Finance.ua: Іпотека чи оренда

Що вибрати, якщо ви маєте гроші на перший внесок за квартиру?
Моя подруга Ольга вже кілька років живе у Львові в орендованій квартирі. Близько року тому її підвищили на роботі, з'явилася можливість відкладати, і вона задумалася про купівлю власного житла в кредит. На даний момент вона накопичила 342 000 гривень. Це сума, якої має вистачити для першого внеску за двокімнатну квартиру. Але на сімейній раді думки розділилися. Батьки підтримали ідею Олі, але сестра, у якої через стрибок долара був негативний досвід іпотечного кредитування, відмовляла її. Вона радила відкладати гроші на депозит і купити житло тоді, коли набереться вся потрібна сума. Ми з Ольгою вирішили порахувати, який з варіантів вигідніший. У цій статті я розповім, як саме ми це робили і що у нас в підсумку вийшло.
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