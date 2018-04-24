Итоги: Прогнозы 24.04.18

Додано: Вів 24 кві, 2018 12:16

Индекс деловой активности в еврозоне в апреле составил 55,2.Индекс деловой активности в еврозоне в апреле составил 55,2, как и в марте. Этот индекс основан на результатах опроса 5000 компаний из производственной сферы и сферы услуг. По прогнозам индекс должен был снизиться до 54,8. Значения индекса выше 50,0 указывают на рост активности. Отчет Еврокомиссии показали, что потребители в апреле были настроены более оптимистично в отношении своих перспектив.Судя по динамике индикаторов состояния гривневой ликвидности, украинские финансовые власти (Казначейство и Минфин) небезосновательно опасаясь заметных курсовых перекосов на торгах валютного межбанка, «наливают» безналичную гривню весьма ограниченными порциями. Тем не менее, несмотря на эту ограниченность и характерное для вторника некоторое увеличение притока экспортной СКВ из-за рубежа, цена «американца» на межбанке, сменив тренд на «бычий», начала расти. Рост тоже оказался ограниченным и довольно скоро сменился коррекцией.Полагаю, в последнем «заслуга» стартовавшего на текущей неделе бюджетного периода, сопровождаемого аккумулированием гривни для платежей в Казну.Кроме того, представляется, нерезиденты не поддержали «бычий» тренд рынка безналичного доллара. Во всяком случае, массовой скупки СКВ с их стороны непосредственные участники сессии межбанка не заметили.Наличный рынок, лишенный «сдержанного гривнеизобилия» от щедрот Казначейства и Минфина, пребывал в состоянии предыдущей сессии, по сравнению с закрытием понедельника, цена наличного «американца», по сути, не изменилась.Думается, наши финансовые власти приняли решение намеченное на текущую неделю гривнеизобилие «размазать тонким слоем» на всю пятидневку, с одной стороны стараясь избежать резких курсовых движения на межбанке, с другой, не вызвать «несварение желудка» у акцепторов этой гривневой ликвидности. Полагаю, в Минфине, НБУ и в Казначействе расчитывают, что порционные вливания гривни будут способствовать их неспешной утилизации на текущие расходы в виде жалованья персоналу компаний и платежи в Казну, не оказывая избыточного давления на рынок безналичного доллара.Тем не менее, ежедневный «порционный» приток гривневой ликвидности все равно окажет сколь-нибудь заметное влияние на настроения валютного межбанка, где, рискнем предположить, в ближайшие 3-4 дня сохранится лишенное фанатизма доминирование «зеленых быков».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv