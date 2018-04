Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Пон 23 кві, 2018 12:19 Итоги: Валюта 23.04.18



По состоянию на 09.10 Киева цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $2,6, или на 0,19%, до $1335,9 за унцию.



Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,48%, до $17,08 за унцию.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,1%, до 90,41 пункта.



Рынок отмечает снижение геополитических рисков после заявлений со стороны КНДР. В субботу Северная Корея сообщила, что не будет применять ядерное оружие, если для нее не будет ядерной угрозы, и обязуется не передавать свои ядерные технологии другим государствам. Об этом сказано в принятом накануне постановлении пленума ЦК Трудовой партии Кореи.



Это решение приветствовали Южная Корея, Япония, Китай, ЕС, Россия, а также президент США Дональд Трамп. Трамп добавил, что ждет проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Золото традиционно является безопасным активом, поэтому в случае ослабления геополитической неопределенности спрос на него снижается, что приводит к удешевлению металла.

Удорожание доллара также негативно влияет на стоимость золота, потому что рост курса доллара к мировым валютам делает золото дороже для держателей других валют. Доллар поддерживается ростом доходности гособлигаций США.



Курс доллара к основным мировым валютам растет утром в понедельник вслед за доходностью гособлигаций США.



По состоянию на 08.25 Киева индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,07%, до 90,38 пункта.



Курс доллара к иене рос до ¥107,81 за доллар со ¥107,66 на предыдущем закрытии.



Курс евро к доллару снижался до $1,2274 с $1,2288 за евро.



Доходность десятилетних US Treasuries растет на 2,6 базисного пункта - до 2,977%. А доходность тридцатилетних US Treasuries увеличивается на 1,6 базисного пункта - до 3,158%. Рост доходности бумаг оказывает поддержку курсу американской валюты.



При этом снижение геополитической напряженности способствует удешевлению иены, которая традиционно считается безопасным активом. В субботу КНДР провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны.

Позитивная динамика доллара, вероятно, сохранится, по крайней мере, до следующих негативных новостей.



Инвесторы также ожидают статистику по еврозоне позднее в понедельник. Исследовательская организация Markit Economics сообщит предварительную оценку композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) в апреле. Эксперты ожидают, что показатель снизился до 54,9 пункта с 55,2 пункта месяцем ранее.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 23 апреля повысился на 44,33 коп. и составил 61,7655 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в четверг относительно доллара на 7,82 коп., на торгах пятницы укрепился на 4,75 коп., оказавшись на уровне 26,1785 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 20 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,19/26,22 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.14 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,16/26,19, а спустя полчаса, «заморозив» тренд, доллар консолидировался на уровне 26,17/26,19 UAH/USD.

Эти уровни цен оставались действующими до 11.44 Киева, когда появление на межбанке системных игроков возобновило снижение цен. Вначале до 26,16/26,19, а по состоянию на 12.20 до 26,15/26,18 UAH/USD. Мы уверены, что этот локальный минимум стал поводом для появления на рынке регулятора, «анонимно», в рамках «технологии» Matching, инициировавшего выкуп $10,0 млн., вызвав отскок цены «американца» до 26,17/26,19 UAH/USD к 12.40 Киева. Судя по всему, «операций» «Инкогнито с Институтской» длилась недолго, потому что уже в 13.10 рынок ушел на обеденный перерыв на фоне упавших к отметке 26,15/26,17 UAH/USD цен.



После обеда, с 13.40 единичные покупки приподняли курс доллара до 26,165/26,185 UAH/USD. Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого финиша сессии.



На этой цифре (26,165/26,185 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в пятницу.



Большинство сделок на межбанке 20 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1785 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,73% с 28,0672 UAH/USD до 26,1785 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 20 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 20 апреля, сменив «бычий» тренд на «медвежий» , потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, Казначейство завершило компенсацию НДС, перестав накачивать рынок гривневой ликвидностью и заставив держателей СКВ продавать ее на межбанке ради нацвалюты на текущие расходы.



Во-вторых, мы не исключаем, что в пятницу валютные спекулянты попытались зафиксировать полученную прибыль, «выбросив» на все еще довольно дорогой рынок купленную ранее СКВ. Напомним, доллар с 17 по 19 апреля вырос в цене по средневзвешенному курсу на 14.31 коп. с уровня 26,0829 к отметке 26,2260 UAH/USD. Это могло спровоцировать фиксацию прибыли на фоне текущей цены «американца» в пределах 26,18 UAH/USD, гарантируя профит.



