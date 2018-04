Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Вів 24 кві, 2018 12:19 Итоги: Валюта 24.04.18



Евро торгуется к 09.10 Киева в районе $1,2214 против $1,2209 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥132,59 по сравнению со ¥132,72 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥108,82 против ¥108,71 в понедельник.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,05%.



Накануне доллар подскочил на 0,65% к евро и почти на 1% к иене на фоне роста доходности американских гособлигаций, который стал отражением повышения инфляционных ожиданий.



Накануне доходность десятилетних госбумаг США вплотную приблизилась к психологической отметке в 3% годовых, остановившись на уровне 2,995%. Это рекордный уровень с января 2014 года. Более того, шестимесячные US Treasuries накануне завершили торги выше 2% впервые с августа 2008 года.

Как следствие, участники рынка стали все чаще делать ставки на то, что в текущем году Федеральная резервная система (ФРС) повысит ставку четырежды, включая мартовское повышение.



Меж тем австралийский доллар слабо меняется к доллару США после падения до минимума за четыре месяца накануне. Во вторник стало известно, что потребительские цены в Австралии в I квартале выросли на 0,4% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года и на 1,9% в годовом выражении. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,5%, второго - на 2%.



Фьючерсы на золото в понедельник снизились третью сессию подряд, коснувшись самого низкого уровня за последние пять недель, на фоне укрепления доллара и роста доходности казначейских бумаг США.



По итогам торгов на СОМЕХ июньское золото снизилось на $14,30, или на 1,1%, до $1324 за унцию, что является самым низким показателем с 21 марта и худшим дневным спадом с 12 апреля.



«Желтый металл» достиг 2,5-месячного максимума в $1360 11 апреля.

На прошлой неделе фьючерсы на золото упали примерно на 0,7%.



Майское серебро упало на 57,6 цента, или 3,4%, до $16,587 за унцию в понедельник, отступив от своего 2-х месячного максимума на прошлой неделе. Снижение стало самым резким дневным падением с 3 июля 2017 года. Контракт вырос на 3% на прошлой неделе.



«Несмотря на то, что в последних сессиях цены на сырьевые товары сильно выросли, цена на золото не пришла в себя», - сказал Ричард Перри, аналитик рынка Hantec Markets. - «Увеличение инфляционных ожиданий должно быть благоприятным для золота, которое часто рассматривается как инфляционное хеджирование, но более сильный доллар, безусловно, оказал большее негативное влияние на золото».



Перри указал на краткосрочную поддержку цен на золото на уровне $ 1,321 после того, как металл упал ниже поддержки на уровне $1 333,50.

Индекс доллара США USDX вырос на 0,6% до 90,72 пункта.



Надежды на денуклеаризацию Северного Корейского полуострова, после объявления Пхеньяна в минувшие выходные о том, что страна закроет свой ядерный испытательный полигон и приостановит испытания ракет большой дальности, приглушили спрос на золото, способствуя снижению цен на драгоценный металл, - сказал Чинтан Карнани, главный аналитик рынка Insignia Consultants.



Июльская платина потеряла $9,40, или 1%, до $922,40 доллара за унцию.

Июньский палладий упал на $50,65, или 4,9%, до $979,55 за унцию.



Доллар вырос в понедельник, особенно против bены, индекс доллара США поднялся до трехмесячного максимума, так как доходность казначейских облигаций США оказалась на пороге прорыва психологически значимого уровня на уровне 3%.



Индекс доллара США USDX вырос на 0,7% до 90,927 , торгуясь на самом высоком уровне с середины января.



Против японской иены доллар подскочил до ¥108,72 с ¥107,65 в пятницу в Нью-Йорке, поднявшись выше уровня ¥108 впервые с февраля.



Евро упал до $1,2207 с $1,2289 в конце пятницы, в то время как фунт ослабел против доллара до $1,3944 с $1,3999.



В свете более сильного доллара валютные пары развивающихся рынков также были под давлением.



Доллар вырос примерно на 2% до самого сильного уровня с середины января против мексиканского песо - до 18,9270 песо с 18,5310 в пятницу. В сравнении с южноафриканским рандом доллар США торговался на уровне 12,3598, достигнув своего самого высокого уровня с января, по сравнению с 12.1022 в пятницу вечером в Нью-Йорке.

У доллара США было сильное начало недели на фоне более высокой доходности казначейских бумаг США. Доходность 10-летних бумаг приблизилась к психологически важному уровню 3% в понедельник, последнее значение составило 2.975%, что на 2 базисных пункта выше закрытия пятницы.



