень-то сборщики сельхозпродукции владеют иностранными языками.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:13

  Ratatui написав:
  freeze написав:
  vetalok написав:если сейчас повысят народу зп на 30% будет уровень 2013 года (в дол)


Лучше повысить на 100%.


Есть другой вариант. Подогнать валюты из слепых и прочих трастов и опустить курс зелёного до 18-20. Соответственно польская зарплата уже станет менее привлекательной.


Вы покусились на святое. Как можно? :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:24

  detec написав:
  rjkz написав:Предположим, Украина построила мегазавод, который производит что-то, что надо всем по всему миру


Какое-то советское мышление. У нас что, государство занимается венчурным инвестированием в пром. предприятия? У государства нет других денег, кроме как денег налогоплательщиков. Да и людской трудовой ресурс - это разве сейчас какая-то ценность? В большинстве стран такой переизбыток трудовых ресурсов, что в абсолютное большинство из них не пробиться иностранцу, в том смысле, что нельзя просто приехать и начать там легально работать.

Приглашают работать только туда, где платят гроши, ниже уровня как текущего воспроизводства, так и дальнейшего соц. обеспечения работающего (пенсии, пособия, доступная медицина, своё жильё на старости лет и т.п.).


Людской трудовой ресурс без мозгов, но с руками - не ценность.

Людской трудовой ресурс с мозгами - наибольшая ценность в современной экономике и именно их приглашают и да, просто приехал и легально работаешь.

Проблема в том, что через эмиграцию Украина теряет их оба. Рабочие руки можно удержать повышением мин.зарплаты в Украине, но не МОЗГИ. Мозгам нужна независимая судебная система, экономические свободы....но это так сложно, на это уйдут десятилетия, не..... давайте просто поднимем мин.зарплату! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Dear_Sir в Чет 19 кві, 2018 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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