В-третьих, на стороне «медведей» межбанка была инициированная в четверг после обеда заметная коррекция наличного доллара.



Вышеупомянутое завершение компенсации НДС и сужение гривневого ресурса было подтверждено заметным (с уровня 55 087,4 млн. грн. к отметке 52 816,0 млн. грн.) снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 апреля понизились на $11,0 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, к пятнице сузился рынок гривни, лишая спекулянтов инструмента. Кроме того, на финише недели падает объем притока экспортной выручки из-за рубежа, пропорционально снижая обязательную к продаже ее часть.



Во-вторых, вероятная фиксация прибыли не требовала значительного объема операций.



В-третьих, небезосновательно рассчитывая на кратковременность нынешней коррекции доллара, его обладатели не спешили продавать его в массовом порядке.



В-четвертых, пятничная сессии межбанка длится на час короче.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с четвергом, 19 апреля, в пятницу, 20-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $233,4 млн. к отметке $226,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $202,9 млн. к $191,9 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в пятницу мы сообщили выше.



Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировал 19 апреля схожую динамику, которая заключалась в дополуденном снижении действующих цен, которое после обеда замедлилось.



Думается, «первоисточником» подобной «медвежьей» динамики стали настроения клиентов наличного рынка, на которых оказали влияние события на валютном межбанке, приведшие к коррекции курса безналичного «американца».



Катализировали откат на рынке наличного доллара привычные спорадически обостряющиеся проблемы с гривневой ликвидностью (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков). довольно стабильном ходе дополуденной части сессии, сменившемся после обеда динамичной коррекцией цен.



Послеобеденное замедление коррекции цен наличного доллара вероятнее всего стало результатом пресловутого «пятничного синдрома». Часть субъектов наличного рынка в преддверии выходных предпочитает оставаться в «старом надежном» долларе ради спокойного и комфортного отдыха в субботу – воскресенье.



Тем не менее, в течение пятницы во всех вышеперечисленных городах котировки наличного доллара на местных рынках понизились. Где больше, где в меньшей степени.

Некоторые представители «налички» (Харьков) перед закрытием пятничной сессии перешли в праздничный режим торговли, уронив биды и подняв офера.

Дилеры остальных городов не стали злоупотреблять широкими спредами, оставив вечером пятницы более-менее «божеские» цены.



В течение 20 апреля биды наличного «неформального» доллара либо не изменились (Днепр), либо потеряли 2,0-7,0 коп. (лидировал в откате рынок столицы). Позиция «предложение» в пятницу понизилась на 1,0-4,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» потеряли 2,0-10,0 коп. (лидировал в снижении столичный рынок). Офера наличного доллара либо не изменились (Запорожье), либо потеряли 4,0-7,0 коп.



Итак, наличный доллар в течение пятницы вниз толкали настроения на валютном межбанке и «дежурный» дефицит гривневого ресурса, удерживали от чрезмерного падения «пятничный синдром» в комплекте с уверенностью, что случившаяся 20-го коррекция безналичного доллара вряд ли затянется надолго.



В большинстве вышеперечисленных городов на местных рынках пятничная сессия завершилась равновесием покупок и продаж. Однако, как и прежде. Это не гарантировало итоговый прогресс на участке ликвидности. Во всяком случае, киевские, одесские и харьковские валютчики констатировали незначительное снижение оборотов.



В то же время работавшие в течение 20 апреля в условиях перекоса на грани острого гривнедефицита запорожские валютчики сохранили ликвидность на приличном уровне, повторив показатели предыдущей сессии.



Дилеры Днепра похвалились ростом ликвидности, благодаря, по их мнению, прекращению дождливой погоды и грамотной ценовой политике, исключающей «драконовские» «праздничные» цены валютообменного сервиса.



Впрочем, по порядку.



Торги 20 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,03/26,09 UAH/USD, евро – 32,15/32,30 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,430 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, требуя ценовой поддержки дисконтами.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного понизились с уровней открытия: 26,02/26,10 UAH/USD, евро – 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Для этого дилерам розницы пришлось приподнять с полуденных уровней биды и минимально понизить офера.



Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое и обеспечило прогресс итоговой ликвидности. Последняя, заслужив от дилеров розницы Днепра «четверку с плюсом», констатировала улучшение показателей предыдущей сессии.



В течение пятницы биды наличного «неформального» розничного доллара не изменились, офера стали ниже на 1,0-3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера упали на 4,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,03/26,09 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, нуждалось в ценовой поддержке посредством дисконтирования.



