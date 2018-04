Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 25.04.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 25.04.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 25 кві, 2018 12:40 Итоги: Мировой фондовый рынок 25.04.18 США



Фондовый рынок в США резко снизился во вторник, на фоне некоторых воспринятых как негативные новостей от компаний, роста доходности 10-летних казначейских облигаций США до 3% первые за четыре года, что может повысить стоимость заимствований для компаний. Ралли на рынке за последние девять лет было вызвано низкими процентными ставками, стимулирующей денежной политикой и излишком ликвидности. Доходность 10-летних облигаций роста на сочетании опасений в отношении более высокой инфляции, роста предложения долга, и роста процентной ставки ФРС.



«Пересечение 3-процентной линии, конечно, увеличивает опасения, но на данном этапе рост доходности не противоречит росту акций. Думаю, пока все в порядке, но мы, очевидно, будем следить за доходностью, особенно если ФРС будет более агрессивной», - сказал главный стратег Key Private Bank Брюс Маккейн.



В центре внимания участников рынка также остаются финансовые отчеты компаний. Так, чистая прибыль крупнейшего в мире производителя строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин Caterpillar за первый квартал подскочила в 8,7 раза, до $1,665 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию составила $2,74 против ожиданий в $2,12.



Verizon Communications увеличил прибыль на 31,3%, до $4,6 миллиарда, прибыль на акцию составила $1,11, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне $1,1.



Прибыль акционеров Coca-Cola Company за квартал увеличилась на 16%, до $1,368 миллиарда, или $0,32 на акцию против $0,27 годом ранее.



Индексы S&P 500 и Dow снизились за день наиболее сильно за две недели. Dow Jones Industrial Average снижается пятую сессию подряд. S&P 500 с начала года снизился на 1,5%.



Из 24% компаний, акции которых входят в S&P 500 и которые сообщили результаты за первый квартал, 77,1% отчитались лучше ожиданий аналитиков, против 64% в среднем с 1994 г.



Экономические данные:



Индекс уверенности потребителей в США от Conference Board в апреле вырос, так как увеличился оптимизм в отношении краткосрочной перспективы, и доля потребителей, ожидающих, что их доходы снизятся в предстоящие месяцы, достигла минимального уровня с декабря 2000 г.



Цена на нефть Brent выросла выше $75 за баррель, максимального уровня с ноября 2014 г., но далее развернулась и в итоге снизилась, на фоне обещаний президента США Трампа и президента Франции Макрона разрешить противоречия между США и ЕС по Ирану, что уменьшает опасения возобновления санкций США в отношении Ирана.

Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 1,94 к 1, на Nasdaq 1,71 к 1.



Объем торговли на биржах США был 7,22 млрд. акций, по сравнению с 6,80 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 1,74%, до 24 024,13 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 1,34%, до 2 634,56 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 1,70%, до 7 007,35 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились во вторник преимущественно ростом ключевых индикаторов. Европейский фондовый рынок откатился после роста в течение дня, и закрылся с незначительным снижением, после того, как доходность 10-летних казначейских облигаций США преодолела психологически важный уровень 3%, что рассматривается как препятствие для акций.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,02%. Индекс торговался около максимального уровня за день, но снизился в последние часы торговли.



В понедельник индекс вырос на 0,4% и закрытие было на максимальном уровне со 2 февраля.



Пара евро-доллар выросла на 0,2%.



Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 0,3 базисных пункта до 0,631%.



Европейские акции снизились после того, как доходность по 10-летним казначейским облигациям США, которые рассматриваются как наиболее важный индикатор рынка облигаций — выросла до 3%, что произошло впервые с 2014 г.



Более высокие доходности облигаций обычно оказывают давление на акции, так как облигации начинают приносить относительно большую прибыль и повышают стоимость заимствований для компаний.



Многие европейские компании действуют в США и занимают там деньги, таким образом они также находится под воздействием доходности в США.



Нефтегазовый сектор показал наиболее высокий рост — индекс Stoxx Europe 600 Oil & Gas вырос на 1,15%. Это последовало за движением цены на нефть Brent выше $75 за баррель (максимального уровня с 2014), так как противостояние Саудовской Аравии и Йемена ужесточилось. Другим фактором роста цены были слухи о том, что санкции США против Ирана могут быть приняты в мае.