«ФРС явно является самым агрессивным центральным банком во вселенной G11, поскольку он пытается нормализовать денежно-кредитную политику после многих лет политики смягчения и рынок, наконец, обратил внимание на растущие различия в процентных ставках», - сказал Борис Шлоссберг. - «Доллару также помогли геополитические проблемы, поскольку торговые конфликты и политические конфликты с Северной Кореей ослабли за последние несколько дней, что позволило трейдерам сосредоточиться на макроуровне».



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 24 апреля понизился на 10,11 коп. и составил 61,6644 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 4,75 коп., на торгах понедельника укрепился на 5,29 коп., оказавшись на уровне 26,1256 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 23 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,165/26,185 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.07 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,11/26,16, а спустя полчаса, замедлив темп коррекции, доллар консолидировался на более узком уровне 26,12/26,15 UAH/USD.

С этого момента началось «ползучее» снижение цен «американца», остановившееся около 11.02 на цифре 26,11/26,13 UAH/USD. Поскольку регулятор принимает участие в сессии «при благоприятных» для пополнения резервов условиях «анонимно», в рамках «технологии» Matching, наверняка утверждать, что эта остановка стала следствием арбитража НБУ нельзя. Во всяком случае, эти уровни цен держались до 14.05 Киева, когда СКВ на межбанке возобновила снижение, оказавшись на уровне 26,105/26,130 UAH/USD. К 15.45 доллар сделал еще полшага вниз (26,10/26,13 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого финиша сессии.



На цифре 26,100/26,125 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 23 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1256 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,92% с 28,0672 UAH/USD до 26,1256 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 23 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 23 апреля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, Казначейство с пятницы взяло тайм-аут и приостановило компенсировать НДС, лишив рынок гривневой ликвидности, особенно важной во время бюджетного периода.



Во-вторых, регулятор в пятницу разместил свои депосертификаты на общую сумму 24,659 млрд. грн., из которых 17,505 млрд. грн. стоили 14-тидневные бумаги. Участники проекта должны были оплатить покупку 23-го.



Таким образом, к понедельнику на рынке гривневого ресурса обозначилась нехватка средств в нацвалюте.



По состоянию на утро 23-го, подтверждая вышеизложенное, гривневый навес на транзитных и коррсчетах НБУ продемонстрировал снижение объема с уровня 52 816,0 млн. грн. к отметке 48 032,5 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 апреля заметно, на $44,2 млн., понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, к понедельнику сузился рынок гривни, лишая игроков инструмента. Кроме того, в дебюте недели падает объем притока экспортной выручки из-за рубежа, пропорционально снижая обязательную к продаже ее часть.



Во-вторых, игроки продавали лишь необходимую часть СКВ, небезосновательно рассчитывая на непродолжительность текущего укрепления гривни и очень скорое появления на рынке избыточной гривневой ликвидности от Казначейства и Минфина, а также старта сезона репатриации дивидендов.



В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков оборотами).



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с пятницей, 20 апреля, в понедельник, 23-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $226,8 млн. к отметке $173,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $191,9 млн. к $147,7 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в понедельник мы сообщили выше.



Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировал 23 апреля схожую динамику, которая заключалась в ползучем снижении действующих цен, которое после обеда в паре евро-гривня ускорилось.



Наличная пара доллар-гривня, не упуская из виду настроения на валютном межбанке, отнюдь не торопилась пробивать вниз концептуальнозначимую отметку 26,00 UAH/USD. Как и субъекты «зеленого» безнала, участники рынка наличных небезосновательно рассчитывают на скорое подорожание доллара.



За исключением рынка Запорожья, дилеры которого констатировали незначительный прогресс в ликвидности, остальные региональные рынки рапортовали о некотором регрессе. Причина запорожского роста ликвидности, полагаю в непродолжительном дополуденном доминировании оптового спроса, с помощью которого клиенты пытались «пристроить» сохранившуюся с выходных гривневую ликвидность.



В остальные вышеперечисленных населенных пунктах в течение понедельника наблюдалась равновесная торговля в паре доллар-гривня, сопровождавшаяся очевидной «сдержанностью» клиентов, которые обращались к валютообменному сервису лишь в случае крайней необходимости.



Попытки дилеров «расшевелить» пассивных клиентов символическим дисконтированием действующих цен особого успеха не имели.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара потеряла 2,0-5,0 коп., офера стали ниже на 1,0-2,0 коп.

Налицо заметное отставание в курсовой динамике по сравнению с безналичным долларом.



