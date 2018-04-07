RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Іпотека чи оренда

Finance.ua: Іпотека чи оренда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:14

Finance.ua: Іпотека чи оренда

Пропонуємо до обговорення:
Що вибрати, якщо ви маєте гроші на перший внесок за квартиру?
Моя подруга Ольга вже кілька років живе у Львові в орендованій квартирі. Близько року тому її підвищили на роботі, з'явилася можливість відкладати, і вона задумалася про купівлю власного житла в кредит. На даний момент вона накопичила 342 000 гривень. Це сума, якої має вистачити для першого внеску за двокімнатну квартиру. Але на сімейній раді думки розділилися. Батьки підтримали ідею Олі, але сестра, у якої через стрибок долара був негативний досвід іпотечного кредитування, відмовляла її. Вона радила відкладати гроші на депозит і купити житло тоді, коли набереться вся потрібна сума. Ми з Ольгою вирішили порахувати, який з варіантів вигідніший. У цій статті я розповім, як саме ми це робили і що у нас в підсумку вийшло.

Дивися повний текст Іпотека чи оренда
D2
 
Повідомлень: 14
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:14

Хорошая попытка, Кредобанк =)
sunlebedev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.12.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:41

>>Близько року тому її підвищили на роботі, з'явилася можливість відкладати

невірний хід

правильний - відкладала 10% а після підвищення - 15%
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1940
З нами з: 01.06.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX
D2 » Суб 07 кві, 2018 19:34
0 467
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 кві, 2018 19:34
D2
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55888)
25.04.2018 23:28
Алименты (1)
25.04.2018 23:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.