Экономические данные: Индекс делового климата от Ifo в апреле снизился до 102,1 с 103,3 в марте, что ниже прогноза экономистов 102,6. Индекс делового климата Ifo сейчас также включает сферу услуг.

«Оптимистичное настроение германских руководителей исчезает», - отмечает президент Ifo Клеменс Фуест.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,02%. Индекс торговался около максимального уровня за день, но снизился в последние часы торговли.

В понедельник индекс вырос на 0,4% и закрытие было на максимальном уровне со 2 февраля.

Британский FTSE 100 вырос на 0,36% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 425,4 пункта(шестая сессия роста подряд, на фоне роста энергетического сектора при росте цен на нефть).



Немецкий DAX понизился на 0,17% до 12 550,82 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,1% — на отметке 5 444,16 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественным снижением на фоне негатива на американских рынках накануне.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,35% - до 3117,97 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - вырос на 0,27%, до 1809,26 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1% - до 30328,15 пункта, корейский KOSPI - на 0,62%, до 2448,81 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,28%, до 22215,32 пункта.



Биржа Австралии закрыта в среду в связи с национальным праздником. По итогам вторника австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,6% и составил 5921,6 пункта.



С пессимизмом отреагировали азиатские инвесторы на то, что по итогам торгов вторника индексы США опустились на 1,3-1,7% на фоне рекордного роста доходности американских казначейских облигаций. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) во вторник впервые с января 2014 года выросла до 3% на фоне повышения инфляционных ожиданий в стране.



Американские рынки оказались под давлением как со стороны роста доходности облигаций, так и опасений за корпоративные доходы.

Думается, этот тренд распространился и на торговую сессию в Азии.



Участники торгов обратили также внимание на внутренние корпоративные новости. Так, японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Company Limited повысила цену покупки ирландской фармацевтической компании Shire до £47 ($66,7) за акцию. После этого совет директоров Shire рекомендовал акционерам компании принять предложение Takeda. По итогам торгов акции японской компании упали на 7%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии во вторник. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,12% - до 2253,77 пункта, РТС - на 0,8%, до 1153,83 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева опустился на 0,43%, до 61,54 RUB/USD, евро - на 0,29%, до 75,21 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,19% - до $74,57 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 0,11%, «АЛРОСы» — на 0,28%. Акции «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 0,64%, Московской биржи — на 0,49%, «Газпрома» — на 0,1%.



Российский фондовый рынок во вторник продолжил расти. Индекс Мосбиржи поднялся в область 2 260 пунктов и практически вернулся к тем уровням апреля, откуда начались лавинообразные продажи. Где-то здесь, в области 2 250—2 270 пунктов, рублевый индикатор будет консолидироваться. Индекс РТС закрепляется в пределах 1 145—1 160 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 24 апреля, повысился на 102,74 пункта или на 27,67% до уровня 473,98 пунктов.



Объем торгов за день составил 86,4 млн. грн., акциями наторговали 0,35 млн. грн.



Как сообщалось в понедельник 23 апреля, ПФТС-индекс повысился на 0,70 пункта или на 0,19% до уровня 371,24 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 158,92 пунктов или на 50,44% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 24 апреля, сессия в ПФТС.



Во-первых, большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуется в «плюсе», китайские биржи прибавляют по 2% по итогам заседания политбюро ЦК КПК, где были озвучены намерения провести рыночные реформы в стране.



По состоянию на 8.20 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 2,07% - до 3131,9 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,88%, до 1797,26 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 1,09% - до 30584,93 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,17%, до 2470,04 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,65% - до 5924,5 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавлял 0,82%, поднимаясь до 22268,72 пункта.



По данным китайского агентства Синьхуа, китайское политбюро заявило по итогам заседания в понедельник, что «правительство будет придерживаться активной налоговой политики и разумной и нейтральной денежно-кредитной политики».



Кроме того, было озвучено намерение «принять рыночные меры для сокращения избыточных мощностей» в стране.



Члены партии также призвали к «смелым реформам и усилиям по открытию китайского рынка», - сообщает агентство.