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «американца» потеряли 1,0-4,0 коп. либо не изменились (Запорожье, Киев). Офера стали ниже на 2,0-3,0 коп., либо не изменились (Харьков).



Таким образом, наличный рынок очевидным замедлением курсовой динамики демонстрирует свою готовность к скорому возобновлению роста долларовых цен, связанных с изобилием безналичной гривни стараниями Казначейства и Минфина, а также стартом сезона репатриации дивидендов. Строго говоря, последнее более корректно назвать «выводом на родину конвертированное в СКВ погашение Минфином трехмесячных ОВГЗ». Здесь возможны нюансы: если «варягам» «глянется» предлагаемая доходность следующих размещаемых бумаг, они могут «воздержаться» от визита на межбанк за долларами.



Наличный доллар в течение понедельника едва заметно потерял в цене, «вежливо» реагируя на «зеленых медведей» межбанка, которых высоковероятно очень скоро могут сменить «голодные» «зеленые быки». Вызвав сообразную реакцию наличного рынка.



Впрочем, по порядку.



Торги 23 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,00/26,07 UAH/USD, евро – 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,430 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, практически не требуя ценовой поддержки.



Около 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня не изменились с уровней открытия, ограничившись сужением спреда: 26,00-02/26,07-08 UAH/USD, евро – 32,05/32,25 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Для этого дилерам розницы пришлось немного дисконтировать полуденные цены в паре доллар-гривня.



Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое и обеспечило приличную итоговую ликвидность. Последняя, впрочем, заслужив от дилеров розницы Днепра «четверку», констатировала незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.



В течение понедельника биды наличного «неформального» розничного доллара понизились на 2,0 коп., офера потеряли столько же.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера упали на 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,00/26,07 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, практически не нуждалось в ценовой поддержке посредством дисконтирования.



К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют, едва заметно понизившись по менее значимым оферам, обрели вид: 26,00-02/26,07-08 UAH/USD, евро – 32,05/32,25 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на уровне «ниже среднего».



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, поддержанная едва заметным снижением цен. Однако, в отличие от предыдущей сессии, этот итоговый баланс спрос/предложение не спас оптовый сегмент от некоторого снижения ликвидности. Последняя, заслужив «четверку с минусом», констатировала ухудшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 23 апреля биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 2,0 коп.



По сравнению с закрытием 20 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 23 апреля уровнями 32,00/32,25 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника пятикопеечную потерю бидов на фоне стабильных оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре упали на 15,0 коп., офера стали ниже 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 23 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, которая едва заметно теряла в цене. Как под «впечатлением» аналогичных настроений на межбанке, так и в рамках балансировки спроса и предложения.



Тем не менее, реагируя на коррекцию пары евро-доллар мирового рынка forex стартовавшую после 10.00 Киева на европейской сессии, наши дилеры все-таки понизили более значимые биды пары евро-гривня.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2270 к отметке $1,2210, констатировав внутридневное его снижение на заметные 60 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на эту потерю, понизив в течение понедельника более значимую позицию «спрос».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 23 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2280 пара евро-доллар сразу инициировала плавное снижение, оказавшись к началу европейской сессии форекса на цифре $1,2275. Со стартом европейских торгов выросли и динамика коррекции главной валютной пары и волатильность торгов.



Коррекция пары евродоллар исчерпалась около 18.00 Киева, когда пара обосновалась в районе $1,2210, не покидая ближайшие «окрестности» этой цифры до 20.20 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США в понедельник продолжает повышаться относительно основных валют развитых стран, включая евро, иену и фунт стерлингов, на фоне увеличения доходности американских гособлигаций.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,3% к 15.25 Киева, ранее в ходе торгов он поднимался на 0,4% - до максимума за три месяца (90,704 пункта).



Евро к 15.25 Киева стоил $1,2239 против $1,2288 на закрытие прошлой сессии в Нью-Йорке.



В паре с японской нацвалютой доллар поднялся на 0,5%, до ¥108,16, впервые с февраля превысив отметку ¥108.



Курс евро поднялся на 0,1%, до ¥132,40.



По отношению к фунту доллар прибавил 0,2%, к швейцарскому франку - 0,1%.



Увеличение продаж госдолга в Европе и сильный рост сырьевых цен подкрепляет позиции «медведей» на рынке US Treasuries. В пятницу доходность десятилетних госбумаг США достигла 2,949% годовых, что является рекордным уровнем с января 2014 года, в понедельник она продолжает движение в направлении 3%.



Участники рынка все больше рассчитывают на четыре повышения процентных ставок Федрезерва в 2018 году: в понедельник эта вероятность была близка к 40% против 24,5% на 11 апреля.



