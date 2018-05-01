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Не все так погано: скільки
заробляють українці на місяць...

Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 17:05

Re: Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць

Хм, давно не заходив у новини, якась дивна тема, малувато плачу 'унасвсьоплохо'... Щось змінилось, чи форумна чистка зрадофілів?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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