«Впервые они озвучили сразу пять мер Ранее они указывали только на одну или две», - приводит издание The Wall Street Journal комментарий руководителя отдела исследований в BOCOM International Хао Хонга.



При этом аналитик добавил, что намерение рыночных реформ озвучивалась и ранее, поэтому трейдеры были «слегка подготовлены» к заявлению.

Японский индекс растет на фоне снижения курса иены к доллару. Удешевление иены традиционно положительно сказывается на доходах японских экспортеров.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно положительной динамикой на фоне оценки рынками заявлений политбюро ЦК КПК относительно планов по рыночным реформам в Китае.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,99% - до 3128,93 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,28%, до 1804,41 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,3% - до 30636,24 пункта, корейский KOSPI опустился на 0,4%, до 2464,14 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,6% и составил 5921,6 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,86%, до 22278,12 пункта.



Участники торгов во вторник обратили внимание на сообщения китайских СМИ о том, что китайское политбюро подтвердило намерение открывать экономику страны и расширять реформирование государственных фирм и активов.



Поскольку правительство Китая пообещало поддерживать внутренний спрос и стабильное развитие кредитного, фондового, долгового, валютного рынков и рынка недвижимости, те китайские инвесторы, которые ожидали замедления экономики из-за ужесточения политики, могут начать пересматривать свои прогнозы.



Определенное влияние на настроения инвесторов в Австралии оказали внутренние статданные, согласно которым индекс потребительских цен в стране в первом квартале вырос в годовом выражении на 1,9% в то время как аналитики ждали значения показателя на уровне 2%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник преимущественно в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.15 Киева вырос на 0,32% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 422,2 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,34% и был равен 12 615,74 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,06%, находился на отметке 5 435,36 пункта.



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,36% - до 1812,26 пункта, индекс ПФТС взлетел на 27,67% - до 473,98 пункта.



Объем торгов на УБ составил 64,6 млн. грн., в том числе акциями - 3,96 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 86,4 млн. грн, в том числе акциями - 0,35 млн. грн.



В «индексной корзине» УБ изменились в стоимости акции Райффайзен Банка Аваль (-2,42%), Донбассэнерго (-0,74%), Укрнафты (+0,53%) и Центрэнерго (+1,12%).

Двузначный рост индекса ПФТС спровоцировали акции Райффайзен Банка Аваль, с которыми на бирже более года не было сделок: курс ценных бумаг подскочил до 0,35 коп. с 0,13 коп. за штуку.



В этот день также прошли сделки с акциями Центрэнерго (+0,71%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,88% - до 489,59 пункта при объеме торгов 444,6 тыс. злотых (3,4 млн. грн.).



Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги «Агротона» (-3,95%), KSG Agro (-2,45%), «Кернела» (-1,52%) и «Астарты» (-0,43%).



К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном торгуются в «минусе», негативно влияет на торги снижение американских индексов.



По состоянию на 07.25 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,31% - до 3119,31 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,09%, до 1806,04 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,84%, до 30378,89 пункта, корейский KOSPI - на 0,99%, до 2439,65 пункта.



Японский Nikkei 225 опускался на 0,43% - до 22181,63 пункта.



Биржи Австралии закрыты в связи с праздниками.

К закрытию торгов вторника австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,6% и составил 5921,6 пункта.



По итогам торгов вторника индексы США опустились на 1,3-1,7% на фоне рекордного роста доходности американских казначейских облигаций. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) во вторник впервые с января 2014 года выросла до 3% на фоне повышения инфляционных ожиданий в стране.

При этом рынки оценивают финансовые показатели крупных американских компаний за прошедший квартал. Так, чистая прибыль крупнейшего в мире производителя строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин Caterpillar за I квартал подскочила в 8,7 раза, до $1,665 миллиарда.



Verizon Communications увеличил прибыль на 31,3%, до $4,6 миллиарда.



Прибыль акционеров Coca-Cola Company за квартал увеличилась на 16%, до $1,368 миллиарда.



Несмотря на позитивные данные отчетностей, акции ряда компаний потеряли в цене. Так, бумаги Caterpillar подешевели на 6,2%, Coca-Cola - на 2,1%.