Поддержку доллару оказывает также новость о том, что министр финансов США Стивен Мнучин рассматривает возможность поездки в Китай для обсуждения торговых соглашений. Это улучшило оптимизм инвесторов относительно того, что напряженность в отношениях между двумя странами ослабевает.



В ходе европейских торгов, по состоянию на 17.35 Киева, доллар США продолжил пятничное наступление против своих конкурентов. Повышение доходности американских облигаций выступило главным драйвером «бычьего» импульса. Доходность десятилетних облигаций выросла с 2,963% до 2,999%. Пара евро/доллар упала с $1,2288 до $1,2225 (-64 пунктов). Часть кроссов с евро в начале европейской сессии находились в «красной зоне».



После публикации разочаровывающего производственного индекса PMI еврозоны в апреле они все перешли в отрицательную область, отправив евро к уровню $1,2289. На противоречивых данных и слухах, обсуждаемых информационными агентствами, о возможной отсрочке решений по QE на предстоящих заседаниях, инвесторы воздерживаются от покупок евро.



Заседание ЕЦБ и пресс-конференция Марио Драги запланированы на четверг, 26 апреля.



В центре внимания трейдеров находятся деловая активность в производственном секторе и секторе услуг, а также данные по продажам жилья на вторичном рынке США.



Кроме макростатистики, необходимо следить за доходностью американских облигаций и динамикой фондовых индексов. Доходность десятилетних Treasuries развернулась вниз несколько часов назад. С небольшим опозданием стали разворачиваться основные пары, которые падали по инерции.



По паре евро-доллар по-прежнему ждем коррекции и первой целевой зоной выступит диапазон $1,2260 – $1,2275.



По британцу тоже назрела коррекция. Для неё нужно пройти два уровня: $1,40 и $1,4040. После этого можно корректироваться до $1,4080-$1,4100.



Опубликованная европейская статистика: Индекс деловой активности в производственном секторе в Германии в апреле составил 58,1 (прогноз был 57,6, предыдущее значение равнялось 58,2). Индекс деловой активности в секторе услуг в Германии в апреле составил 54,1 (прогноз был 54,1, предыдущее значение равнялось 53,9). Индекс деловой активности в производственном секторе в еврозоне в апреле составил 56,2 (прогноз был 56,6, предыдущее значение 56,6) Индекс деловой активности в секторе услуг в еврозоне в апреле составил 55,0 (прогноз был 54,8, предыдущее значение равнялось 54,9).



Стало быть, в паре евро-доллар третью сессию подряд идет снижение. От отметки $1,2410, на которой цена была на прошлой неделе, цена в понедельник снизилась до $1,2210, потеряв 2 фигуры. Причем падение идет вообще без каких-либо поводов со стороны новостного фона.



Аналитические ленты лишь отмечают, что рост доллара сопровождается ростом доходностей. Например, доходность 10-летних облигаций Казначейства США выросла в понедельник до 3% - это максимум с начала января 2014 года (еще 18 апреля на открытии дня доходность 10-леток была 2,81%, так что темп роста доходности впечатляет).



Но в чем здесь взаимосвязь – неясно, ведь рост доходностей означает падение цены облигаций. То есть американские облигации продают, на них падает спрос, но доллар при это загадочно растет. Хотя должен был бы при таком раскладе падать.



Единственное сколь-нибудь разумное объяснение заключается в том, что из облигаций США краткосрочно, в моменте, пошел настолько сильный отток, что долларовой ликвидности на рынках стало не хватать для продавцов американских облигаций. То есть возник краткосрочный дефицит долларов на внутреннем денежном рынке США, и это привело даже к росту курса доллара на планетарном рынке. Но в более долгосрочной перспективе этот сценарий для доллара негативен. Игроки, которые устроили распродажу американских облигаций, должны будут куда-то направить свои доллары. Либо на американский фондовый рынок, либо на товарные рынки, либо прямо выйти из долларов, купив другие валюты.



Совершенно очевидно, что устойчивое падение американских облигаций в цене не может быть положительным фактором для курса доллара. Собственно говоря, с середины 2017 года мы видели, как падение доллара сопровождалось ростом доходностей, что выглядит более логичным. Впрочем, на самом деле между доходностями по госдолгу и курсом валют никакой корреляции нет. Бывают случаи, когда у страны рост доходности по госдолгу совпадает с обесценением валюты (очевидный пример – поведение обоих индикаторов перед дефолтом по госдолгу), но бывают и случаи, когда доходности растут или падают в первую очередь из-за политики центробанка. В этом случае, когда центробанк повышает ставку и вызывает рост доходностей, курс национальной валюты, наоборот, должен расти, так как более высокая процентная ставка вызывает приток капитала. Впрочем, не похоже, что резкий рост доходностей американских облигаций в последние дни связан с переоценкой рынком перспектив повышения ставки ФРС.



