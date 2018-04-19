Итоги: Прогнозы 19.04.18

Уровень госдолга в развитых и развивающихся странах в настоящее время достиг исторического максимума. Об этом заявил в среду директор департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда (МВФ) Витор Гаспар, представляя доклад «Бюджетный вестник» в штаб-квартире организации.
«Госдолг в настоящее время находится на историческом максимуме в развитых и развивающихся странах. Средний показатель отношения госдолга к ВВП (более 105% ВВП) в странах с развитой экономикой находится на уровнях, которые не наблюдались со времен Второй мировой войны.
В странах с формирующейся рыночной экономикой долг (при почти 50% ВВП в среднем) находится на уровнях, которые в прошлом были связаны с финансовыми кризисами», - отметил эксперт.
Он напомнил, что в 2016 году показатель задолженности всех стран мира «достиг очередного рекордно высокого уровня - $164 трлн. или 22% мирового ВВП». «Большая его часть лежит на странах с развитой экономикой. Тем не менее за прошлые десять лет страны с формирующейся рыночной экономикой стали нести ответственность за его основной прирост», - подчеркнул Гаспар. Он считает, что страны с низким доходом практически не повлияли на показатель мировой задолженности.
Эксперт призвал международное сообщество «избегать проциклических политических мер, которые обеспечивают ненужный стимул, когда экономическая активность уже проявляется». «Вместо этого большинство стран должны следовать своим бюджетным планам и решительно сокращать дефицит и долг», - подытожил Гаспар.
МВФ: К 2023 году госдолг США вырастет до 117% ВВП.
Государственный долг Соединенных Штатов вырастет со 108% в 2017 г. до 117% в 2023 г. Об этом заявил директор департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда (МВФ) Витор Гаспар, представляя доклад «Бюджетный вестник» в штаб-квартире организации.
«По прогнозам, государственный долг США вырастет со 108% в 2017 году до 117% ВВП в 2023 году. Если меры по сокращение налогов с лимитирующими положениями не будут отменены, государственный долг станет еще больше», - отметил эксперт.
По его словам, в период 2018-2023 гг. коэффициент задолженности будет сокращаться у всех стран с развитой экономикой, кроме одной - США. Гаспар подчеркнул, что налоговая реформа страны и договоренность по федеральному бюджету на 2018 год и 2019 год «приведут к тому, что общий дефицит превысит $1 трлн. в течение следующих трех лет, что составит более 5% ВВП».
В конце февраля председатель Федеральной резервной системы США, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл заявил, что Соединенные Штаты могут обслуживать свой государственный долг, но с каждым разом это становится все дороже. Как сообщил в начале года телеканал CBS, госдолг США увеличился на $544 млрд. за время президентства Дональда Трампа и достиг примерно $20,5 трлн.
Нынешние долговые проблемы США - наследие острого финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга, и каждый раз по этому поводу разгораются политические баталии между демократами и республиканцами.
За восемь лет президентства Барака Обамы госдолг США вырос более чем на 9 трлн долларов и почти достиг отметки в $20 трлн. Американские экономисты ожидают, что к 2026 году эта цифра может возрасти до $30 трлн. При этом размер ВВП страны на данный момент оценивается примерно в $19,5 трлн.
Вышла «Бежевая книга» ФРС.
- Экономика продолжает расширяться темпом от скромного до умеренного;
- ФРС видит только небольшой рост зарплат, при том, что бизнесы переходят к автоматизации и учатся действовать с недостатком (работников);
- Бизнесы в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и других секторах «выражают опасения» в отношении новых введённых и предлагаемых тарифов;
- Рост от небольшого до умеренного во всех округах;
- Широко представлены доклады о более высоких ценах на сталь из-за новых тарифов;
- Рост числа занятых продолжается, рынок труда характеризуется как имеющий мало свободных ресурсов по стране, и недостаток в высококвалифицированных позициях, строительстве, транспорте;
- Рост цен по всем округам, в целом умеренным темпом;
- Цены на строительные материалы особенно выросли.
Высказывания президента ФРБ Нью-Йорка Дадли.
- Видит нейтральную ставку денежной политики сейчас 3%;
- Рынок труда может иметь больше слабины, инфляция ниже 2%;
- Не поддерживает повышение цели ФРС по инфляции;
- Основания для сохранения текущей системы уровней непреодолимы;
- ФРС должна вернуться к нейтральности для обеспечения ценовой стабильности;
- Торговая, налогово-бюджетная политика повышают долгосрочные риски;
- Основания для более агрессивного ужесточения денежной политики не являются убедительными;
- Ожидает медленного роста инфляции к цели, видит рост к уровню прошлого года в апрельских данных;
- Поддерживает только постепенное повышение ставок, учитывая, что инфляция остаётся ниже цели;
- Ожидает, что денежная политика США будет немного ограничительной в ближайшие годы;
- Предполагает диапазон инфляции с 1,5% до 2,5%;
- Сокращение баланса (ФРС) не нарушило финансовые рынки;
- Внимательно наблюдают за изменениями в торговой политике;
- Очень внимательны к торговой политике США/Китай;
- Любое ухудшение в торговле с Китаем может повлиять на экономические перспективы США;
- Более низкие доходности на рынке облигаций в основном из-за того, что экономика США в хорошем состоянии и роста ставок денежной политики.
