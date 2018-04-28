Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...

Forum написав:Faceless написав: Резво вы так за большинство людей расписываетесь. Про "от 2900 до 3500 на руки" сами придумали или вычитали где в желтой газетенке? Даже в небольших облцентрах рядовой персонал супермаркетов зарабатывает больше. В принципе, если говорить о стране в среднем, с учётом депрессивных регионов, 6-7 тысяч как средняя ЗП выглядит правдоподобно.
Я не читаю желтых газетенок и ещё более желтой статистики. Я говорю о реальных зарплатах реальных людей, а не про то что в телевизоре и по опросам подростков в интернете. А про рядовые супермаркеты рекомендую почитать на их сайтах в форумах. Вот там и будут те самые ОСТРАШНЫЕ для киевского слуха зарплаты до трех тысяч в месяц. Ещё рекомендую хоть изредка вставать с кресла, выходить из офиса, и общаться с живыми людьми, а не читать про них статистический бред в интернете, написанный такими же теоретиками под чей-то приказ свыше.
Внезапно для вас я общаюсь с разными людьми из разных регионов. И мне не нужен ни телевизор ни опросы, чтобы иметь представление о уровнях зарплат.
На форумах нытиков, которых уволили за воровство/прогулы/нерадивость можно и не такую чушь прочитать.
Те же озвученные 6-7 тыс - вполне реальная ЗП для человека, который работает, а не пришел чаи гонять, даже в обычном облцентре, не говоря уже о миллионниках. Это, конечно, мизер, но обсуждение не об этом, а о реальности приведенных в статье цифр.