Скорее все-таки это чисто краткосрочное спекулятивное явление. И в итоге деньги, которые ушли с американского рынка облигаций, пойдут в американские же акции, возобновится рост аппетитов к риску и общее падение доллара. Так что пока мы продолжаем придерживаться нашего прежнего сценария, предполагающего, что рынки всех типов активов еще продолжат расти, а о глобальном замедлении экономики и старте роста доллара говорить рано.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 32,00/32,25 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную пятикопеечную потерю бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 23 апреля ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 23 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с минусом», ухудшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по упавшему на 15,0 коп. с закрытия пятницы спросу и потерявшему 10,0 коп. предложению



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 23 апреля по спросу и по предложению не претерпели изменений.



Понедельничная сессия валютного межбанка прошла «под контролем» стартовавшего бюджетного периода, характерного обострением интереса к нацвалюте, а также состоявшегося в пятницу размещения регулятором своих депозитных сертификатов на сумму 24,659 млрд. грн., из которых 17,505 млрд. грн. приходилось на двухнедельные бумаги.



При этом на рынке все еще отсутствовали украинские «дочки» западных банков, у которых на текущей неделе ожидается очередной сезон репатриации дивидендов.



Кроме того, насколько нам известно, Казначейство еще собирается компенсировать НДС в более заметных, чем на прошлой неделе, объемах. Должен нарастить гривневую ликвидность и Минфин погашением трехмесячных ОВГЗ. Поэтому пятничный выход НБУ на рынок гривневого ресурса представляется неслучайным – Институтская, по всей видимости, превентивно готовится к скачку гривневой ликвидности, стараясь смягчить «последствия» этого гривнеизобилия на межбанке.



Строго говоря, мы уже в понедельник ожидали смены настроения на рынке безналичного доллара и тамошнего возобновления роста курса «американца». Но случился бюджетный период и депозитные сертификаты НБУ.



Тем не менее, представляется, что сезон репатриации дивидендов или вывод полученной после конвертации СКВ гривни погашения Минфином нерезидентами и другие вышеперечисленные «бычьи» факторы рынка «зеленого» безнала, все равно развернут курс «американца» к росту.



Натурально, нечто подобное, хотя и в более «мягком» варианте, ожидается на наличном рынке, клиенты которого весьма восприимчивы к «гипнозу» сводок с торгов валютного межбанка.



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,100/26,125 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации сокращения гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро вторника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 032,5 млн. грн. к отметке 47 615,0 млн. грн., формируя базу для возможного «теоретического» снижения курса доллара на торгах межбанка.



Очень рано (около 09.58 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара повысились, оказавшись на отметке 26,14/26,17 UAH/USD, оправдывая наши ожидания по отскоку и появлению на рынке «зеленых быков».



Спустя 30 минут, на 10.28 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, выросли до отметки 26,17/26,20 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.



К 10.43 рост безналичного «американца» приостановился. Предположительно, без участия регулятора. На моменте цена СКВ 26,16/26,19 UAH/USD.



По состоянию на 11.10 котировки доллара на межбанке, не покинули отметку 26,16/26,19 UAH/USD. Рынок ждет появления системных игроков.



Около 12.17 на межбанковской валютной сессии котировки доллара самостоятельно, без видимого вмешательства регулятора, опустились к цифре 26,14/26,16 UAH/USD. Очевидцы не заметили присутствия на рынке НБУ.



Дополуденная небезуспешная попытка роста курса безналичного «американца» на межбанке , остановленная на уровне 26,16/26,19 UAH/USD с последующей послеполуденной коррекцией, сопровождалась признаками некоторого «сжатия» рынка гривневого ресурса.

На это указывал рост ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с отметки 15,25/16,25% к уровню 15,50/16,50% годовых.

Этот рост гармонирует со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Наконец, около 13.08 Киева котировки доллара на межбанке замерли на этой цифре (26,14/26,163 UAH/USD), а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 апреля с уровней: доллар – 25,85/26,10 UAH/USD, евро – 31,60/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,440 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 23 апреля по спросу понизился на 30,0 коп., по предложению потерял 25,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 23 апреля по спросу упал на 80 пунктов, по предложению потерял 100 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,2207, приподнявшись до $1,2215 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,2212 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

24 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00-03/26,07-09 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не претерпели изменений); евро – 31,95-98/32,20-23 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 апреля спрос понизился на 7,0-10,0 коп., предложение упало на 2,0-5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 24 апреля в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00-03/26,07-09 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не претерпели изменений); евро – 31,95-98/32,20-23 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 апреля спрос понизился на 7,0-10,0 коп., предложение упало на 2,0-5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 24 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в зыбком балансе спрос/предложение.



На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом сохранении без особых изменений цен открытия: 26,00-02/26,06 UAH/USD, евро – 32,00/32,10 UAH/EUR. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж, позволившее сне менять действующие котировки.



По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации оптового клиентского приноса в равновесие покупок и продаж на фоне текущих не изменившихся с утра цен: 26,02/26,07 UAH/USD, евро - 31,95/32,15 UAH/EUR, рубль 0,418/0,425 UAH/RUB.



