Итоги: Мировой фондовый рынок 25.04.18

Фондовый рынок в США резко снизился во вторник, на фоне некоторых воспринятых как негативные новостей от компаний, роста доходности 10-летних казначейских облигаций США до 3% первые за четыре года, что может повысить стоимость заимствований для компаний. Ралли на рынке за последние девять лет было вызвано низкими процентными ставками, стимулирующей денежной политикой и излишком ликвидности. Доходность 10-летних облигаций роста на сочетании опасений в отношении более высокой инфляции, роста предложения долга, и роста процентной ставки ФРС.
«Пересечение 3-процентной линии, конечно, увеличивает опасения, но на данном этапе рост доходности не противоречит росту акций. Думаю, пока все в порядке, но мы, очевидно, будем следить за доходностью, особенно если ФРС будет более агрессивной», - сказал главный стратег Key Private Bank Брюс Маккейн.
В центре внимания участников рынка также остаются финансовые отчеты компаний. Так, чистая прибыль крупнейшего в мире производителя строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин Caterpillar за первый квартал подскочила в 8,7 раза, до $1,665 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию составила $2,74 против ожиданий в $2,12.
Verizon Communications увеличил прибыль на 31,3%, до $4,6 миллиарда, прибыль на акцию составила $1,11, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне $1,1.
Прибыль акционеров Coca-Cola Company за квартал увеличилась на 16%, до $1,368 миллиарда, или $0,32 на акцию против $0,27 годом ранее.
Индексы S&P 500 и Dow снизились за день наиболее сильно за две недели. Dow Jones Industrial Average снижается пятую сессию подряд. S&P 500 с начала года снизился на 1,5%.
Из 24% компаний, акции которых входят в S&P 500 и которые сообщили результаты за первый квартал, 77,1% отчитались лучше ожиданий аналитиков, против 64% в среднем с 1994 г.
Экономические данные:
Индекс уверенности потребителей в США от Conference Board в апреле вырос, так как увеличился оптимизм в отношении краткосрочной перспективы, и доля потребителей, ожидающих, что их доходы снизятся в предстоящие месяцы, достигла минимального уровня с декабря 2000 г.
Цена на нефть Brent выросла выше $75 за баррель, максимального уровня с ноября 2014 г., но далее развернулась и в итоге снизилась, на фоне обещаний президента США Трампа и президента Франции Макрона разрешить противоречия между США и ЕС по Ирану, что уменьшает опасения возобновления санкций США в отношении Ирана.
Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 1,94 к 1, на Nasdaq 1,71 к 1.
Объем торговли на биржах США был 7,22 млрд. акций, по сравнению с 6,80 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.
Промышленный индекс Dow Jones понизился на 1,74%, до 24 024,13 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 1,34%, до 2 634,56 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 1,70%, до 7 007,35 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились во вторник преимущественно ростом ключевых индикаторов. Европейский фондовый рынок откатился после роста в течение дня, и закрылся с незначительным снижением, после того, как доходность 10-летних казначейских облигаций США преодолела психологически важный уровень 3%, что рассматривается как препятствие для акций.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,02%. Индекс торговался около максимального уровня за день, но снизился в последние часы торговли.
В понедельник индекс вырос на 0,4% и закрытие было на максимальном уровне со 2 февраля.
Пара евро-доллар выросла на 0,2%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 0,3 базисных пункта до 0,631%.
Европейские акции снизились после того, как доходность по 10-летним казначейским облигациям США, которые рассматриваются как наиболее важный индикатор рынка облигаций — выросла до 3%, что произошло впервые с 2014 г.
Более высокие доходности облигаций обычно оказывают давление на акции, так как облигации начинают приносить относительно большую прибыль и повышают стоимость заимствований для компаний.
Многие европейские компании действуют в США и занимают там деньги, таким образом они также находится под воздействием доходности в США.
Нефтегазовый сектор показал наиболее высокий рост — индекс Stoxx Europe 600 Oil & Gas вырос на 1,15%. Это последовало за движением цены на нефть Brent выше $75 за баррель (максимального уровня с 2014), так как противостояние Саудовской Аравии и Йемена ужесточилось. Другим фактором роста цены были слухи о том, что санкции США против Ирана могут быть приняты в мае.
Экономические данные: Индекс делового климата от Ifo в апреле снизился до 102,1 с 103,3 в марте, что ниже прогноза экономистов 102,6. Индекс делового климата Ifo сейчас также включает сферу услуг.
«Оптимистичное настроение германских руководителей исчезает», - отмечает президент Ifo Клеменс Фуест.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,02%. Индекс торговался около максимального уровня за день, но снизился в последние часы торговли.
В понедельник индекс вырос на 0,4% и закрытие было на максимальном уровне со 2 февраля.
