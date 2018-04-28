RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Не все так погано: скільки
заробляють українці на місяць...

Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 08:10

Re: Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць

Forum написав:
  Faceless написав: Резво вы так за большинство людей расписываетесь. Про "от 2900 до 3500 на руки" сами придумали или вычитали где в желтой газетенке? Даже в небольших облцентрах рядовой персонал супермаркетов зарабатывает больше. В принципе, если говорить о стране в среднем, с учётом депрессивных регионов, 6-7 тысяч как средняя ЗП выглядит правдоподобно.

Я не читаю желтых газетенок и ещё более желтой статистики. Я говорю о реальных зарплатах реальных людей, а не про то что в телевизоре и по опросам подростков в интернете. А про рядовые супермаркеты рекомендую почитать на их сайтах в форумах. Вот там и будут те самые ОСТРАШНЫЕ для киевского слуха зарплаты до трех тысяч в месяц. Ещё рекомендую хоть изредка вставать с кресла, выходить из офиса, и общаться с живыми людьми, а не читать про них статистический бред в интернете, написанный такими же теоретиками под чей-то приказ свыше.

Внезапно для вас я общаюсь с разными людьми из разных регионов. И мне не нужен ни телевизор ни опросы, чтобы иметь представление о уровнях зарплат.
На форумах нытиков, которых уволили за воровство/прогулы/нерадивость можно и не такую чушь прочитать.
Те же озвученные 6-7 тыс - вполне реальная ЗП для человека, который работает, а не пришел чаи гонять, даже в обычном облцентре, не говоря уже о миллионниках. Это, конечно, мизер, но обсуждение не об этом, а о реальности приведенных в статье цифр.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20430
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 4520 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:07

  Forum написав:написанный такими же теоретиками под чей-то приказ свыше.
Т.е Вы уверены что им Порошенко приказал написать? :) Жесть.


На самом деле, если говорить по сравнению с 14 годом у нас ЗП действительно пока меньше на 25-30% в долларовом эквиваленте. Но эта цифра очень хорошая с учетом того что пережила страна за эти годы. Кроме того нужно отдавать себе отчет что и цены на многое меньше в долларах чем были тогда. Так что ЗП по ППС помаленьку подтягиваются к 14 году. Хотя если честно, например, наш всем известный промышленный рынок пока не догоняет те времена. Возможно этому способствуют и др. причины. Огромная часть торговли переместилась в интернет.
otg
 
Повідомлень: 1812
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:32

Ну не знаю, не так все плохо, как зрадофилы думают, мне кажется.
В столице зарабатывать менее 20К уже моветон, а уровень 10-12к это для студентов, интернов и стажеров в приличных конторах.
Ну конечно, это в отдельной отрасли (IT), и в Киеве.
Что там за пределами этого мира я хз, но думаю, примерно так же.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
Повідомлень: 3442
З нами з: 06.08.10
Подякував: 844 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 11:39

Re: Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць

Дваждыдвашник написав:В столице зарабатывать менее 20К уже моветон

Это просто оскорбительно! :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20430
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 4520 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 11:54

  Дваждыдвашник написав:В столице зарабатывать менее 20К уже моветон, а уровень 10-12к это для студентов, интернов и стажеров в приличных конторах.
Ну конечно, это в отдельной отрасли (IT), и в Киеве

20к гривен($770) платят в it в Киеве? Это за месяц? За какую работу?
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1524
З нами з: 10.05.14
Подякував: 102 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 11:59

  Дваждыдвашник написав:Ну не знаю, не так все плохо, как зрадофилы думают, мне кажется.
В столице зарабатывать менее 20К уже моветон,
Ну конечно, это в отдельной отрасли (IT), и в Киеве.
Что там за пределами этого мира я хз, но думаю, примерно так же.


Среди киевских прокуроров моветон ездить на тачке дешевле миллиона гривен.
При зарплате в 10-15 тысяч гривен.

Как говорится "утритесь айтишники".
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2034
З нами з: 26.03.16
Подякував: 99 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 12:10

Re: Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць

safonovstanislav написав:
  Дваждыдвашник написав:В столице зарабатывать менее 20К уже моветон, а уровень 10-12к это для студентов, интернов и стажеров в приличных конторах.
Ну конечно, это в отдельной отрасли (IT), и в Киеве

20к гривен($770) платят в it в Киеве? Это за месяц? За какую работу?
Это уже нижняя планка. Тостеров например
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20430
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 4520 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у... 1, 2
R2 » Нед 29 кві, 2018 19:51
12 596
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 кві, 2018 11:01
Gastarbaiter
Зовнішні борги: скільки має виплатити Україна до 2022 року
R2 » Суб 28 кві, 2018 08:42
7 529
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 кві, 2018 17:31
Михалыч
Підраховано, скільки принесе Україні передача...
R2 » Суб 28 кві, 2018 12:26
1 78
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 кві, 2018 12:26
Radon
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.