К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют, поднявшись обрели вид: 26,02/26,10 UAH/USD, евро – 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, позволившая в наличной паре доллар-гривня сузить спред, приподняв на копейку биды и на столько же понизив офера.



Итоговый баланс спрос/предложение способствовал росту оборотов, которые заслужили от оптовиков Днепра «твердую четверку», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.



Дилеры днепровского опта благодарят за прогресс приличную погоду и удачную ценовую стратегию.



На протяжении 20 апреля биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились, позиция «предложение» потеряла 1,0-3,0 коп.



По сравнению с закрытием 19 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли 2,0 коп., стали ниже на 4,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 20 апреля уровнями 32,15/32,35 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечную потерю бидов на фоне снижения оферов на 7,0-10,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 10,0 коп., офера упали на 15,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 20 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой до обеда требовалось вмешательство. Преимущественно дисконтированием действующих цен.



Меж тем, реагируя на внутридневную коррекцию наличной пары доллар-гривня и динамичное падение пары евро-доллар в европейскую сессию на глобальном рынке forex, наши дилеры тоже понизило стоимость наличного евро по обеим позициям.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2340 к отметке $1,2280, констатировав внутридневное его снижение на заметные 60 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на эту потерю, понизив в течение пятницы и спрос и офера.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 20 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2346 пара евро-доллар сразу инициировала плавное снижение, оказавшись к началу европейской сессии форекса на цифре $1,2340. Со стартом европейских торгов выросли и динамика коррекции главной валютной пары и волатильность торгов.



Коррекция пары евродоллар исчерпалась около 17.00 Киева внутридневным минимумом $1,2365, выбираясь из которого евро сумел к 19.25 восстановиться до $1,2289…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар в пятницу днем укрепляет позиции к мировым валютам на фоне роста доходности гособлигаций США из-за скачка цен на сырьевом рынке.



По состоянию на 13.40 Киева курс евро к доллару снижался до $1,23 за евро с $1,246 на предыдущих торгах.



Курс доллара к иене поднимался до ¥107,67 за доллар со ¥107,36 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,25% - до 90,16 пункта.



Опрошенные агентством Market Watch аналитики считают, что удорожание доллара в пятницу связано с повышением доходности казначейских облигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries растет на 0,003 базисного пункта - до 2,917%. А доходность тридцатилетних US Treasuries увеличивается на 0,007 базисного пункта - до 3,112%. Таким образом, бумаги обоих выпусков торгуются на максимумах с конца марта.



По мнению экспертов, рост доходности американских бондов вызван ралли цен на сырьевые товары на этой неделе, в частности, на нефть и некоторые металлы.

Рост цен на сырьевые товары заметно ускорился в ходе последних торговых сессий и на данный момент затмевает все геополитические риски.



Ранее на уходящей неделе цена нефти марки Brent преодолела отметку в $74, а марки WTI - $69 за баррель, оба значения являются максимальными с ноября-декабря 2014 года. Кроме того, в четверг стоимость фьючерсов на алюминий достигала $2715,75 за тонну - максимума с мая 2011 года.



Итак, в пятницу на рынке forex доллар начал резко укрепляться к большинству основных валют без особенных причин со стороны новостного фона, за исключением роста на сырьевых рынках и повышения доходности гособлигаций США.



Пара евро-доллар упала за день с $1,2346 до $1,2275, хотя на фондовых рынках заметного сворачивания аппетитов к риску не наблюдается. Вопреки нашим ожиданиям, штурм отметки $1,24 в паре евро-доллар на этой неделе успехом не увенчался. Пара евро-доллар как была, так и остается в «боковике». Возможно, очередная попытка штурма отметки $1,24 состоится на следующей неделе.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,15/32,35 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную пятикопеечную потерю бидов и снижение оферов этой СКВ на 7,0-10,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 20 апреля ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 20 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по упавшему на 10,0 коп. с закрытия четверга спросу и потерявшему 15,0 коп. предложению



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 20 апреля по спросу и по предложению не претерпели изменений.



Пятничная коррекция безналичного доллара на торгах отечественного валютного межбанка в очередной раз подтвердила выросшую значимость текущего состояния гривневой ликвидности. Стоило Казначейству прекратить компенсацию НДС на фоне растущих гривневых расходов, как эта «диета», отразившаяся на динамике состояния коррсчетов регулятора, погнала держателей СКВ на рынок с продажами доллара. Последний на локальных курсовых низах скупал после полудня регулятор в рамках технологии Matching, пополнив свои «закрома» на $10,0 млн..



