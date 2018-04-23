Итоги: Прогнозы 23.04.18

Додано: Пон 23 кві, 2018 12:15

Высказывания управляющей ФРС Лаэйль Брейнард.- экономическая перспектива довольно крепкая;- движение инфляции к цели вдохновляет;- свободные ресурсы на рынке труда продолжают сокращаться;- есть риски на горизонте, нам необходимо быть внимательными;- мы видим синхронизированный рост по всему миру;- пока мы видели, что экономический рост происходит немного слабее;- рост цен на сырьевые товары отражает мировой спрос;- перспективе — продолжение крепкого роста;- перспектива соответствует постепенному повышению процентных ставок.Высказывания Уильямса (ФРС).- в контексте сильного рынка труда, роста зарплат и стабильной инфляции он ожидает продолжения повышения процентных ставок;- ожидает, что новый нормальный уровень баланса ФРС будет около $3 трлн.;- значительно более высокий федеральный долг и дефициты также увеличат наклон кривой доходности.Понедельничная сессия валютного межбанка прошла «под контролем» стартовавшего бюджетного периода, характерного обострением интереса к нацвалюте, а также состоявшегося в пятницу размещения регулятором своих депозитных сертификатов на сумму 24,659 млрд. грн.При этом на рынке все еще отсутствовали украинские «дочки» западных банков, у которых на текущей неделе ожидается очередной сезон репатриации дивидендов.Кроме того, насколько нам известно, Казначейство еще собирается компенсировать НДС в более заметных, чем на прошлой неделе, объемах. Должен нарастить гривневую ликвидность и Минфин погашением трехмесячных ОВГЗ. Поэтому пятничный выход НБКУ на рынок гривневого ресурса представляется неслучайным – Институтская, по всей видимости, превентивно готовится к скачку гривневой ликвидности, стараясь смягчить «последствия» этого гривнеизобилия на межбанке.Строго говоря, мы уже в понедельник ожидали смены настроения на рынке безналичного доллара и тамошнего возобновления роста курса «американца». Но случился бюджетный период и депозитные сертификаты НБУ.Тем нне менее, представляется, что сезон репатриации дивидендов нерезидентами и другие вышеперечисленные «бычьи» факторы рынка «зеленого» безнала, все равно развернут курс «американца» к росту.Натурально, нечто подобное, хотя и в более «мягком» варианте, ожидается на наличном рынке, клиенты которого весьма восприимчивы к «гипнозу» сводок с торгов валютного межбанка.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv