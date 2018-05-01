RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Не все так погано: скільки
заробляють українці на місяць...

Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 23:12

  Sommer написав:
  Bayern написав:
  Sommer написав:
Это не популярное мнение.


Ваше мнение очень непопулярное, судя по опросам населения.


Кто-то опрашивал население по поводу моего мнения? Ну надо же, какой комплимент. :mrgreen:


А что вашего мнение тайное - вы уже в сотне постов написали, что всё цветет и пахнет.
А опросы населения говорят, что это не так.
Я не могу с вами долго разговаривать, буквы куда-то исчезают целыми предложениями, я вам пять раз пытался разъяснить свою позицию, но сразу всё написанное исчеза
Bayern
 
Повідомлень: 287
З нами з: 03.06.17
Подякував: 77 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:09

  Bayern написав:А что вашего мнение тайное - вы уже в сотне постов написали, что всё цветет и пахнет.
А опросы населения говорят, что это не так.
Я не могу с вами долго разговаривать, буквы куда-то исчезают целыми предложениями, я вам пять раз пытался разъяснить свою позицию, но сразу всё написанное исчеза


А сможешь привести хотя бы десяток постов, в которых я "написал, что всё цветет и пахнет"? Или внезапно все буквы исчезн :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1899
З нами з: 07.04.17
Подякував: 139 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:34

  Sommer написав:А сможешь привести хотя бы десяток постов, в которых я "написал, что всё цветет и пахнет"? Или внезапно все буквы исчезн


Извини, бесплатно я такие глубокие исследования не делаю.
В принципе могу согласиться, что всё не цветет и плохо пахнет, если ты утверждаешь, что всё цветет и пахнет - это мое неверное наблюдение о том, что ты пишешь.
Bayern
 
Повідомлень: 287
З нами з: 03.06.17
Подякував: 77 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:35

  Sommer написав:
  otg написав:Действительно экономика растет. А все просто. Украина не может быть хуже Молдовы. Ей суждено было быстро восстановиться.


Это не популярное мнение. Вот если расписать про порошенковский геноцид и фашистскую хунту - вот тогда подтянутся зрадофилы с поддакиваниями.


На самом деле здесь Порошенко не при чем. Был бы любой др на его месте было бы ровно то же. Не может промышленно-развитая страна с такой энергетикой, промышленной инфраструктурой и агросектором быть хуже Молдовы у которой всего этого нет и которая по пояс в том же совковом дерьме что и мы.
otg
 
Повідомлень: 1815
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:40

  otg написав:На самом деле здесь Порошенко не при чем. Был бы любой др на его месте было бы ровно то же. Не может промышленно-развитая страна с такой энергетикой, промышленной инфраструктурой и агросектором быть хуже Молдовы у которой всего этого нет и которая по пояс в том же совковом дерьме что и мы.


В принципе у вас здравая мысль. Единственное можно поспорить о роли Президента в жизни страны. Тут если бы от Президента ничего не зависело, его бы и не избирали, тогда зачем он такой бесполезный был бы нужен.
Bayern
 
Повідомлень: 287
З нами з: 03.06.17
Подякував: 77 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:56

  Bayern написав:
  otg написав:На самом деле здесь Порошенко не при чем. Был бы любой др на его месте было бы ровно то же. Не может промышленно-развитая страна с такой энергетикой, промышленной инфраструктурой и агросектором быть хуже Молдовы у которой всего этого нет и которая по пояс в том же совковом дерьме что и мы.


В принципе у вас здравая мысль. Единственное можно поспорить о роли Президента в жизни страны. Тут если бы от Президента ничего не зависело, его бы и не избирали, тогда зачем он такой бесполезный был бы нужен.

Вы слишком переоцениваете роль президента. Скорее народ просто верит в доброго волшебника, который придет и начнет из рукава роздавать блага направо и налево. Но такое бывает только в сказке. За более чем 25 лет независимости практически не менялась экономическая политика в стране в независимости какое лицо отождевстлялось с властью. Экономика скорее развивалась не благодаря, а вопреки тем лицам которые руководили страной. Если говорить о драйверах которые воплотились той или иной властью за все эти годы, так их меньше чем пальцев на одной руке.
otg
 
Повідомлень: 1815
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: slavek, vitali_kalinin і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію 1, 2
R2 » Вів 01 тра, 2018 21:01
15 1204
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 тра, 2018 17:06
Баблонавт
Мінфін США дав інвесторам ще місяць на продаж російських...
R2 » Сер 02 тра, 2018 14:33
2 67
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 тра, 2018 15:53
Sommer
Оплата комуналки: найгірше українці розраховуються за...
R2 » Сер 02 тра, 2018 13:48
0 26
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 тра, 2018 13:48
dolmatov678
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.