Индекс потребительских цен в еврозоне в марте вырос на 1,3% г/г.
Индекс потребительских цен в еврозоне в марте вырос на 1,3% г/г после роста на 1,1% в феврале, предварительная оценка показала рост на 1,4% В 2017 году экономика региона росла самыми быстрыми темпами за десятилетие, но 1 кв 2018 года. Промышленное производство в феврале снижалось третий месяц подряд, снижается деловая активность.
Индекс инфляции в марте был меньше прогнозов. Экономисты считают, что это будет началом роста инфляции позднее в текущем году. Базовый индикатор инфляции, который не учитывает волатильные цен на энергоносители и продукты питания был 1,2% и не превышал этот уровень последние пять лет. На своем следующем заседании ЕЦБ 26 апреля основные тезисы монетарной политики останутся без изменений по прогнозам экономистов.
МЭР: рост ВВП России в марте замедлился до 0,7%.
Прирост ВВП России в марте 2018 года составил 0,7% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития «Картина деловой активности. Апрель 2018 года».
Ведомство также ухудшило оценку роста ВВП в феврале с 1,5% до 1,3%, в январе — с 1,7% до 1,4%.
«По оценке Минэкономразвития России, в марте прирост ВВП составил 0,7% год к году (по уточненной оценке, в январе — 1,4% год к году, в феврале — 1,3% год к году, в целом за первый квартал 2018 года — 1,1 % год к году). Замедление темпа роста ВВП в марте по сравнению с январем — февралем в первую очередь связано со спадом в динамике строительства, который в марте составил минус 9,7% год к году (вклад в прирост ВВП оценивается на уровне минус 0,3 процентного пункта) после околонулевой динамики в январе — феврале.
Кроме того, по оценке, также значимый отрицательный вклад в марте внесла оптовая и розничная торговля (минус 0,2 процентного пункта). Вклад промышленных видов деятельности остался на уровне 0,4 процентного пункта. Совокупный вклад других базовых видов деятельности оценивается на уровне 0,4 процентного пункта. Существенный положительный вклад, как и месяцем ранее, продолжает вносить сектор услуг», — говорится в сообщении.
Качественно картина торгов безналичным долларом в паре с гривней в этот четверг напоминала сюжет среды. На более высоком «количественном уровне», если говорить о курсовой конкретике. Цена безналичного «американца» отрабатывала очередную порцию расширения гривневой ликвидности, что удерживало экспортеров от «необязательных» продаж СКВ на межбанке ради гривни.
Кроме того, очевидные «придержки» валюты снова повторялись, небезосновательно рассчитывая на пролонгацию текущего «бычьего» тренда рынка безналичного доллара, поддерживаемого в ближайшее время очередным сезоном репатриации дивидендов нерезидентами, пополнением своей валютной позиции банками, ожиданиями нового расширения гривневого ресурса стараниями выплат Минфином.
Не будем забывать о спекулятивной составляющей текущего подорожания «зеленого» безнала, который игроки межбанка надеются реализовать позже, когда «американец» станет еще дороже.
Послеполуденная коррекция долларовых цен на межбанке вновь вызвала дискуссию и своем «происхождении». Ряд экспертов считает, что не обошлось без «анонимных» вливаний СКВ регулятором, другие думают, что рынок обошелся своими силами, указывая на высоковероятное снятие покупок импортерами, которым выросший ы цене доллар «не по кармана». А меж тем, выросший в четверг приток экспортной выручки, предполагал увеличение и объема обязательных продаж ее части.
Автор склонен считать, что СКВ после 11.45 понизила в цене комбинация вышеозначенных факторов.
Наличный рынок, похоже, также пошел по проложенному накануне маршруту, сопровождаясь скудными гривневыми ресурсами, провоцирующими послеобеденную коррекцию, если но появится толика «свежей» наличной гривни.
На ближайшую перспективу «зеленые быки» сохранят свое присутствие на валютном межбанке, хотя мы не исключаем кратковременное вхождение в боковой тренд на следующей неделе, после чего ползучее подорожание безналичного «американца» в силу вышеперечисленных драйверов будет продолжено.
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