«Если акции дешевеют, в то время как корпоративная прибыль растет на 20%, а экономика страны растет на 3%, на рынке есть проблема. Пока реакция рынка сводится к тому, что мы наблюдаем конец длинного ралли с 2009 года. Инвесторы могли подумать, что скоро лучшие времена останутся позади», - таково мнение

старшего инвестстратега Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Норихиро Фудзито.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественным снижением на фоне негатива на американских рынках накануне.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,35% - до 3117,97 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - вырос на 0,27%, до 1809,26 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1% - до 30328,15 пункта, корейский KOSPI - на 0,62%, до 2448,81 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,28%, до 22215,32 пункта.



Биржа Австралии закрыта в среду в связи с национальным праздником. По итогам вторника австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,6% и составил 5921,6 пункта.



С пессимизмом отреагировали азиатские инвесторы на то, что по итогам торгов вторника индексы США опустились на 1,3-1,7% на фоне рекордного роста доходности американских казначейских облигаций. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) во вторник впервые с января 2014 года выросла до 3% на фоне повышения инфляционных ожиданий в стране.



Американские рынки оказались под давлением как со стороны роста доходности облигаций, так и опасений за корпоративные доходы.

Думается, этот тренд распространился и на торговую сессию в Азии.



Участники торгов обратили также внимание на внутренние корпоративные новости. Так, японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Company Limited повысила цену покупки ирландской фармацевтической компании Shire до £47 ($66,7) за акцию. После этого совет директоров Shire рекомендовал акционерам компании принять предложение Takeda. По итогам торгов акции японской компании упали на 7%.









