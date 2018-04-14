Відтік працездатного населення з України досяг...

Додано: Чет 19 кві, 2018 18:20

rjkz написав: Предположим, Украина построила мегазавод, который производит что-то, что надо всем по всему миру Предположим, Украина построила мегазавод, который производит что-то, что надо всем по всему миру

Какое-то советское мышление. У нас что, государство занимается венчурным инвестированием в пром. предприятия? У государства нет других денег, кроме как денег налогоплательщиков. Да и людской трудовой ресурс - это разве сейчас какая-то ценность? В большинстве стран такой переизбыток трудовых ресурсов, что в абсолютное большинство из них не пробиться иностранцу, в том смысле, что нельзя просто приехать и начать там легально работать.Приглашают работать только туда, где платят гроши, ниже уровня как текущего воспроизводства, так и дальнейшего соц. обеспечения работающего (пенсии, пособия, доступная медицина, своё жильё на старости лет и т.п.).