Около 12.34 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня по сути не изменились с уровней открытия, ограничившись сужением спреда: 26,02/26,07 UAH/USD, евро – 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 24 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,03/26,14 UAH/USD, евро – 31,83/32,22 UAH/EUR, рубль 0,416/0,425 UAH/RUB, Киев опт 26,00/26,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,00/26,06 UAH/USD, евро (опт) 32,00/32,10 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,00/32,10 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,95/26,15 UAH/USD, евро – 31,70/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 26,00/26,08 UAH/USD, розница – 25,97/26,10 UAH/USD; Запорожье – 26,02/26,07 UAH/USD; евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,425 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Курс доллара слабо меняется по отношению к евро и иене после резкого скачка к большинству мировых валют в понедельник на фоне роста доходности US Treasuries.Фьючерсы на золото в понедельник снизились третью сессию подряд, коснувшись самого низкого уровня за последние пять недель, на фоне укрепления доллара и роста доходности казначейских бумаг США.Доллар вырос в понедельник, особенно против bены, индекс доллара США поднялся до трехмесячного максимума, так как доходность казначейских облигаций США оказалась на пороге прорыва психологически значимого уровня на уровне 3%.Индекс доллара США USDX вырос на 0,7% до 90,927 , торгуясь на самом высоком уровне с середины января.Против японской иены доллар подскочил до ¥108,72 с ¥107,65 в пятницу в Нью-Йорке, поднявшись выше уровня ¥108 впервые с февраля.Евро упал до $1,2207 с $1,2289 в конце пятницы, в то время как фунт ослабел против доллара до $1,3944 с $1,3999.В свете более сильного доллара валютные пары развивающихся рынков также были под давлением.Доллар вырос примерно на 2% до самого сильного уровня с середины января против мексиканского песо - до 18,9270 песо с 18,5310 в пятницу. В сравнении с южноафриканским рандом доллар США торговался на уровне 12,3598, достигнув своего самого высокого уровня с января, по сравнению с 12.1022 в пятницу вечером в Нью-Йорке.У доллара США было сильное начало недели на фоне более высокой доходности казначейских бумаг США. Доходность 10-летних бумаг приблизилась к психологически важному уровню 3% в понедельник, последнее значение составило 2.975%, что на 2 базисных пункта выше закрытия пятницы.«ФРС явно является самым агрессивным центральным банком во вселенной G11, поскольку он пытается нормализовать денежно-кредитную политику после многих лет политики смягчения и рынок, наконец, обратил внимание на растущие различия в процентных ставках», - сказал Борис Шлоссберг. - «Доллару также помогли геополитические проблемы, поскольку торговые конфликты и политические конфликты с Северной Кореей ослабли за последние несколько дней, что позволило трейдерам сосредоточиться на макроуровне».С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,92% с 28,0672 UAH/USD до 26,1256 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 23 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 23 апреля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, Казначейство с пятницы взяло тайм-аут и приостановило компенсировать НДС, лишив рынок гривневой ликвидности, особенно важной во время бюджетного периода.Во-вторых, регулятор в пятницу разместил свои депосертификаты на общую сумму 24,659 млрд. грн., из которых 17,505 млрд. грн. стоили 14-тидневные бумаги. Участники проекта должны были оплатить покупку 23-го.Таким образом, к понедельнику на рынке гривневого ресурса обозначилась нехватка средств в нацвалюте.По состоянию на утро 23-го, подтверждая вышеизложенное, гривневый навес на транзитных и коррсчетах НБУ продемонстрировал снижение объема с уровня 52 816,0 млн. грн. к отметке 48 032,5 млн. грн.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 апреля заметно, на $44,2 млн., понизились, имея для этого следующие основания.Во-первых, как указано выше, к понедельнику сузился рынок гривни, лишая игроков инструмента. Кроме того, в дебюте недели падает объем притока экспортной выручки из-за рубежа, пропорционально снижая обязательную к продаже ее часть.Во-вторых, игроки продавали лишь необходимую часть СКВ, небезосновательно рассчитывая на непродолжительность текущего укрепления гривни и очень скорое появления на рынке избыточной гривневой ликвидности от Казначейства и Минфина, а также старта сезона репатриации дивидендов.В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков оборотами).Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с пятницей, 20 апреля, в понедельник, 23-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $226,8 млн. к отметке $173,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $191,9 млн. к $147,7 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в понедельник мы сообщили выше.Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировал 23 апреля схожую динамику, которая заключалась в ползучем снижении действующих цен, которое после обеда в паре евро-гривня ускорилось.Наличная пара доллар-гривня, не упуская из виду настроения на валютном межбанке, отнюдь не торопилась пробивать вниз концептуальнозначимую отметку 26,00 UAH/USD. Как и субъекты «зеленого» безнала, участники рынка наличных небезосновательно рассчитывают на скорое подорожание доллара.За исключением рынка Запорожья, дилеры которого констатировали незначительный прогресс в ликвидности, остальные региональные рынки рапортовали о некотором регрессе. Причина запорожского роста ликвидности, полагаю в непродолжительном дополуденном доминировании оптового спроса, с помощью которого клиенты пытались «пристроить» сохранившуюся с выходных гривневую ликвидность.В остальные вышеперечисленных населенных пунктах в течение понедельника наблюдалась равновесная торговля в паре доллар-гривня, сопровождавшаяся очевидной «сдержанностью» клиентов, которые обращались к валютообменному сервису лишь в случае крайней необходимости.Попытки дилеров «расшевелить» пассивных клиентов символическим дисконтированием действующих цен особого успеха не имели.В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара потеряла 2,0-5,0 коп., офера стали ниже на 1,0-2,0 коп.Налицо заметное отставание в курсовой динамике по сравнению с безналичным долларом.По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «американца» потеряли 1,0-4,0 коп. либо не изменились (Запорожье, Киев). Офера стали ниже на 2,0-3,0 коп., либо не изменились (Харьков).Таким образом, наличный рынок очевидным замедлением курсовой динамики демонстрирует свою готовность к скорому возобновлению роста долларовых цен, связанных с изобилием безналичной гривни стараниями Казначейства и Минфина, а также стартом сезона репатриации дивидендов. Строго говоря, последнее более корректно назвать «выводом на родину конвертированное в СКВ погашение Минфином трехмесячных ОВГЗ». Здесь возможны нюансы: если «варягам» «глянется» предлагаемая доходность следующих размещаемых бумаг, они могут «воздержаться» от визита на межбанк за долларами.Наличный доллар в течение понедельника едва заметно потерял в цене, «вежливо» реагируя на «зеленых медведей» межбанка, которых высоковероятно очень скоро могут сменить «голодные» «зеленые быки». Вызвав сообразную реакцию наличного рынка.Впрочем, по порядку.Торги 23 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,00/26,07 UAH/USD, евро – 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,430 UAH/RUB.Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.Это равновесие сохранялось до полудня, практически не требуя ценовой поддержки.