Сюжет, реализацию которого, строго говоря, автор ожидал в первой половине следующей недели, очень напоминал фиксацию полученной ранее прибыли (напомним, доллар на межбанке пребывал в состоянии роста с 18 апреля, прибавив по средневзвешенному курсу 14,31 коп.). Тем не менее, вопреки «пятничному синдрому», на межбанк вернулись «зеленые быки», вызвав подобную реакцию наличного рынка.



Меж тем заметное отставание в ликвидности состоявшихся сделок от предыдущих торгов межбанка дает весомое основание считать эту коррекцию «американца» короткоживущей и рассчитывать на возвращение на рынок «быков» уже на ближайших торгах, сюжет которым будут диктовать инициировавшие сезон репатриации дивидендов нерезиденты и Минфин, планирующий погашение трехмесячных ОВГЗ на излете апреля. Кроме того, с новой недели Казначейство возобновит компенсацию НДС «в особо крупных размерах», до 5,0-6,0 млрд. грн. Единственное, что может противопоставить этому давлению на гривню календарь, так это стартующий вскоре бюджетный период, обостряющий интерес к гривне.



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,165/26,185 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации сокращения гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро понедельника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 52 816,0 млн. грн. к отметке 48 032,5 млн. грн., формируя базу для возможного снижения курса доллара на торгах межбанка.



Довольно рано (около 10.07 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара понизились, оказавшись на отметке 26,11/26,16 UAH/USD, оправдывая опасения для «американца» из-за «похудевшего» гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ.



Спустя 5 минут, на 10.12 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, сузила спред до отметки 26,12/26,15 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами. «Игроки еще не определились в связи с новостями с рынка гривни», - заметил наш гуру.



По состоянию на 10.50 котировки доллара на межбанке, сохранив «ползучее» снижение, оказались на уровне 26,12/26,14 UAH/USD. Рынок ждет появления системных игроков.



К 11.03 котировки безналичного доллара на межбанке, сохранив нисходящий тренд, понизились до 26,11/26,13 UAH/USD.



Около 11.43 на межбанковской валютной сессии котировки доллара не покинули цифру 26,11/26,13 UAH/USD. Очевидцы не заметили присутствия на рынке НБУ.



Дополуденная небезуспешная попытка коррекции курса безналичного «американца» на межбанке , остановленная на уровне 26,11/26,13 UAH/USD, сопровождалась признаками некоторого «сжатия» рынка гривневого ресурса.

На это указывал рост ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с отметки 15,00/16,25% к уровню 15,25/16,50% годовых.

Этот рост гармонирует со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



На 12.13 котировки безналичного «американца» не тронулись с отметки 26,11/26,13 UAH/USD.



Наконец, около 13.06 Киева котировки доллара на межбанке замерли на этой цифре (26,11/26,13 UAH/USD), а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 апреля с уровней: доллар – 25,95/26,20 UAH/USD, евро – 31,90/32,35 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,450 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 20 апреля по спросу понизился на 10,0 коп., по предложению потерял 5,0 коп.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 20 апреля по спросу упал на 20 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,2280, откатившись до $1,2276 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,2270 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

23 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00-02/26,07-09 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 1,0-3,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.); евро – 32,05/32,25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 апреля спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на 17,0-20 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 23 апреля в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00-02/26,07-09 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 1,0-3,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.); евро – 32,05/32,25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 апреля спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на 17,0-20 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 23 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в зыбком балансе спрос/предложение.



На 12.00 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором сужении спреда действующих цен (26,02/26,06 UAH/USD, евро - 32,10-15/32,20-25 UAH/EUR). На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж, позволившее «сжать» маржу котировок.



По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации оптового клиентского спроса в равновесие покупок и продаж на фоне текущих цен: 26,02/26,08 UAH/USD, евро - 32,10/32,28 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB.



Около 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня не изменились с уровней открытия, ограничившись сужением спреда: 26,00-02/26,07-08 UAH/USD, евро – 32,05/32,25 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 23 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,06/26,15 UAH/USD, евро – 32,05/32,35 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB, Киев опт 26,02/26,07 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,02/26,07 UAH/USD, евро (опт) 32,10-15/32,25-30 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,10-15/32,25-30 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,95/26,10 UAH/USD, евро – 31,90/32,25 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 26,02/26,08 UAH/USD, розница – 25,98/26,10 UAH/USD; Запорожье – 26,03/26,10 UAH/USD; евро – 32,10/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,4270 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

