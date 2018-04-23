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Итоги: Прогнозы 23.04.18

Итоги: Прогнозы 23.04.18
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Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 12:15

Итоги: Прогнозы 23.04.18

Высказывания управляющей ФРС Лаэйль Брейнард.

- экономическая перспектива довольно крепкая;
- движение инфляции к цели вдохновляет;
- свободные ресурсы на рынке труда продолжают сокращаться;
- есть риски на горизонте, нам необходимо быть внимательными;
- мы видим синхронизированный рост по всему миру;
- пока мы видели, что экономический рост происходит немного слабее;
- рост цен на сырьевые товары отражает мировой спрос;
- перспективе — продолжение крепкого роста;
- перспектива соответствует постепенному повышению процентных ставок.

Высказывания Уильямса (ФРС).

- в контексте сильного рынка труда, роста зарплат и стабильной инфляции он ожидает продолжения повышения процентных ставок;
- ожидает, что новый нормальный уровень баланса ФРС будет около $3 трлн.;
- значительно более высокий федеральный долг и дефициты также увеличат наклон кривой доходности.

Понедельничная сессия валютного межбанка прошла «под контролем» стартовавшего бюджетного периода, характерного обострением интереса к нацвалюте, а также состоявшегося в пятницу размещения регулятором своих депозитных сертификатов на сумму 24,659 млрд. грн.
При этом на рынке все еще отсутствовали украинские «дочки» западных банков, у которых на текущей неделе ожидается очередной сезон репатриации дивидендов.

Кроме того, насколько нам известно, Казначейство еще собирается компенсировать НДС в более заметных, чем на прошлой неделе, объемах. Должен нарастить гривневую ликвидность и Минфин погашением трехмесячных ОВГЗ. Поэтому пятничный выход НБКУ на рынок гривневого ресурса представляется неслучайным – Институтская, по всей видимости, превентивно готовится к скачку гривневой ликвидности, стараясь смягчить «последствия» этого гривнеизобилия на межбанке.

Строго говоря, мы уже в понедельник ожидали смены настроения на рынке безналичного доллара и тамошнего возобновления роста курса «американца». Но случился бюджетный период и депозитные сертификаты НБУ.

Тем нне менее, представляется, что сезон репатриации дивидендов нерезидентами и другие вышеперечисленные «бычьи» факторы рынка «зеленого» безнала, все равно развернут курс «американца» к росту.

Натурально, нечто подобное, хотя и в более «мягком» варианте, ожидается на наличном рынке, клиенты которого весьма восприимчивы к «гипнозу» сводок с торгов валютного межбанка.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

www.bloomberg.com, http://www.dw.de , http://finance.ua, https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/, www.ukranews.com, http://www.mineral.ru, http://bin.com.ua/
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