Около 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня не изменились с уровней открытия, ограничившись сужением спреда: 26,00-02/26,07-08 UAH/USD, евро – 32,05/32,25 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Для этого дилерам розницы пришлось немного дисконтировать полуденные цены в паре доллар-гривня.Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое и обеспечило приличную итоговую ликвидность. Последняя, впрочем, заслужив от дилеров розницы Днепра «четверку», констатировала незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.В течение понедельника биды наличного «неформального» розничного доллара понизились на 2,0 коп., офера потеряли столько же.Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера упали на 2,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,00/26,07 UAH/USD.До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, практически не нуждалось в ценовой поддержке посредством дисконтирования.К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют, едва заметно понизившись по менее значимым оферам, обрели вид: 26,00-02/26,07-08 UAH/USD, евро – 32,05/32,25 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на уровне «ниже среднего».После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, поддержанная едва заметным снижением цен. Однако, в отличие от предыдущей сессии, этот итоговый баланс спрос/предложение не спас оптовый сегмент от некоторого снижения ликвидности. Последняя, заслужив «четверку с минусом», констатировала ухудшение показателей предыдущей сессии.На протяжении 23 апреля биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 2,0 коп.По сравнению с закрытием 20 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 23 апреля уровнями 32,00/32,25 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника пятикопеечную потерю бидов на фоне стабильных оферов.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре упали на 15,0 коп., офера стали ниже 5,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 23 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, которая едва заметно теряла в цене. Как под «впечатлением» аналогичных настроений на межбанке, так и в рамках балансировки спроса и предложения.Тем не менее, реагируя на коррекцию пары евро-доллар мирового рынка forex стартовавшую после 10.00 Киева на европейской сессии, наши дилеры все-таки понизили более значимые биды пары евро-гривня.Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 32,00/32,25 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную пятикопеечную потерю бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 23 апреля ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,430 UAH/RUB.По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 23 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с минусом», ухудшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по упавшему на 15,0 коп. с закрытия пятницы спросу и потерявшему 10,0 коп. предложениюКотировки российской валюты (розница) к финишу торгов 23 апреля по спросу и по предложению не претерпели изменений.Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,100/26,125 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации сокращения гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро вторника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 032,5 млн. грн. к отметке 47 615,0 млн. грн., формируя базу для возможного «теоретического» снижения курса доллара на торгах межбанка.Очень рано (около 09.58 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара повысились, оказавшись на отметке 26,14/26,17 UAH/USD, оправдывая наши ожидания по отскоку и появлению на рынке «зеленых быков».Спустя 30 минут, на 10.28 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, выросли до отметки 26,17/26,20 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.К 10.43 рост безналичного «американца» приостановился. Предположительно, без участия регулятора. На моменте цена СКВ 26,16/26,19 UAH/USD.По состоянию на 11.10 котировки доллара на межбанке, не покинули отметку 26,16/26,19 UAH/USD. Рынок ждет появления системных игроков.Около 12.17 на межбанковской валютной сессии котировки доллара самостоятельно, без видимого вмешательства регулятора, опустились к цифре 26,14/26,16 UAH/USD. Очевидцы не заметили присутствия на рынке НБУ.Дополуденная небезуспешная попытка роста курса безналичного «американца» на межбанке , остановленная на уровне 26,16/26,19 UAH/USD с последующей послеполуденной коррекцией, сопровождалась признаками некоторого «сжатия» рынка гривневого ресурса.На это указывал рост ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с отметки 15,25/16,25% к уровню 15,50/16,50% годовых.Этот рост гармонирует со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Наконец, около 13.08 Киева котировки доллара на межбанке замерли на этой цифре (26,14/26,163 UAH/USD), а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 апреля с уровней: доллар – 25,85/26,10 UAH/USD, евро – 31,60/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,440 UAH/RUB.По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.Евро по сравнению с открытием 23 апреля по спросу понизился на 30,0 коп., по предложению потерял 25,0 коп.Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 23 апреля по спросу упал на 80 пунктов, по предложению потерял 100 пунктов.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,2207, приподнявшись до $1,2215 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,2212 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром24 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00-03/26,07-09 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не претерпели изменений); евро – 31,95-98/32,20-23 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 апреля спрос понизился на 7,0-10,0 коп., предложение упало на 2,0-5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 24 апреля в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00-03/26,07-09 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не претерпели изменений); евро – 31,95-98/32,20-23 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 апреля спрос понизился на 7,0-10,0 коп., предложение упало на 2,0-5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).На старте торгов 24 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в зыбком балансе спрос/предложение.На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом сохранении без особых изменений цен открытия: 26,00-02/26,06 UAH/USD, евро – 32,00/32,10 UAH/EUR. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж, позволившее сне менять действующие котировки.По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации оптового клиентского приноса в равновесие покупок и продаж на фоне текущих не изменившихся с утра цен: 26,02/26,07 UAH/USD, евро - 31,95/32,15 UAH/EUR, рубль 0,418/0,425 UAH/RUB.Около 12.34 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня по сути не изменились с уровней открытия, ограничившись сужением спреда: 26,02/26,07 UAH/USD, евро – 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 24 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,03/26,14 UAH/USD, евро – 31,83/32,22 UAH/EUR, рубль 0,416/0,425 UAH/RUB, Киев опт 26,00/26,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,00/26,06 UAH/USD, евро (опт) 32,00/32,10 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,00/32,10 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,95/26,15 UAH/USD, евро – 31,70/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 26,00/26,08 UAH/USD, розница – 25,97/26,10 UAH/USD; Запорожье – 26,02/26,07 UAH/USD; евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,425 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

