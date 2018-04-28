Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
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Faceless написав: Резво вы так за большинство людей расписываетесь. Про "от 2900 до 3500 на руки" сами придумали или вычитали где в желтой газетенке? Даже в небольших облцентрах рядовой персонал супермаркетов зарабатывает больше. В принципе, если говорить о стране в среднем, с учётом депрессивных регионов, 6-7 тысяч как средняя ЗП выглядит правдоподобно.
Я не читаю желтых газетенок и ещё более желтой статистики. Я говорю о реальных зарплатах реальных людей, а не про то что в телевизоре и по опросам подростков в интернете. А про рядовые супермаркеты рекомендую почитать на их сайтах в форумах. Вот там и будут те самые ОСТРАШНЫЕ для киевского слуха зарплаты до трех тысяч в месяц. Ещё рекомендую хоть изредка вставать с кресла, выходить из офиса, и общаться с живыми людьми, а не читать про них статистический бред в интернете, написанный такими же теоретиками под чей-то приказ свыше.
Внезапно для вас я общаюсь с разными людьми из разных регионов. И мне не нужен ни телевизор ни опросы, чтобы иметь представление о уровнях зарплат. На форумах нытиков, которых уволили за воровство/прогулы/нерадивость можно и не такую чушь прочитать. Те же озвученные 6-7 тыс - вполне реальная ЗП для человека, который работает, а не пришел чаи гонять, даже в обычном облцентре, не говоря уже о миллионниках. Это, конечно, мизер, но обсуждение не об этом, а о реальности приведенных в статье цифр.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Forum написав:написанный такими же теоретиками под чей-то приказ свыше.
Т.е Вы уверены что им Порошенко приказал написать? Жесть.
На самом деле, если говорить по сравнению с 14 годом у нас ЗП действительно пока меньше на 25-30% в долларовом эквиваленте. Но эта цифра очень хорошая с учетом того что пережила страна за эти годы. Кроме того нужно отдавать себе отчет что и цены на многое меньше в долларах чем были тогда. Так что ЗП по ППС помаленьку подтягиваются к 14 году. Хотя если честно, например, наш всем известный промышленный рынок пока не догоняет те времена. Возможно этому способствуют и др. причины. Огромная часть торговли переместилась в интернет.
Ну не знаю, не так все плохо, как зрадофилы думают, мне кажется. В столице зарабатывать менее 20К уже моветон, а уровень 10-12к это для студентов, интернов и стажеров в приличных конторах. Ну конечно, это в отдельной отрасли (IT), и в Киеве. Что там за пределами этого мира я хз, но думаю, примерно так же.
Дваждыдвашник написав:Ну не знаю, не так все плохо, как зрадофилы думают, мне кажется. В столице зарабатывать менее 20К уже моветон, Ну конечно, это в отдельной отрасли (IT), и в Киеве. Что там за пределами этого мира я хз, но думаю, примерно так же.
Среди киевских прокуроров моветон ездить на тачке дешевле миллиона гривен. При зарплате в 10-15 тысяч гривен.
Как говорится "утритесь айтишники".
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