Британский FTSE 100 вырос на 0,36% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 425,4 пункта(шестая сессия роста подряд, на фоне роста энергетического сектора при росте цен на нефть).
Немецкий DAX понизился на 0,17% до 12 550,82 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,1% — на отметке 5 444,16 пункта.
Азия
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественным снижением на фоне негатива на американских рынках накануне.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,35% - до 3117,97 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - вырос на 0,27%, до 1809,26 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1% - до 30328,15 пункта, корейский KOSPI - на 0,62%, до 2448,81 пункта.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,28%, до 22215,32 пункта.
Биржа Австралии закрыта в среду в связи с национальным праздником. По итогам вторника австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,6% и составил 5921,6 пункта.
С пессимизмом отреагировали азиатские инвесторы на то, что по итогам торгов вторника индексы США опустились на 1,3-1,7% на фоне рекордного роста доходности американских казначейских облигаций. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) во вторник впервые с января 2014 года выросла до 3% на фоне повышения инфляционных ожиданий в стране.
Американские рынки оказались под давлением как со стороны роста доходности облигаций, так и опасений за корпоративные доходы.
Думается, этот тренд распространился и на торговую сессию в Азии.
Участники торгов обратили также внимание на внутренние корпоративные новости. Так, японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Company Limited повысила цену покупки ирландской фармацевтической компании Shire до £47 ($66,7) за акцию. После этого совет директоров Shire рекомендовал акционерам компании принять предложение Takeda. По итогам торгов акции японской компании упали на 7%.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии во вторник. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,12% - до 2253,77 пункта, РТС - на 0,8%, до 1153,83 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева опустился на 0,43%, до 61,54 RUB/USD, евро - на 0,29%, до 75,21 RUB/EUR.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,19% - до $74,57 за баррель.
Бумаги Сбербанка подешевели на 0,11%, «АЛРОСы» — на 0,28%. Акции «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 0,64%, Московской биржи — на 0,49%, «Газпрома» — на 0,1%.
Российский фондовый рынок во вторник продолжил расти. Индекс Мосбиржи поднялся в область 2 260 пунктов и практически вернулся к тем уровням апреля, откуда начались лавинообразные продажи. Где-то здесь, в области 2 250—2 270 пунктов, рублевый индикатор будет консолидироваться. Индекс РТС закрепляется в пределах 1 145—1 160 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 24 апреля, повысился на 102,74 пункта или на 27,67% до уровня 473,98 пунктов.
Объем торгов за день составил 86,4 млн. грн., акциями наторговали 0,35 млн. грн.
Как сообщалось в понедельник 23 апреля, ПФТС-индекс повысился на 0,70 пункта или на 0,19% до уровня 371,24 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 158,92 пунктов или на 50,44% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 24 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуется в «плюсе», китайские биржи прибавляют по 2% по итогам заседания политбюро ЦК КПК, где были озвучены намерения провести рыночные реформы в стране.
По состоянию на 8.20 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 2,07% - до 3131,9 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,88%, до 1797,26 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 1,09% - до 30584,93 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,17%, до 2470,04 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,65% - до 5924,5 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавлял 0,82%, поднимаясь до 22268,72 пункта.
По данным китайского агентства Синьхуа, китайское политбюро заявило по итогам заседания в понедельник, что «правительство будет придерживаться активной налоговой политики и разумной и нейтральной денежно-кредитной политики».
Кроме того, было озвучено намерение «принять рыночные меры для сокращения избыточных мощностей» в стране.
Члены партии также призвали к «смелым реформам и усилиям по открытию китайского рынка», - сообщает агентство.
«Впервые они озвучили сразу пять мер Ранее они указывали только на одну или две», - приводит издание The Wall Street Journal комментарий руководителя отдела исследований в BOCOM International Хао Хонга.
При этом аналитик добавил, что намерение рыночных реформ озвучивалась и ранее, поэтому трейдеры были «слегка подготовлены» к заявлению.
Японский индекс растет на фоне снижения курса иены к доллару. Удешевление иены традиционно положительно сказывается на доходах японских экспортеров.
Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно положительной динамикой на фоне оценки рынками заявлений политбюро ЦК КПК относительно планов по рыночным реформам в Китае.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,99% - до 3128,93 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,28%, до 1804,41 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,3% - до 30636,24 пункта, корейский KOSPI опустился на 0,4%, до 2464,14 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,6% и составил 5921,6 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,86%, до 22278,12 пункта.
Участники торгов во вторник обратили внимание на сообщения китайских СМИ о том, что китайское политбюро подтвердило намерение открывать экономику страны и расширять реформирование государственных фирм и активов.
Поскольку правительство Китая пообещало поддерживать внутренний спрос и стабильное развитие кредитного, фондового, долгового, валютного рынков и рынка недвижимости, те китайские инвесторы, которые ожидали замедления экономики из-за ужесточения политики, могут начать пересматривать свои прогнозы.
Определенное влияние на настроения инвесторов в Австралии оказали внутренние статданные, согласно которым индекс потребительских цен в стране в первом квартале вырос в годовом выражении на 1,9% в то время как аналитики ждали значения показателя на уровне 2%.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник преимущественно в «зеленой зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 13.15 Киева вырос на 0,32% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 422,2 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,34% и был равен 12 615,74 пункта.
Французский САС 40, потеряв 0,06%, находился на отметке 5 435,36 пункта.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,36% - до 1812,26 пункта, индекс ПФТС взлетел на 27,67% - до 473,98 пункта.
Объем торгов на УБ составил 64,6 млн. грн., в том числе акциями - 3,96 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 86,4 млн. грн, в том числе акциями - 0,35 млн. грн.
В «индексной корзине» УБ изменились в стоимости акции Райффайзен Банка Аваль (-2,42%), Донбассэнерго (-0,74%), Укрнафты (+0,53%) и Центрэнерго (+1,12%).
Двузначный рост индекса ПФТС спровоцировали акции Райффайзен Банка Аваль, с которыми на бирже более года не было сделок: курс ценных бумаг подскочил до 0,35 коп. с 0,13 коп. за штуку.
В этот день также прошли сделки с акциями Центрэнерго (+0,71%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,88% - до 489,59 пункта при объеме торгов 444,6 тыс. злотых (3,4 млн. грн.).
Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги «Агротона» (-3,95%), KSG Agro (-2,45%), «Кернела» (-1,52%) и «Астарты» (-0,43%).
К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном торгуются в «минусе», негативно влияет на торги снижение американских индексов.
По состоянию на 07.25 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,31% - до 3119,31 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,09%, до 1806,04 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,84%, до 30378,89 пункта, корейский KOSPI - на 0,99%, до 2439,65 пункта.
Японский Nikkei 225 опускался на 0,43% - до 22181,63 пункта.
Биржи Австралии закрыты в связи с праздниками.
К закрытию торгов вторника австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,6% и составил 5921,6 пункта.
По итогам торгов вторника индексы США опустились на 1,3-1,7% на фоне рекордного роста доходности американских казначейских облигаций. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) во вторник впервые с января 2014 года выросла до 3% на фоне повышения инфляционных ожиданий в стране.
При этом рынки оценивают финансовые показатели крупных американских компаний за прошедший квартал. Так, чистая прибыль крупнейшего в мире производителя строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин Caterpillar за I квартал подскочила в 8,7 раза, до $1,665 миллиарда.
Verizon Communications увеличил прибыль на 31,3%, до $4,6 миллиарда.
Прибыль акционеров Coca-Cola Company за квартал увеличилась на 16%, до $1,368 миллиарда.
Несмотря на позитивные данные отчетностей, акции ряда компаний потеряли в цене. Так, бумаги Caterpillar подешевели на 6,2%, Coca-Cola - на 2,1%.
«Если акции дешевеют, в то время как корпоративная прибыль растет на 20%, а экономика страны растет на 3%, на рынке есть проблема. Пока реакция рынка сводится к тому, что мы наблюдаем конец длинного ралли с 2009 года. Инвесторы могли подумать, что скоро лучшие времена останутся позади», - таково мнение
старшего инвестстратега Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Норихиро Фудзито.
Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественным снижением на фоне негатива на американских рынках накануне.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,35% - до 3117,97 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - вырос на 0,27%, до 1809,26 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1% - до 30328,15 пункта, корейский KOSPI - на 0,62%, до 2448,81 пункта.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,28%, до 22215,32 пункта.
Биржа Австралии закрыта в среду в связи с национальным праздником. По итогам вторника австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,6% и составил 5921,6 пункта.
С пессимизмом отреагировали азиатские инвесторы на то, что по итогам торгов вторника индексы США опустились на 1,3-1,7% на фоне рекордного роста доходности американских казначейских облигаций. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) во вторник впервые с января 2014 года выросла до 3% на фоне повышения инфляционных ожиданий в стране.
Американские рынки оказались под давлением как со стороны роста доходности облигаций, так и опасений за корпоративные доходы.
Думается, этот тренд распространился и на торговую сессию в Азии.
Участники торгов обратили также внимание на внутренние корпоративные новости. Так, японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Company Limited повысила цену покупки ирландской фармацевтической компании Shire до £47 ($66,7) за акцию. После этого совет директоров Shire рекомендовал акционерам компании принять предложение Takeda. По итогам торгов акции японской компании упали на 7%.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,