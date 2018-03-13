Як пов'язані релігія і добробут (інфографіка)

Жаль что нет графика по влиянию определенной большой религии. Было бы еще интереснее.
А в Украине куча сект более влиятельных и агрессивных чем основная религия. По сектам тоже было бы интереснее.
А так выводы в статье - первый класс школы
вот как это....
"Экономика работает тогда, когда люди активно зарабатывают и тратят деньги, и обычно тратят на это значительное количество времени. Ценность этого времени измеряется доходами. Поэтому длительные службы в храмах, молитвы, обряды, которые отнимают время у работы
, с экономической точки зрения нецелесообразны."