В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовый рынок в США резко снизился во вторник, на фоне некоторых воспринятых как негативные новостей от компаний, роста доходности 10-летних казначейских облигаций США до 3% первые за четыре года, что может повысить стоимость заимствований для компаний. Ралли на рынке за последние девять лет было вызвано низкими процентными ставками, стимулирующей денежной политикой и излишком ликвидности. Доходность 10-летних облигаций роста на сочетании опасений в отношении более высокой инфляции, роста предложения долга, и роста процентной ставки ФРС.«Пересечение 3-процентной линии, конечно, увеличивает опасения, но на данном этапе рост доходности не противоречит росту акций. Думаю, пока все в порядке, но мы, очевидно, будем следить за доходностью, особенно если ФРС будет более агрессивной», - сказал главный стратег Key Private Bank Брюс Маккейн.В центре внимания участников рынка также остаются финансовые отчеты компаний. Так, чистая прибыль крупнейшего в мире производителя строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин Caterpillar за первый квартал подскочила в 8,7 раза, до $1,665 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию составила $2,74 против ожиданий в $2,12.Verizon Communications увеличил прибыль на 31,3%, до $4,6 миллиарда, прибыль на акцию составила $1,11, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне $1,1.Прибыль акционеров Coca-Cola Company за квартал увеличилась на 16%, до $1,368 миллиарда, или $0,32 на акцию против $0,27 годом ранее.Индексы S&P 500 и Dow снизились за день наиболее сильно за две недели. Dow Jones Industrial Average снижается пятую сессию подряд. S&P 500 с начала года снизился на 1,5%.Из 24% компаний, акции которых входят в S&P 500 и которые сообщили результаты за первый квартал, 77,1% отчитались лучше ожиданий аналитиков, против 64% в среднем с 1994 г.Экономические данные:Индекс уверенности потребителей в США от Conference Board в апреле вырос, так как увеличился оптимизм в отношении краткосрочной перспективы, и доля потребителей, ожидающих, что их доходы снизятся в предстоящие месяцы, достигла минимального уровня с декабря 2000 г.Цена на нефть Brent выросла выше $75 за баррель, максимального уровня с ноября 2014 г., но далее развернулась и в итоге снизилась, на фоне обещаний президента США Трампа и президента Франции Макрона разрешить противоречия между США и ЕС по Ирану, что уменьшает опасения возобновления санкций США в отношении Ирана.Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 1,94 к 1, на Nasdaq 1,71 к 1.Объем торговли на биржах США был 7,22 млрд. акций, по сравнению с 6,80 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.Фондовые торги в Европе завершились во вторник преимущественно ростом ключевых индикаторов. Европейский фондовый рынок откатился после роста в течение дня, и закрылся с незначительным снижением, после того, как доходность 10-летних казначейских облигаций США преодолела психологически важный уровень 3%, что рассматривается как препятствие для акций.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,02%. Индекс торговался около максимального уровня за день, но снизился в последние часы торговли.В понедельник индекс вырос на 0,4% и закрытие было на максимальном уровне со 2 февраля.Пара евро-доллар выросла на 0,2%.Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 0,3 базисных пункта до 0,631%.Европейские акции снизились после того, как доходность по 10-летним казначейским облигациям США, которые рассматриваются как наиболее важный индикатор рынка облигаций — выросла до 3%, что произошло впервые с 2014 г.Более высокие доходности облигаций обычно оказывают давление на акции, так как облигации начинают приносить относительно большую прибыль и повышают стоимость заимствований для компаний.Многие европейские компании действуют в США и занимают там деньги, таким образом они также находится под воздействием доходности в США.Нефтегазовый сектор показал наиболее высокий рост — индекс Stoxx Europe 600 Oil & Gas вырос на 1,15%. Это последовало за движением цены на нефть Brent выше $75 за баррель (максимального уровня с 2014), так как противостояние Саудовской Аравии и Йемена ужесточилось. Другим фактором роста цены были слухи о том, что санкции США против Ирана могут быть приняты в мае.Экономические данные: Индекс делового климата от Ifo в апреле снизился до 102,1 с 103,3 в марте, что ниже прогноза экономистов 102,6. Индекс делового климата Ifo сейчас также включает сферу услуг.«Оптимистичное настроение германских руководителей исчезает», - отмечает президент Ifo Клеменс Фуест.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественным снижением на фоне негатива на американских рынках накануне.С пессимизмом отреагировали азиатские инвесторы на то, что по итогам торгов вторника индексы США опустились на 1,3-1,7% на фоне рекордного роста доходности американских казначейских облигаций. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) во вторник впервые с января 2014 года выросла до 3% на фоне повышения инфляционных ожиданий в стране.Американские рынки оказались под давлением как со стороны роста доходности облигаций, так и опасений за корпоративные доходы.Думается, этот тренд распространился и на торговую сессию в Азии.Участники торгов обратили также внимание на внутренние корпоративные новости. Так, японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Company Limited повысила цену покупки ирландской фармацевтической компании Shire до £47 ($66,7) за акцию. После этого совет директоров Shire рекомендовал акционерам компании принять предложение Takeda. По итогам торгов акции японской компании упали на 7%.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева опустился на 0,43%, до 61,54 RUB/USD, евро - на 0,29%, до 75,21 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,19% - до $74,57 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 0,11%, «АЛРОСы» — на 0,28%. Акции «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 0,64%, Московской биржи — на 0,49%, «Газпрома» — на 0,1%.Российский фондовый рынок во вторник продолжил расти. Индекс Мосбиржи поднялся в область 2 260 пунктов и практически вернулся к тем уровням апреля, откуда начались лавинообразные продажи. Где-то здесь, в области 2 250—2 270 пунктов, рублевый индикатор будет консолидироваться. Индекс РТС закрепляется в пределах 1 145—1 160 пунктов.Как сообщалось в понедельник 23 апреля, ПФТС-индекс повысился на 0,70 пункта или на 0,19% до уровня 371,24 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 158,92 пунктов или на 50,44% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 24 апреля, сессия в ПФТС.К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 63453 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3804 раз. Подякували: 7209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 24.04.18

дядя Caша » Вів 24 кві, 2018 12:23 0 158

дядя Caша Вів 24 кві, 2018 12:23 Итоги: Мировой фондовый рынок 23.04.18

дядя Caша » Пон 23 кві, 2018 12:25 0 145

дядя Caша Пон 23 кві, 2018 12:25 Итоги: Мировой фондовый рынок 20.04.18

дядя Caша » П'ят 20 кві, 2018 12:28 0 370

дядя Caша П'ят 20 кві, 2018 12:28 реклама